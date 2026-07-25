Bölgede gerilim zirvede! ABD ordusu İran'a giden tankeri vurdu
Bölgede gerilim zirvede! ABD ordusu İran'a giden tankeri vurdu
ABD ordusu, İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını aşmaya çalışan bir tankerin vurularak durdurulduğunu açıkladı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin ABD ile temas halinde olduğunu belirterek, 'Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ancak bunu yapmaya hazır olduklarını düşünmüyorum. Henüz zamanı değil. Onları dinlemeye hazırım, fakat nükleer silaha sahip olamazlar.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 25.07.2026 08:03
Haber Güncellenme Tarihi: 25.07.2026 08:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik sürüyor.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD basınına yaptığı açıklamada, İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını aşmaya çalışan bir tankerin vurularak durdurulduğunu söyledi.
Gemi mürettebatının en az dört kez ablukayı aşma girişiminde bulunduğunu aktaran Hawkins, "Bu girişimlerin ardından tankerin hareket kabiliyetini engelledik" dedi.
Geminin defalarca uyarıldığını ancak bu uyarıların dikkate alınmadığını vurgulayan Hawkins, "Bölgedeki ABD güçleri, gemiyi makine dairesini vurarak durdurdu. Söz konusu tanker artık İran'a doğru ilerlemiyor" ifadelerini kullandı.
TRUMP: İRAN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR, ANCAK HAZIR OLDUKLARINI DÜŞÜNMÜYORUM
ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.
İran'ı çok sert şekilde vurduklarını söyleyen Trump, "Donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri gitti, 250 savaş uçakları artık yok, 159 tekneleri denizin dibini boyladı. Radar sistemleri ortadan kaldırıldı, insansız hava araçları (İHA) ise çok az kaldı" ifadelerini kullandı.
İran'la temas halinde olduklarını söyleyen Trump, "Bu arada bizimle konuşuyorlar. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ancak bunu yapmaya hazır olduklarını düşünmüyorum. Henüz zamanı değil. Onları dinlemeye hazırım, fakat nükleer silaha sahip olamazlar" şeklinde konuştu. Başkent Washinton dahil ABD şehirleri, İsrail ya da Orta Doğu'nun nükleer silahlarla yok edilmesini istemediklerinin altını çizen Trump, "Nükleer silahların yol açacağı sonuçları biliyorum ve bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Tüm mesele nükleer silah edinmelerine karşı olmamızla ilgili" diye konuştu.
Trump, İran'ın nükleer silahlara sahip olması halinde, bunları kullanmaktan çekinmeyeceğini öne sürdü.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
07.39 Yemen'deki İran destekli Husiler ile artan gerilimin ardından Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu kentinde üçüncü kez saldırı uyarısı yapıldı.
06.30 ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin ABD ile temas halinde olduğunu belirterek, "Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ancak bunu yapmaya hazır olduklarını düşünmüyorum. Henüz zamanı değil. Onları dinlemeye hazırım, fakat nükleer silaha sahip olamazlar" açıklamasında bulundu.
05.43 ABD ordusu, İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını aşmaya çalışan bir tankerin vurularak durdurulduğunu açıkladı.
04.42 Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetine yönelik saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tutarak, söz konusu saldırıların karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulundu.
03.06 Yemen hükümeti, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun İran destekli Husilere karşı düzenlediği hava saldırılarına desteğini belirterek, söz konusu saldırıların "terörle mücadeledeki ortak çabalar çerçevesinde gerçekleştiğini" bildirdi.
01.08 Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in Hudeyde vilayetinde, İran destekli Husilere ait bazı hedefleri vurduklarını ancak Hudeyde Limanı'nı hedef almadıklarını bildirdi.
00.32 İran'ın düzenlediği saldırılar nedeniyle Bahreyn'de uyarı sirenlerinin çaldığı ve halka en yakın güvenli yerlere gitmeleri çağrısında bulunulduğu bildirildi.
00.05 ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a yönelik büyük saldırılara ilişkin kararımı henüz vermedim. İran'ın görüşmelerde gittikçe daha da ciddileştiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca İran ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Biz burada konuşurken, onlarla görüşmeler yapılıyor" dedi.
