Dünyaya umut olduk! Vasa: Güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacımız var
Macaristan Enstitüsü ve Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı ve Kıdemli Araştırmacı Laszlo Vasa, Türkiye'nin Batı ile diğer bölgeler arasında köprü işlevi gördüğünü ve güçlü müzakere geleneği sayesinde yükselen yeni küresel düzende önemli bir rol üstlenebileceğini belirtti. Vasa, 'Elbette güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye'de, ilgili bölgelerde ve Türk Dünyası'nda bir bağlılık, bir umut ve daha iyi bir gelecek oluşturma konusunda kararlı bir irade olduğunu hissedebiliyorum.' dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi ( STRATCOM ) Zirvesi 2026'ya katılan Vasa, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
Laszlo Vasa, STRATCOM'a ilk kez katıldığını, bu zirvede konuşmacı olarak yer aldığı için ayrıcalıklı hissettiğini ve bundan gurur duyduğunu dile getirdi.
"TÜRK DÜNYASI BÖLGESİ YÜKSELİŞTE"
Dünya düzeninin sadece siyasi açıdan değil, ekonomik olarak da değiştiğini dile getiren Vasa; Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye'yi de kapsayan Türk Dünyası bölgesinin eskiye nazaran çok daha üst düzeyde değerlendirildiğini, bu bölgenin yükselişte olduğunu kaydetti.
Vasa, zirvede dünyada neler olacağına dair iyimser bir havanın olduğunu belirterek "Bunun için elbette güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye'de, ilgili bölgelerde ve Türk Dünyası'nda bir bağlılık, bir umut ve daha iyi bir gelecek oluşturma konusunda kararlı bir irade olduğunu hissedebiliyorum." dedi.
"TÜRKİYE "BAŞLATICI" ROL ÜSTLENİYOR"
Laszlo Vasa, Türkiye'nin yalnızca "orta güç" olarak tanımlanamayacağını vurgulayarak ülkenin küresel düzeyde daha geniş bir etki alanına sahip olduğunun altını çizdi.
Türkiye'nin belirli fikir ve süreçlerin oluşumunda "katalizör" ve "başlatıcı" rol üstlendiğine işaret eden Vasa, "Benim görüşüme göre Türkiye, orta güçten çok dünya gücüne yakındır." ifadesini kullandı.
Vasa, Türkiye'nin henüz ABD ve Çin ile kıyaslanabilecek bir küresel güç olmadığını, buna karşın ülkenin güney yarım küredeki etkisini oldukça artırdığına dikkati çekti.
"TÜRKİYE KÖPRÜ İŞLEVİ İLE YENİ KÜRESEL DÜZENDE ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENEBİLİR"
Güney yarım kürenin hem ekonomik hem de siyasi açıdan yükselişte olduğunu belirten Vasa, BRICS gibi oluşumların genişlemesi ve alternatif ekonomik mekanizmaların tartışılmasının Batı'da bazı endişelere yol açtığını ifade etti.
Macar araştırmacı Vasa, Türkiye'nin Batı ile diğer bölgeler arasında köprü işlevi gördüğünü ve güçlü müzakere geleneği sayesinde yükselen yeni küresel düzende önemli bir rol üstlenebileceğini kaydetti.
BİREYSEL YAKLAŞIMLA BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ
Paneldeki konuşmasında ekonomik işbirliği, güvenin rolü ve uluslararası kuruluşların yeni dünya düzenine nasıl dahil olabileceğini ele alan Vasa, kapsamı son derece geniş ve merkezi uluslararası yapıların yerine, daha esnek ve hedef odaklı işbirliği modellerine ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.
Laszlo Vasa, bölgesel düzeyde yürütülen işbirliklerinin daha etkili sonuçlar doğurabileceğinin altını çizerek "İhtiyacımız olan şey, bireysel bir yaklaşımla bölgesel işbirliğidir yani işbirliği yapıyoruz ancak egemenliğimizi koruyoruz ve belirli konular ve hedefler çerçevesinde işbirliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ülkelerin egemenliklerini koruyarak işbirliği yapmasının önemini vurgulayan Vasa, bu yaklaşımın bugünün koşullarında daha sürdürülebilir bir model sunduğunu ifade etti.
