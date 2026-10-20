Dünyanın en hızlı büyüyen şehirleri listesinde dengeler değişti
Dünyanın en hızlı büyüyen şehirleri listesinde dengeler değişti
Hindistan'ın Ghaziabad kenti, yıllık yüzde 5,2'lik nüfus artışıyla dünyanın en hızlı büyüyen şehri oldu. İlk sıralarda Asya ve Afrika kentlerinin yer aldığı listede, dünyanın en kalabalık şehri ise 41,9 milyon nüfusuyla Endonezya'nın başkenti Cakarta oldu.
Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 08:12
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 08:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
World Population Review tarafından yayımlanan 2026 yılı verileri, dünyanın nüfusu en hızlı artan şehirlerinin büyük bölümünün Asya ve Afrika’da bulunduğunu ortaya koydu. Yıllık nüfus artış hızında Hindistan’ın Ghaziabad kenti ilk sıraya yerleşirken, dünyanın en kalabalık şehri 41,9 milyon nüfusla Endonezya’nın başkenti Cakarta oldu. İstanbul ise 15 milyon nüfusla dünyanın en kalabalık 20 şehri arasında yer aldı.
Dünyada kentleşme hız kazanırken bazı şehirler nüfus artış oranlarıyla öne çıkıyor. World Population Review’ın 2026 yılı verilerine göre, hızlı büyüyen şehirlerin önemli bir bölümü Asya ve Afrika’da bulunuyor. Artan iş olanakları, eğitim imkanları ve hizmetlere erişim, kentlere yönelik göçü hızlandıran başlıca etkenler arasında gösteriliyor.
Nüfusu en hızlı artan şehir Ghaziabad oldu
Yıllık nüfus artış oranlarına göre hazırlanan listede Hindistan’ın başkenti Delhi yakınlarındaki Ghaziabad, yüzde 5,2’lik büyüme oranıyla ilk sırada yer aldı. Hindistan’ın Gujarat eyaletindeki Surat yüzde 4,99 ile ikinci, Afganistan’ın başkenti Kabil ise yüzde 4,74 ile üçüncü sıraya yerleşti.
Nijerya’nın Lagos kenti yüzde 4,44’lük nüfus artışıyla dördüncü olurken, Meksika’daki Toluca yüzde 4,25’lik büyüme oranıyla ilk 10’da Asya ve Afrika dışında yer alan tek şehir olarak öne çıktı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Lubumbashi yüzde 4,1, Uganda’nın başkenti Kampala ise yüzde 4,03’lük artış kaydetti. Angola’nın başkenti Luanda, Tanzanya’nın Darüsselam kenti, Kenya’nın başkenti Nairobi ve Mali’nin başkenti Bamako da hızlı büyüyen şehirler arasında sıralandı.
Hindistan’ın Patna, Rajkot ve Faridabad kentleri ile Mozambik’in başkenti Maputo da nüfus artış hızıyla dikkat çeken diğer yerleşimler oldu.
Beş yılda nüfusu yüzde 44 arttı
Beş yıllık nüfus artış oranlarında Hindistan’ın Kerala eyaletindeki Malappuram zirveye çıktı. Kentin nüfusu bu dönemde yüzde 44 artış gösterdi.
Vietnam’ın Can Tho ve Çin’in Suqian kentleri yüzde 37’lik büyümeyle ikinci sırayı paylaşırken, Hindistan’ın Kozhikode kenti yüzde 35’lik artış kaydetti. Nijerya’nın başkenti Abuja yüzde 34, Çin’in Suzhou kenti ise yüzde 33 büyüdü.
Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Şarika ve Çin’deki Putian yüzde 32’lik artışla öne çıkarken, Umman’ın başkenti Maskat ile Hindistan’ın Kollam kentinde nüfus artışı yüzde 31 olarak hesaplandı.
