İBB davasındaki görüntü paylaşımı hakkında resen soruşturma
İBB davasındaki görüntü paylaşımı hakkında resen soruşturma
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu'nun Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşması sırasında çekildiği belirtilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında yürütüldüğünü açıkladı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yapılacak adli işlemler kamuoyu tarafından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 08.07.2026 21:11
Haber Güncellenme Tarihi: 08.07.2026 21:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 Esas sayılı dosyasının Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1 No'lu duruşma salonunda görülen duruşması sırasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, kovuşturma işlemleri sırasında ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan, sosyal medya hesaplarında paylaşan ve nakleden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Soruşturma TCK 286 kapsamında yürütülüyor
Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın kovuşturma işlemleri sırasında ses veya görüntülerin yetkisiz şekilde kayda alınması ve paylaşılmasına ilişkin hükümleri kapsayan TCK 286 çerçevesinde yürütüldüğü bildirildi.
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İBB davasındaki görüntü paylaşımı hakkında resen soruşturma
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu'nun Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşması sırasında çekildiği belirtilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında yürütüldüğünü açıkladı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yapılacak adli işlemler kamuoyu tarafından takip edilecek.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 Esas sayılı dosyasının Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1 No'lu duruşma salonunda görülen duruşması sırasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, kovuşturma işlemleri sırasında ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan, sosyal medya hesaplarında paylaşan ve nakleden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Soruşturma TCK 286 kapsamında yürütülüyor
Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın kovuşturma işlemleri sırasında ses veya görüntülerin yetkisiz şekilde kayda alınması ve paylaşılmasına ilişkin hükümleri kapsayan TCK 286 çerçevesinde yürütüldüğü bildirildi.
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