Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedenine ilişkin Adli Tıp Kurumu incelemesi tamamlandı. Kadıköy'deki evinde 15 Haziran 2026 tarihinde yaşamını yitiren 35 yaşındaki oyuncunun, otopsi ve toksikolojik incelemeler sonucunda alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Adli sürece ilişkin resmi raporun ardından dosyadaki ölüm nedeni kesinleşti.
Haber Giriş Tarihi: 08.07.2026 19:42
Haber Güncellenme Tarihi: 08.07.2026 19:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İrtem, 15 Haziran'da İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşadığı evde rahatsızlanmasının ardından yaşamını yitirmişti. İlk aşamada olayla ilgili adli inceleme başlatılırken, cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.
Otopsi incelemesi tamamlandı
Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsi ve laboratuvar incelemelerinin ardından hazırlanan raporda, Ece İrtem'in ölüm nedeninin alkol zehirlenmesi olduğu kaydedildi. Böylece kamuoyunda merak edilen ölüm nedeni resmi incelemelerle netlik kazandı.
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze, babası Vural İrtem'e teslim edildi. Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen oyuncunun dizi sektöründen arkadaşları ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Sanat camiasını yasa boğan vefat
Doğum gününden bir gün sonra yaşamını yitiren Ece İrtem'in vefatı, sanat dünyasında ve sevenleri arasında geniş yankı uyandırdı. Oyuncunun ölümüne ilişkin adli süreç, Adli Tıp Kurumu'nun raporuyla tamamlanmış oldu. Resmi raporun açıklanmasının ardından dosyaya ilişkin süreç de kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.
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Adli Tıp Ece İrtem'in ölüm nedenini açıkladı
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedenine ilişkin Adli Tıp Kurumu incelemesi tamamlandı. Kadıköy'deki evinde 15 Haziran 2026 tarihinde yaşamını yitiren 35 yaşındaki oyuncunun, otopsi ve toksikolojik incelemeler sonucunda alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Adli sürece ilişkin resmi raporun ardından dosyadaki ölüm nedeni kesinleşti.
İrtem, 15 Haziran'da İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşadığı evde rahatsızlanmasının ardından yaşamını yitirmişti. İlk aşamada olayla ilgili adli inceleme başlatılırken, cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.
Otopsi incelemesi tamamlandı
Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsi ve laboratuvar incelemelerinin ardından hazırlanan raporda, Ece İrtem'in ölüm nedeninin alkol zehirlenmesi olduğu kaydedildi. Böylece kamuoyunda merak edilen ölüm nedeni resmi incelemelerle netlik kazandı.
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze, babası Vural İrtem'e teslim edildi. Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen oyuncunun dizi sektöründen arkadaşları ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Sanat camiasını yasa boğan vefat
Doğum gününden bir gün sonra yaşamını yitiren Ece İrtem'in vefatı, sanat dünyasında ve sevenleri arasında geniş yankı uyandırdı. Oyuncunun ölümüne ilişkin adli süreç, Adli Tıp Kurumu'nun raporuyla tamamlanmış oldu. Resmi raporun açıklanmasının ardından dosyaya ilişkin süreç de kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.
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