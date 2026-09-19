Avrupa Birliği, BM 81. Genel Kurulu'na katılacak Filistin heyetine giriş vizesi vermeyen ABD'ye kararı yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu. AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada karardan üzüntü duyulduğu belirtilerek, ABD'ye ev sahibi ülke sıfatıyla üstlendiği yükümlülükler hatırlatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 19.09.2026 13:52
Haber Güncellenme Tarihi: 19.09.2026 13:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan yazılı açıklamada, Filistin heyeti üyelerine art arda ikinci yıl giriş vizesi verilmemesi kararından üzüntü duyulduğu belirtildi.
Kararın, Filistin heyetinin New York'ta düzenlenecek BM 81. Genel Kurulu'na katılımı öncesinde alındığına işaret edilen açıklamada, ABD'nin BM ile mevcut merkez anlaşmaları ve ev sahibi ülke olarak yükümlülükleri hatırlatıldı.
Açıklamada, "BM ile mevcut merkez anlaşmaları ve ev sahibi devlet sıfatıyla üstlendiği yükümlülükler ışığında, ABD'yi bu kararı yeniden değerlendirmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.
ABD yönetimi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da aralarında bulunduğu üst düzey Filistinli yetkililere yönelik vize kısıtlamalarını ikinci yıl üst üste sürdürme kararı almıştı.
BM Genel Kurulu, gelecek hafta yapılacak BM 81. Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Genel Kurul'a video yoluyla hitap etmesini öngören kararı, 17 Eylül'de 3'e karşı 152 oyla kabul etmişti.
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BM'de vize krizi tırmanıyor: AB'den ABD'ye Filistin çağrısı
Avrupa Birliği, BM 81. Genel Kurulu'na katılacak Filistin heyetine giriş vizesi vermeyen ABD'ye kararı yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu. AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada karardan üzüntü duyulduğu belirtilerek, ABD'ye ev sahibi ülke sıfatıyla üstlendiği yükümlülükler hatırlatıldı.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan yazılı açıklamada, Filistin heyeti üyelerine art arda ikinci yıl giriş vizesi verilmemesi kararından üzüntü duyulduğu belirtildi.
Kararın, Filistin heyetinin New York'ta düzenlenecek BM 81. Genel Kurulu'na katılımı öncesinde alındığına işaret edilen açıklamada, ABD'nin BM ile mevcut merkez anlaşmaları ve ev sahibi ülke olarak yükümlülükleri hatırlatıldı.
Açıklamada, "BM ile mevcut merkez anlaşmaları ve ev sahibi devlet sıfatıyla üstlendiği yükümlülükler ışığında, ABD'yi bu kararı yeniden değerlendirmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.
ABD yönetimi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da aralarında bulunduğu üst düzey Filistinli yetkililere yönelik vize kısıtlamalarını ikinci yıl üst üste sürdürme kararı almıştı.
BM Genel Kurulu, gelecek hafta yapılacak BM 81. Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Genel Kurul'a video yoluyla hitap etmesini öngören kararı, 17 Eylül'de 3'e karşı 152 oyla kabul etmişti.
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