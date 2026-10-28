İsrail'de Filistinlileri temsil eden partiler 18 milletvekiline ulaştı
İsrail'de Filistinlileri temsil eden partiler 18 milletvekiline ulaştı
İsrail'de dört yıl aradan sonra yapılan genel seçime ilişkin sandık çıkış anketlerinin güncellenmesinin ardından İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste toplam 18 milletvekiline ulaştı.
Haber Giriş Tarihi: 28.10.2026 08:39
Haber Güncellenme Tarihi: 28.10.2026 08:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail devlet televizyonu KAN'ın güncellediği sandık çıkış anketine göre, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğunun önündeki yerini korudu.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Eisenkot öncülüğündeki muhalif blok yarışı 52 milletvekili, mevcut Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı iktidar bloğu ise 50 milletvekiliyle tamamladı.
Seçim yarışını önde tamamlamasına karşın muhalefet bloğu, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon kurabilmek için yeterli 61 milletvekiline ulaşamadı.
KAN, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun katılım gösterdiği seçimlerde, onları temsil eden iki Arap listesinin Meclis'e gönderdiği toplam milletvekili sayısını 17'den 18'e yükseltti.
Güncel ankette, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste milletvekili sayısını 10'dan 11'e yükselirken, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi (Birleşik Liste) ise Meclis'te 7 milletvekilinde kaldı.
Muhalefet bloğunda yer alan eski İsrail başbakanları Naftali Bennett ve Yair Lapid'in Birlikte Listesi, güncellenen sandık çıkış anketinde 14'ten 13 milletvekiline düştü.
Güncellenen sandık çıkış anketinde değişiklik gözlenmeyen diğer sonuçlar şu şekilde:
Mevcut Başbakan Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi 25 milletvekili çıkarırken Eisenkot'un liderliğindeki Yashar Partisi ise 21 sandalyeyle ikinci parti oldu.
Sandık çıkış anketine göre, muhalefet bloğundaki eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 8, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 10 milletvekiliyle Meclis'te temsil edilmeye hak kazandı.
Mevcut iktidar bloğunda yer alan Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) Şas Partisi ve Birleşik Tevrat Yahudiliği 6'şar sandalyeyle seçim yarışını tamamladı.
Yine Netanyahu'nun müttefikleri aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi 7, Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi 6 milletvekili çıkardı.
Sandıkların 27 Ekim'de yerel saatle 22.00'de kapanmasıyla oy sayımı başlarken, kesin sonuçların, yapılacak itirazların da değerlendirmesinin ardından en geç 4 Kasım'a kadar açıklanması bekleniyor.
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İsrail'de Filistinlileri temsil eden partiler 18 milletvekiline ulaştı
İsrail'de dört yıl aradan sonra yapılan genel seçime ilişkin sandık çıkış anketlerinin güncellenmesinin ardından İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste toplam 18 milletvekiline ulaştı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın güncellediği sandık çıkış anketine göre, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğunun önündeki yerini korudu.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Eisenkot öncülüğündeki muhalif blok yarışı 52 milletvekili, mevcut Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı iktidar bloğu ise 50 milletvekiliyle tamamladı.
Seçim yarışını önde tamamlamasına karşın muhalefet bloğu, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon kurabilmek için yeterli 61 milletvekiline ulaşamadı.
KAN, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun katılım gösterdiği seçimlerde, onları temsil eden iki Arap listesinin Meclis'e gönderdiği toplam milletvekili sayısını 17'den 18'e yükseltti.
Güncel ankette, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste milletvekili sayısını 10'dan 11'e yükselirken, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi (Birleşik Liste) ise Meclis'te 7 milletvekilinde kaldı.
Muhalefet bloğunda yer alan eski İsrail başbakanları Naftali Bennett ve Yair Lapid'in Birlikte Listesi, güncellenen sandık çıkış anketinde 14'ten 13 milletvekiline düştü.
Güncellenen sandık çıkış anketinde değişiklik gözlenmeyen diğer sonuçlar şu şekilde:
Mevcut Başbakan Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi 25 milletvekili çıkarırken Eisenkot'un liderliğindeki Yashar Partisi ise 21 sandalyeyle ikinci parti oldu.
Sandık çıkış anketine göre, muhalefet bloğundaki eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 8, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 10 milletvekiliyle Meclis'te temsil edilmeye hak kazandı.
Mevcut iktidar bloğunda yer alan Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) Şas Partisi ve Birleşik Tevrat Yahudiliği 6'şar sandalyeyle seçim yarışını tamamladı.
Yine Netanyahu'nun müttefikleri aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi 7, Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi 6 milletvekili çıkardı.
Sandıkların 27 Ekim'de yerel saatle 22.00'de kapanmasıyla oy sayımı başlarken, kesin sonuçların, yapılacak itirazların da değerlendirmesinin ardından en geç 4 Kasım'a kadar açıklanması bekleniyor.
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