Dünyanın en kalabalık şehri değişti: Cakarta zirvede
Dünyanın en kalabalık şehirlerine ilişkin sıralamada da Cakarta ilk sıraya yükseldi. Endonezya’nın başkenti, 41,9 milyonluk nüfusuyla listenin zirvesinde yer aldı.
Bangladeş’in başkenti Dakka 36,6 milyon nüfusla ikinci sıraya yerleşirken, Japonya’nın başkenti Tokyo 33,4 milyon nüfusla üçüncü oldu. Hindistan’ın Delhi kenti 30,2 milyon, Çin’in Şanghay kenti ise 29,6 milyon nüfusa ulaştı.
Birleşmiş Milletler’in öngörülerine göre Dakka’nın 2050 yılına kadar dünyanın en büyük şehri haline gelmesi mümkün görünüyor.
İstanbul dünyanın en kalabalık 20 şehri arasında
2026 verilerine göre dünyanın en kalabalık 20 şehri şöyle sıralandı:
Cakarta, Endonezya: 41,9 milyon
Dakka, Bangladeş: 36,6 milyon
Tokyo, Japonya: 33,4 milyon
Delhi, Hindistan: 30,2 milyon
Şanghay, Çin: 29,6 milyon
Guangzhou, Çin: 27,6 milyon
Kahire, Mısır: 25,6 milyon
Manila, Filipinler: 24,7 milyon
Kalküta, Hindistan: 22,6 milyon
Seul, Güney Kore: 22,5 milyon
Karaçi, Pakistan: 21,4 milyon
Mumbai, Hindistan: 20,2 milyon
São Paulo, Brezilya: 19 milyon
Bangkok, Tayland: 18,2 milyon
Meksiko, Meksika: 17,7 milyon
Pekin, Çin: 17 milyon
Lahor, Pakistan: 15,2 milyon
İstanbul, Türkiye: 15 milyon
Moskova, Rusya: 14,5 milyon
Ho Chi Minh Kenti, Vietnam: 14,1 milyon
Listede 18’inci sırada bulunan İstanbul, yaklaşık 15 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirleri arasında yer aldı.
2050’de dünya nüfusunun yüzde 68’i şehirlerde yaşayacak
World Population Review verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 55’i bugün kentsel alanlarda yaşıyor. Bu oranın 2050 yılına kadar yüzde 68’e yükselmesi bekleniyor.
Kentlerdeki iş imkanları, daha yüksek ücretler, eğitim olanakları ve sağlık gibi hizmetlere erişim, nüfus hareketliliğinin temel nedenleri arasında gösteriliyor. Özellikle Asya ve Afrika’daki şehirler, hızlı nüfus artışıyla küresel kentleşme sürecinde önemli bir yer tutuyor.
Birleşmiş Milletler’in 2018-2050 dönemine ilişkin projeksiyonlarında, dünya genelindeki kentsel nüfus artışının yüzde 35’inin Hindistan, Çin ve Nijerya’da gerçekleşeceği öngörülüyor.
Hızlı büyüme altyapı sorunlarını da beraberinde getiriyor
Şehirlerde nüfusun hızla artması, konut ihtiyacının yanı sıra ulaşım, temiz su, kanalizasyon ve diğer temel hizmetler üzerindeki baskıyı da artırıyor. Nüfus artışına paralel altyapı yatırımlarının yapılamaması, bazı kentlerde yaşam koşullarını zorlaştırıyor.
Nijerya’nın Lagos kentinde kanalizasyon bağlantısı bulunan konutlarda yaşayanların oranının yüzde 10’un altında, şebeke suyuna erişebilenlerin oranının ise yüzde 20’den az olduğu belirtiliyor. Kentte çok sayıda kişi, plansız yerleşim alanlarında ve gecekondu mahallelerinde yaşamını sürdürüyor.
Uzmanların dikkat çektiği temel konu, kentlerin yalnızca büyümesi değil, artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilecek altyapı ve hizmetlerle desteklenmesi. Önümüzdeki yıllarda hızlanması beklenen kentleşme, şehir planlamasını ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarını daha da önemli hale getiriyor.
