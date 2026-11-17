ABD ile İran arasındaki askeri gerilim, Washington yönetiminden gelen yeni operasyon açıklamaları ve Tahran'ın nükleer silah uyarısıyla yeniden gündeme geldi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İran'a yönelik büyük çaplı askeri harekât seçeneğinin masada olduğunu belirtirken, İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Muhammed Rıza Muhsini Sani, ABD'nin nükleer silah kullanması durumunda aynı düzeyde karşılık verileceğini söyledi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'ndan gelen patlama haberleri de bölgedeki gelişmelere eklendi.
Haber Giriş Tarihi: 17.11.2026 20:56
Haber Güncellenme Tarihi: 17.11.2026 21:00
Kaynak:
HÜRHABER
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Muhammed Rıza Muhsini Sani, İran merkezli Khabarfoori haber sitesine yaptığı açıklamada, ABD'nin olası askeri müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun politikalarına işaret eden Muhsini Sani, farklı askeri senaryolara karşı hazırlık yapıldığını savundu.
Muhsini Sani, ABD'nin İran'a karşı nükleer silah kullanması ihtimaline ilişkin, "ABD nükleer silah kullanmaya kalkışırsa İran'ın vereceği karşılık da aynı düzeyde olacaktır" ifadelerini kullandı. İranlı milletvekili, söz konusu karşılığın niteliği veya nasıl uygulanabileceği konusunda ayrıntı paylaşmadı.
ABD'den İran'a yeni askeri harekât mesajı
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, TPS ajansına verdiği röportajda İran'a yönelik askeri seçeneklerin gündemde kalmaya devam ettiğini belirtti. Tahran yönetiminin nükleer silah sahibi olmasının engellenmesi gerektiğini savunan Huckabee, ekonomik baskı ve diplomatik girişimlerin ardından askeri müdahale ihtimalinin değerlendirilebileceğini söyledi.
Huckabee, İran'ın nükleer silah edinmemesi gerektiğini kabul etmemesi durumunda "büyük çaplı askeri harekâta geri dönme seçeneğinin her zaman masada" olduğunu ifade etti. İran'a yönelik saldırıların yeniden başlamasının muhtemel olduğunu da ileri sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer kapasitesine ilişkin uzun süredir aynı yaklaşımı benimsediğini savunan Huckabee, Washington yönetiminin Tahran'ı yalnızca İsrail açısından değil, ABD'nin güvenliği bakımından da tehdit olarak gördüğünü öne sürdü.
İran'ın güneyinde, Hürmüz Boğazı'nda bulunan Keşm Adası'ndan patlama haberleri geldi. İran'ın Fars Haber Ajansı, ada sakinlerinin yerleşim merkezinin kuzeybatısından gelen bir patlama sesi duyduğunu aktardı.
Patlamanın ardından ada üzerinde dumanların yükseldiği bildirildi. İran merkezli Tasnim Haber Ajansı ise sahadan gelen doğrulanmamış bilgilere dayanarak Keşm Adası çevresindeki bazı noktalara birkaç füzenin isabet etmiş olabileceğini öne sürdü.
Patlamanın kaynağı, olası füze isabetleri ve olayın herhangi bir askeri operasyonla bağlantısı bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.
Tahran yönetimi ABD ile anlaşma konusunda kötümser
İranlı milletvekili Muhsini Sani, Washington yönetimiyle yeni bir anlaşmaya varılması ihtimaline ilişkin de açıklamalarda bulundu. ABD'nin mevcut politikalarını sürdürmesi halinde diplomatik çözüm konusunda olumlu bir beklenti taşımadıklarını ifade etti.
Muhsini Sani, ABD yönetiminin askeri yöntemlerden vazgeçmesi ve önceki politikalarını değiştirmesi durumunda diplomatik görüşmelerin mümkün olabileceğini belirtti. İran'ın olası saldırılara karşı gerekli hazırlıkları yaptığını savundu.
ABD seçimleri ve İsrail politikası da gündemde
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, röportajında ABD ara seçimlerinin sonuçlarını da değerlendirdi. Cumhuriyetçilerin seçimlerde yaşadığı başarısızlığın İsrail politikalarından kaynaklanmadığını ileri süren Huckabee, ekonomik koşulların ve Evanjelik seçmenlerin sandığa katılımının belirleyici olduğunu savundu.
ABD'de özellikle genç seçmenlerin İsrail'e yaklaşımında değişim yaşandığını kabul eden Huckabee, İsrail yönetiminin sosyal medya platformlarında daha etkin iletişim kurması gerektiğini söyledi.
