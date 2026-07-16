İran ile görüşmeler sürerken ABD'den yeni uyarı geldi
İran ile görüşmeler sürerken ABD'den yeni uyarı geldi
ABD ile İran arasında son dönemde yeniden tırmanan gerilim sürerken, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Açıklamada, İran yönetiminin anlaşma istediği belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda ateş açılmasına izin vermeyeceği ifade edildi.
Haber Giriş Tarihi: 16.07.2026 21:49
Haber Güncellenme Tarihi: 16.07.2026 21:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, İran'a yönelik son saldırıların gerekçesi olarak Tahran yönetiminin daha önce varılan mutabakatı ihlal ettiği öne sürüldü. Açıklamada, "İran ile görüşmeler durmuş değil. Bir anlaşma istiyorlar." ifadelerine yer verildi.
Aynı açıklamada, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin tutumu da vurgulandı. Beyaz Saray, "Trump İran'ın Boğaz'da ateş açmasına izin vermeyecek. İran'ı her yerde, her zaman, her koşulda vurabiliriz." ifadelerini kullandı.
Keşm Adası yakınlarına saldırı iddiası
Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Hürmüzgan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarına füze saldırısı düzenlediği bildirildi.
Açıklamada, adaya yakın bölgelerin füzelerle vurulduğu belirtilirken, saldırının sonuçlarına ilişkin resmi can veya hasar bilgisi paylaşılmadı.
Gerilim yeniden yükseldi
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından taraflar arasında geçici ateşkes ve diplomatik temas süreci başlamıştı. Washington ile Tahran arasında 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı'nın imzalandığı ve nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörüldüğü açıklanmıştı.
Ancak ABD'nin 8 Temmuz'da İran'a yönelik yeni saldırılar başlattığı, İran'ın da buna karşılık komşu ülkelerde bulunan ABD üslerine yönelik misilleme saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İran ile görüşmeler sürerken ABD'den yeni uyarı geldi
ABD ile İran arasında son dönemde yeniden tırmanan gerilim sürerken, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Açıklamada, İran yönetiminin anlaşma istediği belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda ateş açılmasına izin vermeyeceği ifade edildi.
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, İran'a yönelik son saldırıların gerekçesi olarak Tahran yönetiminin daha önce varılan mutabakatı ihlal ettiği öne sürüldü. Açıklamada, "İran ile görüşmeler durmuş değil. Bir anlaşma istiyorlar." ifadelerine yer verildi.
Aynı açıklamada, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin tutumu da vurgulandı. Beyaz Saray, "Trump İran'ın Boğaz'da ateş açmasına izin vermeyecek. İran'ı her yerde, her zaman, her koşulda vurabiliriz." ifadelerini kullandı.
Keşm Adası yakınlarına saldırı iddiası
Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Hürmüzgan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarına füze saldırısı düzenlediği bildirildi.
Açıklamada, adaya yakın bölgelerin füzelerle vurulduğu belirtilirken, saldırının sonuçlarına ilişkin resmi can veya hasar bilgisi paylaşılmadı.
Gerilim yeniden yükseldi
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından taraflar arasında geçici ateşkes ve diplomatik temas süreci başlamıştı. Washington ile Tahran arasında 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı'nın imzalandığı ve nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörüldüğü açıklanmıştı.
Ancak ABD'nin 8 Temmuz'da İran'a yönelik yeni saldırılar başlattığı, İran'ın da buna karşılık komşu ülkelerde bulunan ABD üslerine yönelik misilleme saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.
Çok Okunanlar