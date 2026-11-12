Katil İsrail Gazze'de hastane vurdu: Çok sayıda şehit var
Katil İsrail Gazze'de hastane vurdu: Çok sayıda şehit var
Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi şehit oldu, 20'den fazla kişi de yaralandı.
Haber Giriş Tarihi: 12.11.2026 09:31
Haber Güncellenme Tarihi: 12.11.2026 09:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Filistinli kaynaklar ve Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları hastanenin ikinci katını hedef aldı.
Dikey bir şekilde gerçekleştirilen bu hedefli saldırı, binada ve özellikle erkek ile kadın cerrahi ve yoğun bakım bölümlerinde büyük yıkıma yol açtı.
Saldırının hemen ardından olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, enkaz altında kalan ölü ve yaralıları çıkararak hastaneye nakletti.
Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenlerden birinin hastanede görevli bir doktor olduğunu belirtti.
Bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
GAZZE'DEKİ SAĞLIK BAKANLIĞI: NASIR HASTANESİ'NİN HEDEF ALINMASI ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİDİR
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı kınayarak uluslararası topluma hastanelerin, sağlık çalışanlarının ve hastaların korunması için acil müdahale çağrısında bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin cerrahi binasına düzenlenen saldırının hastalar ve sağlık çalışanlarına yönelik bir suç olduğu belirtildi.
Saldırıda aralarında Doktor Rızık Ebu Şuayra'nın da bulunduğu sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınlarından oluşan 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, tedavi gören hastaların ve görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarının bulunduğu bir sağlık kuruluşunun hedef alınmasının, sağlık sistemine yönelik ciddi bir saldırı olduğu vurgulandı.
Açıklamada, hastanenin hedef alınmasının, sağlık kuruluşları, çalışanları ve hastaların korunmasını güvence altına alan uluslararası hukuk ve sözleşmelerin açık ihlali olduğu kaydedildi.
Gazze'de sağlık tesislerinin hedef alınmaya devam etmesinin hasta ve yaralıların yaşadığı sıkıntıları daha da artırdığına dikkati çekilen açıklamada, bölgedeki ağır insani koşullar nedeniyle sağlık sisteminin hizmet sunma kapasitesinin ciddi tehdit altında olduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına ve insan hakları örgütlerine hastanelerin, sağlık çalışanlarının ve hastaların korunması için acilen harekete geçme çağrısı yapıldı, saldırıların durdurulması ve sorumluların hesap vermesinin sağlanması istendi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.
İsrail ordusunun Gazze'ye Ekim 2023'te başlattığı soykırıma varan saldırılarında sağlık sistemi büyük hasar gördü.
Gazze'deki hastanelerin ve kliniklerin çoğu hedef alınıp hizmet dışı bırakılırken, ilaç, yakıt ve tıbbi malzeme girişinin de engellenmesiyle sağlık kuruluşları bölge halkına yeterli düzeyde hizmet veremiyor.
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Katil İsrail Gazze'de hastane vurdu: Çok sayıda şehit var
Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi şehit oldu, 20'den fazla kişi de yaralandı.
Filistinli kaynaklar ve Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları hastanenin ikinci katını hedef aldı.
Dikey bir şekilde gerçekleştirilen bu hedefli saldırı, binada ve özellikle erkek ile kadın cerrahi ve yoğun bakım bölümlerinde büyük yıkıma yol açtı.
Saldırının hemen ardından olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, enkaz altında kalan ölü ve yaralıları çıkararak hastaneye nakletti.
Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenlerden birinin hastanede görevli bir doktor olduğunu belirtti.
Bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
GAZZE'DEKİ SAĞLIK BAKANLIĞI: NASIR HASTANESİ'NİN HEDEF ALINMASI ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİDİR
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı kınayarak uluslararası topluma hastanelerin, sağlık çalışanlarının ve hastaların korunması için acil müdahale çağrısında bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin cerrahi binasına düzenlenen saldırının hastalar ve sağlık çalışanlarına yönelik bir suç olduğu belirtildi.
Saldırıda aralarında Doktor Rızık Ebu Şuayra'nın da bulunduğu sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınlarından oluşan 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, tedavi gören hastaların ve görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarının bulunduğu bir sağlık kuruluşunun hedef alınmasının, sağlık sistemine yönelik ciddi bir saldırı olduğu vurgulandı.
Açıklamada, hastanenin hedef alınmasının, sağlık kuruluşları, çalışanları ve hastaların korunmasını güvence altına alan uluslararası hukuk ve sözleşmelerin açık ihlali olduğu kaydedildi.
Gazze'de sağlık tesislerinin hedef alınmaya devam etmesinin hasta ve yaralıların yaşadığı sıkıntıları daha da artırdığına dikkati çekilen açıklamada, bölgedeki ağır insani koşullar nedeniyle sağlık sisteminin hizmet sunma kapasitesinin ciddi tehdit altında olduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına ve insan hakları örgütlerine hastanelerin, sağlık çalışanlarının ve hastaların korunması için acilen harekete geçme çağrısı yapıldı, saldırıların durdurulması ve sorumluların hesap vermesinin sağlanması istendi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.
İsrail ordusunun Gazze'ye Ekim 2023'te başlattığı soykırıma varan saldırılarında sağlık sistemi büyük hasar gördü.
Gazze'deki hastanelerin ve kliniklerin çoğu hedef alınıp hizmet dışı bırakılırken, ilaç, yakıt ve tıbbi malzeme girişinin de engellenmesiyle sağlık kuruluşları bölge halkına yeterli düzeyde hizmet veremiyor.
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