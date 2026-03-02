Katar savaşa dahil oldu: İran'ın 2 savaş uçağı düşürdük
Katar Savunma Bakanlığı, İran'a ait iki Su-24 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü açıklarken Orta Doğu'daki çatışmada ilk kez 'insanlı savaş uçakları' doğrudan hedef alınmış oldu.
Haber Giriş Tarihi: 02.03.2026 22:01
Haber Güncellenme Tarihi: 02.03.2026 22:03
ABD ile İsrail'in İran'a yönelik başlattığı operasyonlar devam ederken İran da misilleme saldırılarını sürdürüyor.
Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in vefatıyla sarsılan İran, bölge ülkelerindeki ABD üslerini hedef alırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
KATAR, İRAN'A AİT İKİ UÇAĞI DÜŞÜRDÜ
Bir süredir ihtiyatlı duruş sergileyen Katar ordusu, savaşa resmen aktif muharip olarak dahil oldu.
Savunma Bakanlığı'nın resmi bildirisinde, gün içinde İran yönünden Katar hava sahasına doğru koordine edilmiş, çok katmanlı ve geniş kapsamlı bir saldırı dalgası tespit edildiği belirtildi.
Katar Emiri Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının derhal önleme (interception) kalkışı yaptığı ve İran İslam Cumhuriyeti'ne ait iki adet Sukhoi Su-24 (Su-24) tipi taktik bombardıman uçağını havada vurarak düşürdüğü açıklandı.
7 BALİSTİK FÜZE VE 5 İHA HAVADA VURULDU
Açıklamada, operasyonun sadece savaş uçaklarıyla sınırlı kalmadığı da vurgulanarak Su-24'lere eşlik eden 7 balistik füzenin Katar hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildiği duyuruldu.
Ayrıca Katar Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin ortak operasyonuyla 5 adet İHA'nın da hedeflerine ulaşamadan etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlık, tarafından yapılan açıklamada tüm tehditlerin bertaraf edildiği ve hedeflerine ulaşamadığı ifade edildi.
KATAR, FİİLEN SAVAŞA DAHİL OLDU
Savunma Bakanlığı bildirisinde, Katar Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin egemenliğini korumak için tam hazırlıklı olunduğu vurgulanarak, "Her türlü dış tehdide kararlılıkla karşılık vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Katar'ın doğrudan İran savaş uçaklarını düşürmesi, fiilen ve askeri olarak ABD-İsrail ekseninde İran'la çatışmaya girdiğini gösterirken gözler Tahran yönetiminin Doha'ya vereceği tepkiye çevrildi.