Huckabee ayrıca Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesi çağrısında bulunarak ABD'nin İsrail'de kurulacak hükümetle çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İran'dan ABD'ye nükleer silah uyarısı geldi
ABD ile İran arasındaki askeri gerilim, Washington yönetiminden gelen yeni operasyon açıklamaları ve Tahran'ın nükleer silah uyarısıyla yeniden gündeme geldi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İran'a yönelik büyük çaplı askeri harekât seçeneğinin masada olduğunu belirtirken, İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Muhammed Rıza Muhsini Sani, ABD'nin nükleer silah kullanması durumunda aynı düzeyde karşılık verileceğini söyledi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'ndan gelen patlama haberleri de bölgedeki gelişmelere eklendi.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Muhammed Rıza Muhsini Sani, İran merkezli Khabarfoori haber sitesine yaptığı açıklamada, ABD'nin olası askeri müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun politikalarına işaret eden Muhsini Sani, farklı askeri senaryolara karşı hazırlık yapıldığını savundu.
Muhsini Sani, ABD'nin İran'a karşı nükleer silah kullanması ihtimaline ilişkin, "ABD nükleer silah kullanmaya kalkışırsa İran'ın vereceği karşılık da aynı düzeyde olacaktır" ifadelerini kullandı. İranlı milletvekili, söz konusu karşılığın niteliği veya nasıl uygulanabileceği konusunda ayrıntı paylaşmadı.
ABD'den İran'a yeni askeri harekât mesajı
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, TPS ajansına verdiği röportajda İran'a yönelik askeri seçeneklerin gündemde kalmaya devam ettiğini belirtti. Tahran yönetiminin nükleer silah sahibi olmasının engellenmesi gerektiğini savunan Huckabee, ekonomik baskı ve diplomatik girişimlerin ardından askeri müdahale ihtimalinin değerlendirilebileceğini söyledi.
Huckabee, İran'ın nükleer silah edinmemesi gerektiğini kabul etmemesi durumunda "büyük çaplı askeri harekâta geri dönme seçeneğinin her zaman masada" olduğunu ifade etti. İran'a yönelik saldırıların yeniden başlamasının muhtemel olduğunu da ileri sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer kapasitesine ilişkin uzun süredir aynı yaklaşımı benimsediğini savunan Huckabee, Washington yönetiminin Tahran'ı yalnızca İsrail açısından değil, ABD'nin güvenliği bakımından da tehdit olarak gördüğünü öne sürdü.
Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda patlama sesleri
İran'ın güneyinde, Hürmüz Boğazı'nda bulunan Keşm Adası'ndan patlama haberleri geldi. İran'ın Fars Haber Ajansı, ada sakinlerinin yerleşim merkezinin kuzeybatısından gelen bir patlama sesi duyduğunu aktardı.
Patlamanın ardından ada üzerinde dumanların yükseldiği bildirildi. İran merkezli Tasnim Haber Ajansı ise sahadan gelen doğrulanmamış bilgilere dayanarak Keşm Adası çevresindeki bazı noktalara birkaç füzenin isabet etmiş olabileceğini öne sürdü.
Patlamanın kaynağı, olası füze isabetleri ve olayın herhangi bir askeri operasyonla bağlantısı bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.
Tahran yönetimi ABD ile anlaşma konusunda kötümser
İranlı milletvekili Muhsini Sani, Washington yönetimiyle yeni bir anlaşmaya varılması ihtimaline ilişkin de açıklamalarda bulundu. ABD'nin mevcut politikalarını sürdürmesi halinde diplomatik çözüm konusunda olumlu bir beklenti taşımadıklarını ifade etti.
Muhsini Sani, ABD yönetiminin askeri yöntemlerden vazgeçmesi ve önceki politikalarını değiştirmesi durumunda diplomatik görüşmelerin mümkün olabileceğini belirtti. İran'ın olası saldırılara karşı gerekli hazırlıkları yaptığını savundu.
ABD seçimleri ve İsrail politikası da gündemde
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, röportajında ABD ara seçimlerinin sonuçlarını da değerlendirdi. Cumhuriyetçilerin seçimlerde yaşadığı başarısızlığın İsrail politikalarından kaynaklanmadığını ileri süren Huckabee, ekonomik koşulların ve Evanjelik seçmenlerin sandığa katılımının belirleyici olduğunu savundu.
ABD'de özellikle genç seçmenlerin İsrail'e yaklaşımında değişim yaşandığını kabul eden Huckabee, İsrail yönetiminin sosyal medya platformlarında daha etkin iletişim kurması gerektiğini söyledi.
Huckabee ayrıca Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesi çağrısında bulunarak ABD'nin İsrail'de kurulacak hükümetle çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.
Kaynak: HÜRHABER
Çok Okunanlar