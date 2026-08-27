İran'dan ABD'yi kızdıracak çıkış! ''Şimdiki görev: Tatil yapmak''

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Donanması'na ait USS Abraham Lincoln'ün Tayland'a gerçekleştireceği liman ziyaretine ilişkin, 'ABD, gücünü yansıtmak için Lincoln uçak gemisini bölgeye gönderdi. Tek bir liman ziyareti yapmadan geçirilen 200 günden fazla sürenin ardından mürettebatın dinlenmesi için şimdi Tayland'a gidiyor. Görev: Güç yansıtmak. Şimdiki görev: Tatil yapmak' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 27.08.2026 07:46
Haber Güncellenme Tarihi: 27.08.2026 07:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeden ayrılmasını, "güç gösterisinin sona ermesi olarak" değerlendirdi.
Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin "gücünü göstermek" amacıyla USS Abraham Lincoln'ü bölgeye gönderdiğini ifade etti.
İranlı sözcü, paylaşımını şöyle sürdürdü:
"Aylar süren savaşın ardından - ve tek bir liman ziyareti olmaksızın 200 günden fazla zaman geçirdikten sonra - şimdi mürettebatın dinlenmesi için Tayland'a doğru yol alıyor. Görev: Güç gösterisi. Mevcut görev: Tatil... Yoruldum patron."
- ABD UÇAK GEMİSİ USS ABRAHAM LİNCOLN BÖLGEDEN AYRILIYOR
Yaklaşık 250 gün görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki personelin psikolojik durumunun iyi olmadığı yönündeki tartışmaların ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bölgeye USS George Washington uçak gemisini gönderme kararı almıştı.
NBC News'in haberine göre, ismi verilmeyen ABD'li bir yetkili, 21 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, USS Abraham Lincoln'ün "uzun süreli görevinin ardından eve dönüş yolunda" olduğunu kaydetmişti.
Öte yandan, USS Abraham Lincoln'ün yerini alması planlanan USS George Washington uçak gemisinin 20 Ağustos'ta Orta Doğu'ya ulaştığı belirtilmişti.
Taylandlı bir yetkili ise ABD'ye ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün Orta Doğu'daki görevinin ardından Tayland'a uğrayacağını duyurmuştu.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
05.00 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Çin'in, ABD'nin İran ve İran'la iş birliği yapan ülkelere yönelik yaptırım tehditlerine karşı tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Çin'in İran'a yönelik yasa dışı yaptırımları reddeden ilkesel beyanını memnuniyetle karşılıyoruz. İran-Çin kapsamlı stratejik ortaklığı, çok kutuplu bir dünya için ortak vizyona dayanan bir ilişkidir. Bu ilişki kimsenin iznine ihtiyaç duymaz" dedi.
03.00 Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve Hürmüz Boğazı müzakereleri için İranlı yetkililerle bir araya gelmek üzere yarın Tahran'a gideceği bildirildi.
00.30 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarını "ekonomik terörizm operasyonu" olarak nitelendirerek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Güvenlik Konseyi Başkanı'na ve BM üyesi ülkelere konuya ilişkin mektup gönderdi.
00.00 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Donanması'na ait USS Abraham Lincoln'ün Tayland'a gerçekleştireceği liman ziyaretine ilişkin, "ABD, gücünü yansıtmak için Lincoln uçak gemisini bölgeye gönderdi. Tek bir liman ziyareti yapmadan geçirilen 200 günden fazla sürenin ardından mürettebatın dinlenmesi için şimdi Tayland'a gidiyor. Görev: Güç yansıtmak. Şimdiki görev: Tatil yapmak" dedi.
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İran'dan ABD'yi kızdıracak çıkış! ''Şimdiki görev: Tatil yapmak''
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Donanması'na ait USS Abraham Lincoln'ün Tayland'a gerçekleştireceği liman ziyaretine ilişkin, 'ABD, gücünü yansıtmak için Lincoln uçak gemisini bölgeye gönderdi. Tek bir liman ziyareti yapmadan geçirilen 200 günden fazla sürenin ardından mürettebatın dinlenmesi için şimdi Tayland'a gidiyor. Görev: Güç yansıtmak. Şimdiki görev: Tatil yapmak' dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeden ayrılmasını, "güç gösterisinin sona ermesi olarak" değerlendirdi.
Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin "gücünü göstermek" amacıyla USS Abraham Lincoln'ü bölgeye gönderdiğini ifade etti.
İranlı sözcü, paylaşımını şöyle sürdürdü:
"Aylar süren savaşın ardından - ve tek bir liman ziyareti olmaksızın 200 günden fazla zaman geçirdikten sonra - şimdi mürettebatın dinlenmesi için Tayland'a doğru yol alıyor. Görev: Güç gösterisi. Mevcut görev: Tatil... Yoruldum patron."
- ABD UÇAK GEMİSİ USS ABRAHAM LİNCOLN BÖLGEDEN AYRILIYOR
Yaklaşık 250 gün görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki personelin psikolojik durumunun iyi olmadığı yönündeki tartışmaların ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bölgeye USS George Washington uçak gemisini gönderme kararı almıştı.
NBC News'in haberine göre, ismi verilmeyen ABD'li bir yetkili, 21 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, USS Abraham Lincoln'ün "uzun süreli görevinin ardından eve dönüş yolunda" olduğunu kaydetmişti.
Öte yandan, USS Abraham Lincoln'ün yerini alması planlanan USS George Washington uçak gemisinin 20 Ağustos'ta Orta Doğu'ya ulaştığı belirtilmişti.
Taylandlı bir yetkili ise ABD'ye ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün Orta Doğu'daki görevinin ardından Tayland'a uğrayacağını duyurmuştu.
05.00 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Çin'in, ABD'nin İran ve İran'la iş birliği yapan ülkelere yönelik yaptırım tehditlerine karşı tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Çin'in İran'a yönelik yasa dışı yaptırımları reddeden ilkesel beyanını memnuniyetle karşılıyoruz. İran-Çin kapsamlı stratejik ortaklığı, çok kutuplu bir dünya için ortak vizyona dayanan bir ilişkidir. Bu ilişki kimsenin iznine ihtiyaç duymaz" dedi.
03.00 Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve Hürmüz Boğazı müzakereleri için İranlı yetkililerle bir araya gelmek üzere yarın Tahran'a gideceği bildirildi.
00.30 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarını "ekonomik terörizm operasyonu" olarak nitelendirerek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Güvenlik Konseyi Başkanı'na ve BM üyesi ülkelere konuya ilişkin mektup gönderdi.
00.00 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Donanması'na ait USS Abraham Lincoln'ün Tayland'a gerçekleştireceği liman ziyaretine ilişkin, "ABD, gücünü yansıtmak için Lincoln uçak gemisini bölgeye gönderdi. Tek bir liman ziyareti yapmadan geçirilen 200 günden fazla sürenin ardından mürettebatın dinlenmesi için şimdi Tayland'a gidiyor. Görev: Güç yansıtmak. Şimdiki görev: Tatil yapmak" dedi.
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