İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik söylemlerine sert tepki göstererek, maceracı adımların anında karşılıksız kalmayacağını ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 08.07.2026 20:45
Haber Güncellenme Tarihi: 08.07.2026 20:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Velayeti, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Tahran yönetiminin daha önce de bölgenin siyasi kumar oynanacak bir alan olmadığına dair uyarılarda bulunduğunu anımsatan Velayeti, maceracı girişimlere vakit kaybetmeden yanıt verileceğini defalarca kanıtladıklarını belirtti.
Velayeti, yeni gerilimlerin sorumluluğunu yüklediği ve mutabakatı bozduğunu sözlü olarak da itiraf etmekle suçladığı Trump'ı, bölgeyi yeniden savaşın eşiğine getirmekle eleştirdi.
ABD Başkanı Trump, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki hitabında, İran'a karşı bugün yeni bir operasyon gerçekleştirebileceklerini dile getirmişti.
ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basın mensuplarına yaptığı değerlendirmelerde, "Dün gece onları çok sert vurduk. Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız." şeklinde konuşmuştu.
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İran'dan Trump'a cevap: Derhal karşılık verilecek
İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik söylemlerine sert tepki göstererek, maceracı adımların anında karşılıksız kalmayacağını ifade etti.
Velayeti, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Tahran yönetiminin daha önce de bölgenin siyasi kumar oynanacak bir alan olmadığına dair uyarılarda bulunduğunu anımsatan Velayeti, maceracı girişimlere vakit kaybetmeden yanıt verileceğini defalarca kanıtladıklarını belirtti.
Velayeti, yeni gerilimlerin sorumluluğunu yüklediği ve mutabakatı bozduğunu sözlü olarak da itiraf etmekle suçladığı Trump'ı, bölgeyi yeniden savaşın eşiğine getirmekle eleştirdi.
ABD Başkanı Trump, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki hitabında, İran'a karşı bugün yeni bir operasyon gerçekleştirebileceklerini dile getirmişti.
ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basın mensuplarına yaptığı değerlendirmelerde, "Dün gece onları çok sert vurduk. Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız." şeklinde konuşmuştu.
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