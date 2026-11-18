İran ordusu: Kuveyt'teki hava üssünde bulunan ABD'ye ait patriot sistemlerini vurduk
İran ordusu: Kuveyt'teki hava üssünde bulunan ABD'ye ait patriot sistemlerini vurduk
İran ordusu, Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü'ne insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini ve burada bulunan ABD'ye ait patriot sistemleri ile İHA fırlatma rampalarının hedef alındığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 09:31
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 09:31
Kaynak:
AA
İran ordusundan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Ali es-Salim Hava Üssü'ndeki ABD hedeflerine saldırı düzenlendi.
Buna göre saldırıda üste bulunan ABD'ye ait patriot sistemleri ile İHA fırlatma rampaları vuruldu.
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İran ordusu: Kuveyt'teki hava üssünde bulunan ABD'ye ait patriot sistemlerini vurduk
İran ordusu, Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü'ne insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini ve burada bulunan ABD'ye ait patriot sistemleri ile İHA fırlatma rampalarının hedef alındığını açıkladı.
İran ordusundan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Ali es-Salim Hava Üssü'ndeki ABD hedeflerine saldırı düzenlendi.
Buna göre saldırıda üste bulunan ABD'ye ait patriot sistemleri ile İHA fırlatma rampaları vuruldu.
Kaynak: AA
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