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Bölgede gerilim zirvede! ABD ordusu İran'a giden tankeri vurdu
ABD ordusu, İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını aşmaya çalışan bir tankerin vurularak durdurulduğunu açıkladı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin ABD ile temas halinde olduğunu belirterek, 'Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ancak bunu yapmaya hazır olduklarını düşünmüyorum. Henüz zamanı değil. Onları dinlemeye hazırım, fakat nükleer silaha sahip olamazlar.' dedi.
ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik sürüyor.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD basınına yaptığı açıklamada, İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını aşmaya çalışan bir tankerin vurularak durdurulduğunu söyledi.
Gemi mürettebatının en az dört kez ablukayı aşma girişiminde bulunduğunu aktaran Hawkins, "Bu girişimlerin ardından tankerin hareket kabiliyetini engelledik" dedi.
Geminin defalarca uyarıldığını ancak bu uyarıların dikkate alınmadığını vurgulayan Hawkins, "Bölgedeki ABD güçleri, gemiyi makine dairesini vurarak durdurdu. Söz konusu tanker artık İran'a doğru ilerlemiyor" ifadelerini kullandı.
TRUMP: İRAN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR, ANCAK HAZIR OLDUKLARINI DÜŞÜNMÜYORUM
ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.
İran'ı çok sert şekilde vurduklarını söyleyen Trump, "Donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri gitti, 250 savaş uçakları artık yok, 159 tekneleri denizin dibini boyladı. Radar sistemleri ortadan kaldırıldı, insansız hava araçları (İHA) ise çok az kaldı" ifadelerini kullandı.
İran'la temas halinde olduklarını söyleyen Trump, "Bu arada bizimle konuşuyorlar. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ancak bunu yapmaya hazır olduklarını düşünmüyorum. Henüz zamanı değil. Onları dinlemeye hazırım, fakat nükleer silaha sahip olamazlar" şeklinde konuştu. Başkent Washinton dahil ABD şehirleri, İsrail ya da Orta Doğu'nun nükleer silahlarla yok edilmesini istemediklerinin altını çizen Trump, "Nükleer silahların yol açacağı sonuçları biliyorum ve bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Tüm mesele nükleer silah edinmelerine karşı olmamızla ilgili" diye konuştu.
Trump, İran'ın nükleer silahlara sahip olması halinde, bunları kullanmaktan çekinmeyeceğini öne sürdü.
07.39 Yemen'deki İran destekli Husiler ile artan gerilimin ardından Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu kentinde üçüncü kez saldırı uyarısı yapıldı.
06.30 ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin ABD ile temas halinde olduğunu belirterek, "Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ancak bunu yapmaya hazır olduklarını düşünmüyorum. Henüz zamanı değil. Onları dinlemeye hazırım, fakat nükleer silaha sahip olamazlar" açıklamasında bulundu.
05.43 ABD ordusu, İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını aşmaya çalışan bir tankerin vurularak durdurulduğunu açıkladı.
04.42 Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetine yönelik saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tutarak, söz konusu saldırıların karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulundu.
03.06 Yemen hükümeti, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun İran destekli Husilere karşı düzenlediği hava saldırılarına desteğini belirterek, söz konusu saldırıların "terörle mücadeledeki ortak çabalar çerçevesinde gerçekleştiğini" bildirdi.
01.08 Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in Hudeyde vilayetinde, İran destekli Husilere ait bazı hedefleri vurduklarını ancak Hudeyde Limanı'nı hedef almadıklarını bildirdi.
00.32 İran'ın düzenlediği saldırılar nedeniyle Bahreyn'de uyarı sirenlerinin çaldığı ve halka en yakın güvenli yerlere gitmeleri çağrısında bulunulduğu bildirildi.
00.05 ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a yönelik büyük saldırılara ilişkin kararımı henüz vermedim. İran'ın görüşmelerde gittikçe daha da ciddileştiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca İran ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Biz burada konuşurken, onlarla görüşmeler yapılıyor" dedi.
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