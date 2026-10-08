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İngiltere ile İsrail arasında restleşme: Kudüs'teki Başkonsolosluk faaliyetleri resmen durduruldu

İngiltere'nin yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen ürünlerin ithalatını yasaklamasının ardından İsrail'den misilleme kararı geldi. Tel Aviv yönetiminin misillemesi doğrultusunda İngiltere'nin Doğu Kudüs'te bulunan Başkonsolosluğu'nun faaliyetleri resmen durdurulurken, kararın hemen ardından diplomatik araçların temsilcilik binasından ayrıldığı görüldü.

Haber Giriş Tarihi: 08.10.2026 10:37
Haber Güncellenme Tarihi: 08.10.2026 10:37
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İngiltere ile İsrail arasında restleşme: Kudüs'teki Başkonsolosluk faaliyetleri resmen durduruldu

İsrail, İngiltere'nin yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen ürünlerin ithalatını yasaklama kararına misilleme olarak, Doğu Kudüs'te bulunan İngiltere Başkonsolosluğu'nun faaliyetlerini durdurdu. Kararın ardından bazı araçların Başkonsolosluktan ayrıldığı görüldü.

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