Bilerek göz yumuluyor! Dünyanın en ahlaksız ordusundan yağmacı hırsızlara koruma
Bilerek göz yumuluyor! Dünyanın en ahlaksız ordusundan yağmacı hırsızlara koruma
Katil İsrailli askerler, Filistinli sivillerin evlerini ve hayvanlarını yağmalayan yerleşimci hırsızlara korumalık yaptı.
Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 09:20
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 09:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Avrupalı diplomatlara saldıran Yahudi işgalciler, bu kez de soykırımcı İsrailli askerlerin korumasında Filistinli sivillerin evlerini ve hayvanlarını yağmaladı.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli hırsızların hafta sonu işgal altındaki Batı Şeria'nın Taybe beldesinde zeytin hasadına giden Fransız, Belçikalı ve Polonyalı diplomatlara saldırması dünyayı ayağa kaldırırken, Yahudi teröristlerin bölgedeki ihlalleri sürüyor. Bir grup maskeli İsrailli hırsız, Batı Şeria'nın Main beldesinde soykırımcı komandolar korumasında Filistinlilerin evlerini yağmaladı. Beldeye baskın düzenleyen 100'den fazla İsrailli, Filistinlilerin eşyalarını tahrip etti ve küçükbaş hayvanlarını çaldı. Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli genç ayağından yaralandı, 5 Filistinli de darp edilerek yaralandı.
ETRAFA ATEŞ AÇTILAR
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Filistinli aktivist Usame Makhamreh, İsraillilerin düzenlediği saldırıyı "İsrail ordusunun açık koruması altında beldemize baskın düzenleyen 100'den fazla yerleşimci, evlerimizi yağmalayıp eşyalarımızı kırdı ve hayvanlarımızı çaldı. Askerler rastgele ateş açarak yerleşimcilerin bu hırsızlığı yapmasına bizzat yardım etti" sözleriyle anlattı. Filistin topraklarını gasbeden söz konusu İsrailli grubun, sivillere ait mülkleri tahrip ettikten sonra Muhammed Makhamreh ve Yusuf Makhamreh isimli Filistinlilerin evlerine zorla girdiğini belirten Filistinli aktivist, "Gözü dönmüş saldırganlar evlerdeki eşyaları kırıp döktükten sonra doğrudan ağıllara yöneldi. Yusuf Tayeh Makhamreh'e ait 62, Muhammed Tayeh Makhamreh'e ait 25 küçükbaş hayvanı gasbettiler. Evlerimiz 15 gündür İsrailli grupların kuşatması altında. Aileler kendi evine girip çıkamıyor" dedi.
Haaretz gazetesinin haberine göre, siyasi baskı yüzenden ordunun Batı Şeria'da tırmanan Yahudi terörüyle mücadele etmesinin engellendiği belirtildi.
BİLEREK GÖZ YUMULUYOR
Gazete, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grupların liderlerinin komuta kademesi üzerinde nüfuz sahibi olduğunu, ordunun sahadaki operasyonel önceliklerini belirler hale geldiğini yazdı. Haberde, bir Filistinliye saldıran askeri tutuklamanın siyasi linç getireceğini düşünen ordu ile polisin soruşturma açmaktan kaçınarak yetkiyi birbirine attığına işaret edildi.
Öte yandan dünyadan gelen tepkiler üzerine ABD'li gazeteci ve Avrupalı diplomatlara saldıran 10 İsraillinin gözaltına alındığı açıklandı.
BATI ŞERİA'DA 15 BİN İHLAL
Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu'nun verilerine göre, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler son 3 yılda 14 bin 742'den fazla saldırı gerçekleştirdi. Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da en az 1220 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 350'den fazla kişi yaralandı, 24 bin 600 kişi ise gözaltına alındı. Bölgede yaklaşık 750 bin İsrailli yerleşimcinin yaşadığı belirtiliyor.
GAZZE'YE GIDA YARDIMI KESİLİYOR
İsrail ablukası yüzünden insani yardım girişlerinin azaldığı Gazze'de, yaklaşan kış öncesi felaket alarmı verildi. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), finansman yetersizliği nedeniyle 500 bin Gazzeliye yönelik yardımları sonlandıracağını açıkladı. Gazze'de her ay yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye gıda ve insani yardım ulaştıran WFP, bu ay yardım sağlayacağı kişi sayısının 1 milyon 100 bine düşürüleceğini bildirdi. Gazze hükümeti, gıda yardımının kesilmesinin kıtlığı hızlandıracağını ve insani felaketi derinleştireceğini belirtti.