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Dünyanın en hızlı büyüyen şehirleri listesinde dengeler değişti
Hindistan'ın Ghaziabad kenti, yıllık yüzde 5,2'lik nüfus artışıyla dünyanın en hızlı büyüyen şehri oldu. İlk sıralarda Asya ve Afrika kentlerinin yer aldığı listede, dünyanın en kalabalık şehri ise 41,9 milyon nüfusuyla Endonezya'nın başkenti Cakarta oldu.
World Population Review tarafından yayımlanan 2026 yılı verileri, dünyanın nüfusu en hızlı artan şehirlerinin büyük bölümünün Asya ve Afrika’da bulunduğunu ortaya koydu. Yıllık nüfus artış hızında Hindistan’ın Ghaziabad kenti ilk sıraya yerleşirken, dünyanın en kalabalık şehri 41,9 milyon nüfusla Endonezya’nın başkenti Cakarta oldu. İstanbul ise 15 milyon nüfusla dünyanın en kalabalık 20 şehri arasında yer aldı.
Dünyada kentleşme hız kazanırken bazı şehirler nüfus artış oranlarıyla öne çıkıyor. World Population Review’ın 2026 yılı verilerine göre, hızlı büyüyen şehirlerin önemli bir bölümü Asya ve Afrika’da bulunuyor. Artan iş olanakları, eğitim imkanları ve hizmetlere erişim, kentlere yönelik göçü hızlandıran başlıca etkenler arasında gösteriliyor.
Nüfusu en hızlı artan şehir Ghaziabad oldu
Yıllık nüfus artış oranlarına göre hazırlanan listede Hindistan’ın başkenti Delhi yakınlarındaki Ghaziabad, yüzde 5,2’lik büyüme oranıyla ilk sırada yer aldı. Hindistan’ın Gujarat eyaletindeki Surat yüzde 4,99 ile ikinci, Afganistan’ın başkenti Kabil ise yüzde 4,74 ile üçüncü sıraya yerleşti.
Nijerya’nın Lagos kenti yüzde 4,44’lük nüfus artışıyla dördüncü olurken, Meksika’daki Toluca yüzde 4,25’lik büyüme oranıyla ilk 10’da Asya ve Afrika dışında yer alan tek şehir olarak öne çıktı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Lubumbashi yüzde 4,1, Uganda’nın başkenti Kampala ise yüzde 4,03’lük artış kaydetti. Angola’nın başkenti Luanda, Tanzanya’nın Darüsselam kenti, Kenya’nın başkenti Nairobi ve Mali’nin başkenti Bamako da hızlı büyüyen şehirler arasında sıralandı.
Hindistan’ın Patna, Rajkot ve Faridabad kentleri ile Mozambik’in başkenti Maputo da nüfus artış hızıyla dikkat çeken diğer yerleşimler oldu.
Beş yılda nüfusu yüzde 44 arttı
Beş yıllık nüfus artış oranlarında Hindistan’ın Kerala eyaletindeki Malappuram zirveye çıktı. Kentin nüfusu bu dönemde yüzde 44 artış gösterdi.
Vietnam’ın Can Tho ve Çin’in Suqian kentleri yüzde 37’lik büyümeyle ikinci sırayı paylaşırken, Hindistan’ın Kozhikode kenti yüzde 35’lik artış kaydetti. Nijerya’nın başkenti Abuja yüzde 34, Çin’in Suzhou kenti ise yüzde 33 büyüdü.
Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Şarika ve Çin’deki Putian yüzde 32’lik artışla öne çıkarken, Umman’ın başkenti Maskat ile Hindistan’ın Kollam kentinde nüfus artışı yüzde 31 olarak hesaplandı.
Dünyanın en kalabalık şehri değişti: Cakarta zirvede
Dünyanın en kalabalık şehirlerine ilişkin sıralamada da Cakarta ilk sıraya yükseldi. Endonezya’nın başkenti, 41,9 milyonluk nüfusuyla listenin zirvesinde yer aldı.
