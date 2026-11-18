İran'dan ABD'ye misilleme! İki ülke alarm durumuna geçti
İran'dan ABD'ye misilleme! İki ülke alarm durumuna geçti
İran'ın, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın girişinde yer alan Keşm Adası'nı vurduğunu duyurmasının ardından Kuveyt ordusu, ülkenin insansız hava aracı saldırılarına hedef olduğunu açıkladı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise 'potansiyel tehdit' uyarısı yayınlayarak halka güvenli alanlara sığınma çağrısı yaptı.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 09:06
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 09:06
Kaynak:
AA
İran'ın, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın girişinde yer alan Keşm Adası'nı vurduğunu duyurmasının ardından Kuveyt ve Bahreyn şüpheli saldırılara hedef oldu.
Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülkeye yönelik yeni İHA saldırılarının düzenlendiği belirtilerek, "Hava savunma birliklerimiz düşman unsurlara müdahalede bulunmuştur. Duyulacak patlama sesleri, düşman unsurları önleme faaliyetlerinin sonucudur" ifadelerine yer verildi. Halka resmi makamlarca yayınlanan güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapılırken, saldırıların kaynağı ya da yol açtığı muhtemel hasara ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
BAHREYN YÖNETİMİ ALARMA GEÇTİ
Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise "potansiyel tehdit" uyarısı yayınlayarak, "Kamu güvenliğinin korunması adına vatandaşlara ve bölge sakinlerine paniğe kapılmamaları, en yakın güvenli noktalara sığınmaları ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmeleri çağrısında bulunuyoruz" açıklamasını yaptı. Söz konusu tehdidin ne olduğu ve kaynağı hakkında detaylı bilgi paylaşılmazken, yaklaşık 1 saatin ardından "potansiyel tehdit" uyarısı yürürlükten kaldırıldı.
İRAN, ABD'NİN KEŞM ADASI'NI VURDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
İran Hürmüzgan Valiliği Siyasi, Güvenlik ve Sosyal İşler Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin Hürmüz Boğazı girişinde yer alan Keşm Adası'na saldırı düzenlediğini açıklamıştı. Nefisi, saldırının herhangi bir hasara yol açmadığını ifade etmişti. Söz konusu gelişme, İran'ın ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan bölge ülkelerine yeni misilleme saldırıları düzenleyebileceği endişelerine yol açmıştı.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
05.15 Bahreyn İçişleri Bakanlığı, başkent Manama yakınlarındaki Vakıf Çarşısı'ndaki çok katlı bir binanın yangın nedeniyle tahliye edildiğini bildirdi.
04.18 Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin askeri kapasitesine yönelik nitelikli bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.
04.15 Bahreyn hava savunma sistemlerinin, İran tarafından düzenlendiği belirtilen "bir dizi hava saldırısına" karşı koyduğu bildirildi.
03.25 Kuveyt ordusu, ülkenin insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olduğunu açıkladı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise "potansiyel tehdit" uyarısı yayınlayarak halka güvenli alanlara sığınma çağrısı yaptı.
00.07 İran'ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile çevrim içi toplantıda bir araya geldi.
00.00 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda izinsiz güzergah üzerinden seyrettiği belirtilen bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını bildirdi.
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İran'dan ABD'ye misilleme! İki ülke alarm durumuna geçti
İran'ın, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın girişinde yer alan Keşm Adası'nı vurduğunu duyurmasının ardından Kuveyt ordusu, ülkenin insansız hava aracı saldırılarına hedef olduğunu açıkladı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise 'potansiyel tehdit' uyarısı yayınlayarak halka güvenli alanlara sığınma çağrısı yaptı.
İran'ın, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın girişinde yer alan Keşm Adası'nı vurduğunu duyurmasının ardından Kuveyt ve Bahreyn şüpheli saldırılara hedef oldu.
Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülkeye yönelik yeni İHA saldırılarının düzenlendiği belirtilerek, "Hava savunma birliklerimiz düşman unsurlara müdahalede bulunmuştur. Duyulacak patlama sesleri, düşman unsurları önleme faaliyetlerinin sonucudur" ifadelerine yer verildi. Halka resmi makamlarca yayınlanan güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapılırken, saldırıların kaynağı ya da yol açtığı muhtemel hasara ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
BAHREYN YÖNETİMİ ALARMA GEÇTİ
Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise "potansiyel tehdit" uyarısı yayınlayarak, "Kamu güvenliğinin korunması adına vatandaşlara ve bölge sakinlerine paniğe kapılmamaları, en yakın güvenli noktalara sığınmaları ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmeleri çağrısında bulunuyoruz" açıklamasını yaptı. Söz konusu tehdidin ne olduğu ve kaynağı hakkında detaylı bilgi paylaşılmazken, yaklaşık 1 saatin ardından "potansiyel tehdit" uyarısı yürürlükten kaldırıldı.
İRAN, ABD'NİN KEŞM ADASI'NI VURDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
İran Hürmüzgan Valiliği Siyasi, Güvenlik ve Sosyal İşler Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin Hürmüz Boğazı girişinde yer alan Keşm Adası'na saldırı düzenlediğini açıklamıştı. Nefisi, saldırının herhangi bir hasara yol açmadığını ifade etmişti. Söz konusu gelişme, İran'ın ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan bölge ülkelerine yeni misilleme saldırıları düzenleyebileceği endişelerine yol açmıştı.
05.15 Bahreyn İçişleri Bakanlığı, başkent Manama yakınlarındaki Vakıf Çarşısı'ndaki çok katlı bir binanın yangın nedeniyle tahliye edildiğini bildirdi.
04.18 Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin askeri kapasitesine yönelik nitelikli bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.
04.15 Bahreyn hava savunma sistemlerinin, İran tarafından düzenlendiği belirtilen "bir dizi hava saldırısına" karşı koyduğu bildirildi.
03.25 Kuveyt ordusu, ülkenin insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olduğunu açıkladı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise "potansiyel tehdit" uyarısı yayınlayarak halka güvenli alanlara sığınma çağrısı yaptı.
00.07 İran'ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile çevrim içi toplantıda bir araya geldi.
00.00 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda izinsiz güzergah üzerinden seyrettiği belirtilen bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını bildirdi.
Kaynak: AA
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