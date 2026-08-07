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İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Macron bizi sırtımızdan bıçakladı

İşgalci İsrail'in Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'i "sırtından bıçakladığını" söyledi.

Haber Giriş Tarihi: 07.08.2026 08:32
Haber Güncellenme Tarihi: 07.08.2026 08:33
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Macron bizi sırtımızdan bıçakladı

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonuna konuşan Diaspora Bakanı Chikli, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ateşkese rağmen sürdürmesi karşısındaki tutumuna tepki gösterdi.

Bakan Chikli, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron bizi sırtımızdan bıçakladı ve bıçağı sıkıca çevirdi." ifadelerini kullandı.

Fransa'da İsrail'in pozisyonunu aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin desteklediğini belirten Bakan Chikli, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanının İsrail'e ilişkin kararlarına karşı çıktığını söyledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları karşısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 22 Eylül 2025'te Filistin Devleti'ni tanıdığını duyurmuştu.

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