Bangladeş’in başkenti Dakka 36,6 milyon nüfusla ikinci sıraya yerleşirken, Japonya’nın başkenti Tokyo 33,4 milyon nüfusla üçüncü oldu. Hindistan’ın Delhi kenti 30,2 milyon, Çin’in Şanghay kenti ise 29,6 milyon nüfusa ulaştı.
Birleşmiş Milletler’in öngörülerine göre Dakka’nın 2050 yılına kadar dünyanın en büyük şehri haline gelmesi mümkün görünüyor.
İstanbul dünyanın en kalabalık 20 şehri arasında
2026 verilerine göre dünyanın en kalabalık 20 şehri şöyle sıralandı:
Cakarta, Endonezya: 41,9 milyon
Dakka, Bangladeş: 36,6 milyon
Tokyo, Japonya: 33,4 milyon
Delhi, Hindistan: 30,2 milyon
Şanghay, Çin: 29,6 milyon
Guangzhou, Çin: 27,6 milyon
Kahire, Mısır: 25,6 milyon
Manila, Filipinler: 24,7 milyon
Kalküta, Hindistan: 22,6 milyon
Seul, Güney Kore: 22,5 milyon
Karaçi, Pakistan: 21,4 milyon
Mumbai, Hindistan: 20,2 milyon
São Paulo, Brezilya: 19 milyon
Bangkok, Tayland: 18,2 milyon
Meksiko, Meksika: 17,7 milyon
Pekin, Çin: 17 milyon
Lahor, Pakistan: 15,2 milyon
İstanbul, Türkiye: 15 milyon
Moskova, Rusya: 14,5 milyon
Ho Chi Minh Kenti, Vietnam: 14,1 milyon
Listede 18’inci sırada bulunan İstanbul, yaklaşık 15 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirleri arasında yer aldı.
2050’de dünya nüfusunun yüzde 68’i şehirlerde yaşayacak
World Population Review verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 55’i bugün kentsel alanlarda yaşıyor. Bu oranın 2050 yılına kadar yüzde 68’e yükselmesi bekleniyor.
Kentlerdeki iş imkanları, daha yüksek ücretler, eğitim olanakları ve sağlık gibi hizmetlere erişim, nüfus hareketliliğinin temel nedenleri arasında gösteriliyor. Özellikle Asya ve Afrika’daki şehirler, hızlı nüfus artışıyla küresel kentleşme sürecinde önemli bir yer tutuyor.
Birleşmiş Milletler’in 2018-2050 dönemine ilişkin projeksiyonlarında, dünya genelindeki kentsel nüfus artışının yüzde 35’inin Hindistan, Çin ve Nijerya’da gerçekleşeceği öngörülüyor.
Hızlı büyüme altyapı sorunlarını da beraberinde getiriyor
Şehirlerde nüfusun hızla artması, konut ihtiyacının yanı sıra ulaşım, temiz su, kanalizasyon ve diğer temel hizmetler üzerindeki baskıyı da artırıyor. Nüfus artışına paralel altyapı yatırımlarının yapılamaması, bazı kentlerde yaşam koşullarını zorlaştırıyor.
Nijerya’nın Lagos kentinde kanalizasyon bağlantısı bulunan konutlarda yaşayanların oranının yüzde 10’un altında, şebeke suyuna erişebilenlerin oranının ise yüzde 20’den az olduğu belirtiliyor. Kentte çok sayıda kişi, plansız yerleşim alanlarında ve gecekondu mahallelerinde yaşamını sürdürüyor.
Uzmanların dikkat çektiği temel konu, kentlerin yalnızca büyümesi değil, artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilecek altyapı ve hizmetlerle desteklenmesi. Önümüzdeki yıllarda hızlanması beklenen kentleşme, şehir planlamasını ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarını daha da önemli hale getiriyor.
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