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Bilerek göz yumuluyor! Dünyanın en ahlaksız ordusundan yağmacı hırsızlara koruma
Katil İsrailli askerler, Filistinli sivillerin evlerini ve hayvanlarını yağmalayan yerleşimci hırsızlara korumalık yaptı.
Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Avrupalı diplomatlara saldıran Yahudi işgalciler, bu kez de soykırımcı İsrailli askerlerin korumasında Filistinli sivillerin evlerini ve hayvanlarını yağmaladı.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli hırsızların hafta sonu işgal altındaki Batı Şeria'nın Taybe beldesinde zeytin hasadına giden Fransız, Belçikalı ve Polonyalı diplomatlara saldırması dünyayı ayağa kaldırırken, Yahudi teröristlerin bölgedeki ihlalleri sürüyor. Bir grup maskeli İsrailli hırsız, Batı Şeria'nın Main beldesinde soykırımcı komandolar korumasında Filistinlilerin evlerini yağmaladı. Beldeye baskın düzenleyen 100'den fazla İsrailli, Filistinlilerin eşyalarını tahrip etti ve küçükbaş hayvanlarını çaldı. Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli genç ayağından yaralandı, 5 Filistinli de darp edilerek yaralandı.
ETRAFA ATEŞ AÇTILAR
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Filistinli aktivist Usame Makhamreh, İsraillilerin düzenlediği saldırıyı "İsrail ordusunun açık koruması altında beldemize baskın düzenleyen 100'den fazla yerleşimci, evlerimizi yağmalayıp eşyalarımızı kırdı ve hayvanlarımızı çaldı. Askerler rastgele ateş açarak yerleşimcilerin bu hırsızlığı yapmasına bizzat yardım etti" sözleriyle anlattı. Filistin topraklarını gasbeden söz konusu İsrailli grubun, sivillere ait mülkleri tahrip ettikten sonra Muhammed Makhamreh ve Yusuf Makhamreh isimli Filistinlilerin evlerine zorla girdiğini belirten Filistinli aktivist, "Gözü dönmüş saldırganlar evlerdeki eşyaları kırıp döktükten sonra doğrudan ağıllara yöneldi. Yusuf Tayeh Makhamreh'e ait 62, Muhammed Tayeh Makhamreh'e ait 25 küçükbaş hayvanı gasbettiler. Evlerimiz 15 gündür İsrailli grupların kuşatması altında. Aileler kendi evine girip çıkamıyor" dedi.
Haaretz gazetesinin haberine göre, siyasi baskı yüzenden ordunun Batı Şeria'da tırmanan Yahudi terörüyle mücadele etmesinin engellendiği belirtildi.
BİLEREK GÖZ YUMULUYOR
Gazete, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grupların liderlerinin komuta kademesi üzerinde nüfuz sahibi olduğunu, ordunun sahadaki operasyonel önceliklerini belirler hale geldiğini yazdı. Haberde, bir Filistinliye saldıran askeri tutuklamanın siyasi linç getireceğini düşünen ordu ile polisin soruşturma açmaktan kaçınarak yetkiyi birbirine attığına işaret edildi.
Öte yandan dünyadan gelen tepkiler üzerine ABD'li gazeteci ve Avrupalı diplomatlara saldıran 10 İsraillinin gözaltına alındığı açıklandı.
BATI ŞERİA'DA 15 BİN İHLAL
Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu'nun verilerine göre, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler son 3 yılda 14 bin 742'den fazla saldırı gerçekleştirdi. Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da en az 1220 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 350'den fazla kişi yaralandı, 24 bin 600 kişi ise gözaltına alındı. Bölgede yaklaşık 750 bin İsrailli yerleşimcinin yaşadığı belirtiliyor.
GAZZE'YE GIDA YARDIMI KESİLİYOR
İsrail ablukası yüzünden insani yardım girişlerinin azaldığı Gazze'de, yaklaşan kış öncesi felaket alarmı verildi. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), finansman yetersizliği nedeniyle 500 bin Gazzeliye yönelik yardımları sonlandıracağını açıkladı. Gazze'de her ay yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye gıda ve insani yardım ulaştıran WFP, bu ay yardım sağlayacağı kişi sayısının 1 milyon 100 bine düşürüleceğini bildirdi. Gazze hükümeti, gıda yardımının kesilmesinin kıtlığı hızlandıracağını ve insani felaketi derinleştireceğini belirtti.
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