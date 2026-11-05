İsrail'de hükümet kurulamıyor! İttifak dağıldı, Netanyahu köşeye sıkıştı
İsrail'de hükümet kurulamıyor! İttifak dağıldı, Netanyahu köşeye sıkıştı
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a hükümet kurma yetkisini muhalefet lideri Gadi Eisenkot'a vermesini önerdi.
Haber Giriş Tarihi: 05.11.2026 20:57
Haber Güncellenme Tarihi: 05.11.2026 21:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan duyuruda, İsrail Meclisinde 11 sandalyeyi elinde bulunduran Ortak Liste temsilcilerinin Herzog ile gerçekleştirdikleri istişare toplantısında, koalisyon hükümeti kurma yetkisinin muhalefet bloğunun önde gelen ismi Yashar Partisi lideri Eisenkot'a verilmesini talep ettikleri belirtildi.
İsrail vatandaşı Filistinlilerin temsil edildiği partinin bu hamlesiyle birlikte Eisenkot'u hükümet kurma sürecinde destekleyen milletvekili sayısı 67'ye yükselirken, Netanyahu'ya destek verenlerin sayısı 46'da kaldı.
Ortak Liste tarafından görüşme öncesinde paylaşılan açıklamada, bünyesindeki 3 partinin uzlaşarak aldığı Eisenkot kararının, "Netanyahu ve hükümetinin yeniden iktidara gelmesini önlemeye yönelik toplumsal talebe bir yanıt" olduğu ifade edildi.
Eisenkot'un isminin Netanyahu'ya kıyasla daha fazla önerildiğinin altı çizilen açıklamada, Ortak Liste'nin bu tercihinin mevcut aşırı sağcı hükümetin değişme ihtimalini kuvvetlendirebileceği ve Netanyahu'yu iktidarda tutabilecek olası bir ulusal birlik hükümeti olasılığını zayıflatacağı kaydedildi.
Raam Partisi de gün içerisinde Cumhurbaşkanı Herzog ile yaptığı görüşmede, hükümeti kurma yetkisinin Eisenkot'a verilmesi yönünde öneride bulunmuştu.
Ortak Liste'nin bu kararıyla birlikte, Mecliste İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden 19 milletvekilinin tamamı muhalefet bloğunun en güçlü ismi Eisenkot'u desteklemiş oldu.
Mecliste 7 sandalyeye sahip olan Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi ise Cumhurbaşkanı Herzog ile yaptığı görüşme neticesinde, uzun süreli desteğine rağmen hükümeti kurma görevinin Başbakan Binyamin Netanyahu'ya verilmesini tavsiye etmedi.
İsrail'de 27 Ekim tarihinde gerçekleştirilen seçimlerin henüz kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.
Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar kanadı 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet kanadı ise 48 milletvekili çıkarırken; her iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümetin kurulması için gereken 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste ise tarihi bir başarı yakalayarak 19 sandalyeye ulaşmış ve Meclis aritmetiğinde belirleyici bir konuma yerleşmişti.
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İsrail'de hükümet kurulamıyor! İttifak dağıldı, Netanyahu köşeye sıkıştı
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a hükümet kurma yetkisini muhalefet lideri Gadi Eisenkot'a vermesini önerdi.
İsrail Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan duyuruda, İsrail Meclisinde 11 sandalyeyi elinde bulunduran Ortak Liste temsilcilerinin Herzog ile gerçekleştirdikleri istişare toplantısında, koalisyon hükümeti kurma yetkisinin muhalefet bloğunun önde gelen ismi Yashar Partisi lideri Eisenkot'a verilmesini talep ettikleri belirtildi.
İsrail vatandaşı Filistinlilerin temsil edildiği partinin bu hamlesiyle birlikte Eisenkot'u hükümet kurma sürecinde destekleyen milletvekili sayısı 67'ye yükselirken, Netanyahu'ya destek verenlerin sayısı 46'da kaldı.
Ortak Liste tarafından görüşme öncesinde paylaşılan açıklamada, bünyesindeki 3 partinin uzlaşarak aldığı Eisenkot kararının, "Netanyahu ve hükümetinin yeniden iktidara gelmesini önlemeye yönelik toplumsal talebe bir yanıt" olduğu ifade edildi.
Eisenkot'un isminin Netanyahu'ya kıyasla daha fazla önerildiğinin altı çizilen açıklamada, Ortak Liste'nin bu tercihinin mevcut aşırı sağcı hükümetin değişme ihtimalini kuvvetlendirebileceği ve Netanyahu'yu iktidarda tutabilecek olası bir ulusal birlik hükümeti olasılığını zayıflatacağı kaydedildi.
Raam Partisi de gün içerisinde Cumhurbaşkanı Herzog ile yaptığı görüşmede, hükümeti kurma yetkisinin Eisenkot'a verilmesi yönünde öneride bulunmuştu.
Ortak Liste'nin bu kararıyla birlikte, Mecliste İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden 19 milletvekilinin tamamı muhalefet bloğunun en güçlü ismi Eisenkot'u desteklemiş oldu.
Mecliste 7 sandalyeye sahip olan Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi ise Cumhurbaşkanı Herzog ile yaptığı görüşme neticesinde, uzun süreli desteğine rağmen hükümeti kurma görevinin Başbakan Binyamin Netanyahu'ya verilmesini tavsiye etmedi.
İsrail'de sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı
İsrail'de 27 Ekim tarihinde gerçekleştirilen seçimlerin henüz kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.
Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar kanadı 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet kanadı ise 48 milletvekili çıkarırken; her iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümetin kurulması için gereken 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste ise tarihi bir başarı yakalayarak 19 sandalyeye ulaşmış ve Meclis aritmetiğinde belirleyici bir konuma yerleşmişti.
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