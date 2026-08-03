Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Selman görüşmesinde öne çıkan başlıklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Selman görüşmesinde öne çıkan başlıklar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken, iki ülke arasındaki temasların gündemindeki başlıklar değerlendirildi.
Haber Giriş Tarihi: 03.08.2026 21:17
Haber Güncellenme Tarihi: 03.08.2026 21:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı. Taraflar, ortak gündemde yer alan gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a destek mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduklarını ifade etti. Erdoğan, bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi ve huzurun hâkim olması için Türkiye'nin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Selman görüşmesinde öne çıkan başlıklar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken, iki ülke arasındaki temasların gündemindeki başlıklar değerlendirildi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı. Taraflar, ortak gündemde yer alan gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a destek mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduklarını ifade etti. Erdoğan, bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi ve huzurun hâkim olması için Türkiye'nin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
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