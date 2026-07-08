Burhanettin Duran'dan NATO Zirvesi sonrası Türkiye vurgusu
Burhanettin Duran'dan NATO Zirvesi sonrası Türkiye vurgusu
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni değerlendirdi. Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin küresel güvenlik ve diplomasi alanındaki konumunun güçlendiğini belirterek, NATO'nun geleceğine ilişkin dönüşüm sürecinde Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Zirvede ele alınan başlıkların uygulanmasına yönelik süreç de önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 08.07.2026 23:00
Haber Güncellenme Tarihi: 08.07.2026 23:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Duran, açıklamasında küresel güvenlik mimarisinin yeni parametrelerini şekillendirecek "NATO 3.0" vizyonunun Avrupa'nın savunmadaki ağırlığını artırmayı hedeflediğini belirtti. Türkiye'nin ise bu dönüşümün merkezinde yer aldığını ifade eden Duran, ülkenin entelektüel ve askeri kapasitesiyle "oyun kurucu" bir rol oynadığını kaydetti.
Savunma sanayi ve diplomasi vurgusu
Türkiye'nin savunma sanayisindeki kapasitesini güçlendirmeyi sürdürdüğünü belirten Duran, aynı zamanda Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerde küresel vicdanın sesi olduğunu ifade etti. Açıklamasında tüm aktörleri sorumluluk almaya davet eden Duran, Türkiye'nin uluslararası diplomasi alanındaki aktif yaklaşımına işaret etti.
Ankara'nın ev sahipliğine ilişkin değerlendirme
Duran, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'nın ev sahipliği yaptığı sürecin Türkiye'nin uluslararası saygınlığını ortaya koyduğunu belirtti. Açıklamasında, Ankara'da ortaya konulan iradenin Türkiye'nin küresel diplomasideki belirleyici konumunu ve adil bir dünya düzeni hedefini yansıttığını ifade etti.
Duran'ın paylaşımında ayrıca 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin görüntüler de yer aldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Burhanettin Duran'dan NATO Zirvesi sonrası Türkiye vurgusu
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni değerlendirdi. Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin küresel güvenlik ve diplomasi alanındaki konumunun güçlendiğini belirterek, NATO'nun geleceğine ilişkin dönüşüm sürecinde Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Zirvede ele alınan başlıkların uygulanmasına yönelik süreç de önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.
Duran, açıklamasında küresel güvenlik mimarisinin yeni parametrelerini şekillendirecek "NATO 3.0" vizyonunun Avrupa'nın savunmadaki ağırlığını artırmayı hedeflediğini belirtti. Türkiye'nin ise bu dönüşümün merkezinde yer aldığını ifade eden Duran, ülkenin entelektüel ve askeri kapasitesiyle "oyun kurucu" bir rol oynadığını kaydetti.
Savunma sanayi ve diplomasi vurgusu
Türkiye'nin savunma sanayisindeki kapasitesini güçlendirmeyi sürdürdüğünü belirten Duran, aynı zamanda Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerde küresel vicdanın sesi olduğunu ifade etti. Açıklamasında tüm aktörleri sorumluluk almaya davet eden Duran, Türkiye'nin uluslararası diplomasi alanındaki aktif yaklaşımına işaret etti.
Ankara'nın ev sahipliğine ilişkin değerlendirme
Duran, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'nın ev sahipliği yaptığı sürecin Türkiye'nin uluslararası saygınlığını ortaya koyduğunu belirtti. Açıklamasında, Ankara'da ortaya konulan iradenin Türkiye'nin küresel diplomasideki belirleyici konumunu ve adil bir dünya düzeni hedefini yansıttığını ifade etti.
Duran'ın paylaşımında ayrıca 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin görüntüler de yer aldı.
Çok Okunanlar