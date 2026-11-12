Katil İsrail'e destek için ''Demokrat'' tehdit: Siyasi hayatın biter
Katil İsrail'e destek için ''Demokrat'' tehdit: Siyasi hayatın biter
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Don Leonard, İsrail yanlısı Hakeem Jeffries'in Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmesi için Demokratlardan tehdit aldığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 12.11.2026 09:31
Haber Güncellenme Tarihi: 12.11.2026 09:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Demokrat vekil Don Leonard, İsrail politikalarına karşı çıktığı ve Hakeem Jeffries'in başkan adaylığına direndiği için parti liderliğinin kendisini 'cehennemi yaşatmakla' tehdit ettiğini söyledi.
ABD'de 3 Kasım ara seçimlerinin ardından sular durulmuyor. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçiren Demokratlar, Ocak 2027'de koltuğa oturmaya hazırlanırken parti içinde 'tehdit' ve 'baskı' krizi patlak verdi. Ohio'dan Kongre üyesi seçilen Demokrat Don Leonard, partinin ağır toplarının kendisini açıkça hedef aldığını öne sürdü. Leonard, İsrail'e yakınlığıyla bilinen Hakeem Jeffries'in Temsilciler Meclisi Başkanlığı adaylığına destek vermemesi halinde, Washington'daki siyasi hayatının bitirilmekle tehdit edildiğini iddia etti.
SAVAŞA KARŞI ADIM
Sosyal medya hesabından bir video mesaj yayımlayan Leonard, partinin kıdemli Kongre üyeleriyle yaptığı kapalı kapılar ardındaki toplantının detaylarını paylaştı. Leonard, ABD'nin İsrail politikasını esnetmek ve İran'daki gerilimi/savaşı sona erdirmek amacıyla bir anayasa değişikliği girişimi başlatmak istediğini, bu doğrultuda Jeffries'ten taahhüt talep ettiğini belirtti. Ancak bu talebine karşılık partililerden sert bir uyarı aldığını aktardı.
SİYASİ HAYATIN BİTER
Genç Kongre üyesi, üst düzey isimlerin kendisine Jeffries'e destek vermemesinin ağır bir siyasi misillemeye yol açacağını 'açık ve net bir şekilde' ifade ettiklerini söyledi. Leonard'ın iddiasına göre, bu tehditler önümüzdeki iki yıl boyunca Washington'daki görev süresini 'cehenneme çevirmeyi' ve 2028 seçimlerinde koltuğunu kaybetmesini sağlamayı içeriyor. Görüştüğü kişilerin isimlerini vermeyen Leonard, "Bu tür şeylerin olacağını az çok tahmin ediyorduk. Filmlerde gördüğümüz sahnelerin bir parçası işte. Benden sadece 'takım forması giymemi' ve takım oyuncusu olmamı bekliyorlar" dedi.
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Katil İsrail'e destek için ''Demokrat'' tehdit: Siyasi hayatın biter
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Don Leonard, İsrail yanlısı Hakeem Jeffries'in Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmesi için Demokratlardan tehdit aldığını açıkladı.
Demokrat vekil Don Leonard, İsrail politikalarına karşı çıktığı ve Hakeem Jeffries'in başkan adaylığına direndiği için parti liderliğinin kendisini 'cehennemi yaşatmakla' tehdit ettiğini söyledi.
ABD'de 3 Kasım ara seçimlerinin ardından sular durulmuyor. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçiren Demokratlar, Ocak 2027'de koltuğa oturmaya hazırlanırken parti içinde 'tehdit' ve 'baskı' krizi patlak verdi. Ohio'dan Kongre üyesi seçilen Demokrat Don Leonard, partinin ağır toplarının kendisini açıkça hedef aldığını öne sürdü. Leonard, İsrail'e yakınlığıyla bilinen Hakeem Jeffries'in Temsilciler Meclisi Başkanlığı adaylığına destek vermemesi halinde, Washington'daki siyasi hayatının bitirilmekle tehdit edildiğini iddia etti.
SAVAŞA KARŞI ADIM
Sosyal medya hesabından bir video mesaj yayımlayan Leonard, partinin kıdemli Kongre üyeleriyle yaptığı kapalı kapılar ardındaki toplantının detaylarını paylaştı. Leonard, ABD'nin İsrail politikasını esnetmek ve İran'daki gerilimi/savaşı sona erdirmek amacıyla bir anayasa değişikliği girişimi başlatmak istediğini, bu doğrultuda Jeffries'ten taahhüt talep ettiğini belirtti. Ancak bu talebine karşılık partililerden sert bir uyarı aldığını aktardı.
SİYASİ HAYATIN BİTER
Genç Kongre üyesi, üst düzey isimlerin kendisine Jeffries'e destek vermemesinin ağır bir siyasi misillemeye yol açacağını 'açık ve net bir şekilde' ifade ettiklerini söyledi. Leonard'ın iddiasına göre, bu tehditler önümüzdeki iki yıl boyunca Washington'daki görev süresini 'cehenneme çevirmeyi' ve 2028 seçimlerinde koltuğunu kaybetmesini sağlamayı içeriyor. Görüştüğü kişilerin isimlerini vermeyen Leonard, "Bu tür şeylerin olacağını az çok tahmin ediyorduk. Filmlerde gördüğümüz sahnelerin bir parçası işte. Benden sadece 'takım forması giymemi' ve takım oyuncusu olmamı bekliyorlar" dedi.
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