İmar yönetmeliğinde yeni dönem ofisler için süre başladı
İmar yönetmeliğinde yeni dönem ofisler için süre başladı
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle belirli şartları taşıyan ofis ve büro kullanımındaki yapıların, belirlenen süre içerisinde konuta dönüştürülebilmesine imkan sağlanırken asansör, taban alanı, sosyal alanlar ve ruhsat süreçlerine ilişkin yeni hükümler de yürürlüğe alındı.
Haber Giriş Tarihi: 08.07.2026 19:47
Haber Güncellenme Tarihi: 08.07.2026 19:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ofislerin konuta dönüştürülmesine süre sınırı getirildi
Yönetmeliğe göre, düzenlemenin yayımlandığı tarihten önce uygulama imar planında konut yapılmasına izin verilen alanlarda yer alan, ofis veya büro amaçlı yapı ruhsatı bulunan ya da yapı kullanma izni almış yapılarda kullanım amacı değişikliği mümkün olacak.
Bu kapsamda, parselin tamamında konut kullanım oranının yüzde 60'ı aşmaması şartıyla tadilat ruhsatı düzenlenebilecek. İşlemlerin, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tamamlanması gerekiyor. Böylece gerekli şartları sağlayan ofislerin 1 Temmuz 2027'ye kadar konuta dönüştürülmesinin önü açıldı.
Taban alanı kullanımında yeni düzenleme
Yönetmelikle birlikte, imar planlarında aksi belirtilmediği durumlarda taban alanı kullanımına ilişkin sınırlar da güncellendi.
Kat adedi, yapı yaklaşma mesafeleri ve diğer planlama koşullarının uygun olması halinde, toplam emsal hakkı (KAKS) korunarak taban alanı katsayısının (TAKS) yüzde 40'tan yüzde 60'a kadar çıkarılabilmesine imkan tanındı.
Asansör kuralları yeniden belirlendi
Yeni düzenlemeye göre tek müstakil konutlar hariç olmak üzere bodrum kat dahil üç katlı binalarda gelecekte asansör kurulmasına imkan sağlayacak boşluk bırakılması zorunlu hale geldi.
Bodrum kat dahil dört kat ve üzerindeki yapılarda ise asansör yapılması zorunlu olacak. Ayrıca bodrum katta bağımsız bölüm, ortak kullanım alanı veya ticari kullanım bulunması halinde asansörün bodrum kata kadar ulaşması gerekecek. Sadece teknik hacim olarak kullanılan bodrum katlar bu kapsamın dışında tutuldu.
Bahçe ve sosyal alanlara ilişkin hükümler değişti
Yönetmelik kapsamında yalnızca görsel amaçla kullanılan süs havuzları ile pergola ve kamelya gibi bahçe düzenlemeleri, bahçe alanının yüzde 20'sini aşmaması şartıyla emsal hesabına dahil edilmeyecek.
Bunun yanında umumi binalardaki ticari amaç taşımayan çocuk oyun ve bakım alanları, mescitler, otoparklar ve çatılardaki ortak kullanım terasları da emsal hesabı dışında bırakılarak sosyal kullanım alanlarının artırılması hedeflendi.
Ruhsat yenileme sürecinde yeni uygulama
Düzenleme, ruhsat süresi sona eren yapılara ilişkin hükümleri de yeniden düzenledi.
Buna göre ruhsat alındıktan sonra iki yıl içinde inşaatına başlanmış yapılarda deprem, yangın, yalıtım ve enerji verimliliği konularında güncel mevzuat uygulanacak. Diğer teknik konularda ise ruhsatın alındığı dönemde yürürlükte bulunan hükümler geçerli olacak.
İki yıl içerisinde inşaatına hiç başlanmamış projeler ise mevcut haklarını kaybederek tamamen yürürlükteki güncel mevzuata göre yeniden ruhsatlandırılacak.
Ayrıca yapı kullanma izni bulunan mevcut binalarda gerçekleştirilecek kapsamlı tadilatlarda, taşıyıcı sisteme zarar verilmemesi ve yangın, deprem ile yalıtım tedbirlerinin sağlanması şartıyla yapının ilk ruhsat dönemindeki yönetmelik hükümlerinin uygulanabilmesine imkan tanındı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İmar yönetmeliğinde yeni dönem ofisler için süre başladı
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle belirli şartları taşıyan ofis ve büro kullanımındaki yapıların, belirlenen süre içerisinde konuta dönüştürülebilmesine imkan sağlanırken asansör, taban alanı, sosyal alanlar ve ruhsat süreçlerine ilişkin yeni hükümler de yürürlüğe alındı.
Ofislerin konuta dönüştürülmesine süre sınırı getirildi
Yönetmeliğe göre, düzenlemenin yayımlandığı tarihten önce uygulama imar planında konut yapılmasına izin verilen alanlarda yer alan, ofis veya büro amaçlı yapı ruhsatı bulunan ya da yapı kullanma izni almış yapılarda kullanım amacı değişikliği mümkün olacak.
Bu kapsamda, parselin tamamında konut kullanım oranının yüzde 60'ı aşmaması şartıyla tadilat ruhsatı düzenlenebilecek. İşlemlerin, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tamamlanması gerekiyor. Böylece gerekli şartları sağlayan ofislerin 1 Temmuz 2027'ye kadar konuta dönüştürülmesinin önü açıldı.
Taban alanı kullanımında yeni düzenleme
Yönetmelikle birlikte, imar planlarında aksi belirtilmediği durumlarda taban alanı kullanımına ilişkin sınırlar da güncellendi.
Kat adedi, yapı yaklaşma mesafeleri ve diğer planlama koşullarının uygun olması halinde, toplam emsal hakkı (KAKS) korunarak taban alanı katsayısının (TAKS) yüzde 40'tan yüzde 60'a kadar çıkarılabilmesine imkan tanındı.
Asansör kuralları yeniden belirlendi
Yeni düzenlemeye göre tek müstakil konutlar hariç olmak üzere bodrum kat dahil üç katlı binalarda gelecekte asansör kurulmasına imkan sağlayacak boşluk bırakılması zorunlu hale geldi.
Bodrum kat dahil dört kat ve üzerindeki yapılarda ise asansör yapılması zorunlu olacak. Ayrıca bodrum katta bağımsız bölüm, ortak kullanım alanı veya ticari kullanım bulunması halinde asansörün bodrum kata kadar ulaşması gerekecek. Sadece teknik hacim olarak kullanılan bodrum katlar bu kapsamın dışında tutuldu.
Bahçe ve sosyal alanlara ilişkin hükümler değişti
Yönetmelik kapsamında yalnızca görsel amaçla kullanılan süs havuzları ile pergola ve kamelya gibi bahçe düzenlemeleri, bahçe alanının yüzde 20'sini aşmaması şartıyla emsal hesabına dahil edilmeyecek.
Bunun yanında umumi binalardaki ticari amaç taşımayan çocuk oyun ve bakım alanları, mescitler, otoparklar ve çatılardaki ortak kullanım terasları da emsal hesabı dışında bırakılarak sosyal kullanım alanlarının artırılması hedeflendi.
Ruhsat yenileme sürecinde yeni uygulama
Düzenleme, ruhsat süresi sona eren yapılara ilişkin hükümleri de yeniden düzenledi.
Buna göre ruhsat alındıktan sonra iki yıl içinde inşaatına başlanmış yapılarda deprem, yangın, yalıtım ve enerji verimliliği konularında güncel mevzuat uygulanacak. Diğer teknik konularda ise ruhsatın alındığı dönemde yürürlükte bulunan hükümler geçerli olacak.
İki yıl içerisinde inşaatına hiç başlanmamış projeler ise mevcut haklarını kaybederek tamamen yürürlükteki güncel mevzuata göre yeniden ruhsatlandırılacak.
Ayrıca yapı kullanma izni bulunan mevcut binalarda gerçekleştirilecek kapsamlı tadilatlarda, taşıyıcı sisteme zarar verilmemesi ve yangın, deprem ile yalıtım tedbirlerinin sağlanması şartıyla yapının ilk ruhsat dönemindeki yönetmelik hükümlerinin uygulanabilmesine imkan tanındı.
Çok Okunanlar