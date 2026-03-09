İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail Lübnan’da yerleşim yerlerinde beyaz fosfor kullandı
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki yerleşim bölgelerinde beyaz fosfor kullandığına dair kanıtlar bulunduğunu açıkladı. Kuruluş, söz konusu mühimmatın siviller için ağır sonuçlar doğurabileceğini ve uluslararası insancıl hukukun ihlal edilmiş olabileceğini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 09.03.2026 08:26
Haber Güncellenme Tarihi: 09.03.2026 09:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail’in bu ayın başlarında Lübnan’ın güneyindeki yerleşim bölgelerinde beyaz fosfor kullandığına ilişkin bulgular elde edildiğini açıkladı.
Hak örgütünün yayımladığı yeni raporda, 3 Mart tarihinde Lübnan’ın güneyindeki Yohmor bölgesinde yerleşim alanlarının üzerine ateşlenen beyaz fosfor mühimmatını gösteren görüntülere ulaşıldığı belirtildi. Raporda, en az iki evde yangın çıktığını gösteren yedi fotoğrafın orijinalliğinin teyit edildiği ifade edildi.
“SİVİLLER İÇİN KORKUNÇ SONUÇLAR DOĞURACAK”
İnsan Hakları İzleme Örgütü Lübnan araştırmacısı Ramzi Kaiss, İsrail ordusunun yerleşim alanları üzerinde beyaz fosfor kullanmasının ciddi endişe yarattığını söyledi.
Kaiss, “İsrail ordusunun yerleşim alanları üzerinde hukuka aykırı şekilde beyaz fosfor kullanması son derece endişe verici ve siviller için korkunç sonuçlar doğuracaktır.” dedi.
Beyaz fosforun etkilerine de değinen Kaiss, “Beyaz fosforun yakıcı etkileri ölüme veya ömür boyu sürecek acılara yol açan ağır yaralanmalara neden olabilir.” ifadelerini kullandı.
İSRAİL’İN LÜBNAN’A YÖNELİK SALDIRILARI
İsrail ordusu 2 Mart’ta yaptığı açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiğini duyurmuştu.
Bunun ardından İsrail ordusu Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını açıklamış ve başkent Beyrut’u hedef alan operasyonlar düzenlemişti. İsrail’in havadan ve denizden yoğun saldırılar gerçekleştirdiği Lübnan’da kara işgalinin de genişletilmesine karar verildiği bildirilmişti.
LÜBNAN’DAN AÇIKLAMA: CAN KAYBI ARTIYOR
Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394’e yükseldiğini açıkladı.
Nasreddin ayrıca saldırılarda yaralananların sayısının da 1130’a ulaştığını bildirdi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar