Avrupa'nın güvenlik arayışında yeni rota: Türkiye adres gösterildi
Avrupa'nın güvenlik arayışında yeni rota: Türkiye adres gösterildi
Batı basını, ABD'nin Avrupa'dan desteğini çekme ihtimaline karşı NATO'nun en etkin müttefiki olarak Türkiye'yi işaret ederek, kıtanın yeni güvenlik mimarisinde Ankara'nın kilit rol oynayacağını vurguladı.
Haber Giriş Tarihi: 14.04.2026 12:43
Haber Güncellenme Tarihi: 14.04.2026 12:45
ABD basınına göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump yönetiminin Avrupa'ya yönelik güvenlik taahhütlerini gözden geçirdiği bir süreçte, Türkiye'nin kıtanın savunma mimarisine daha güçlü şekilde entegre olacağı değerlendiriliyor.
NATO'YA TÜRKİYE DAMGASI
Defense News tarafından yayımlanan analizde, Türkiye'nin NATO içindeki rolüne dikkat çekilirken ve Avrupa'nın güvenlik mimarisinde daha fazla yer alacağı ifade edildi. Analizde, Türkiye'nin son yıllarda NATO operasyonlarına sağladığı katkılarla öne çıkan müttefiklerden biri haline geldiği belirtilirken, özellikle Avrupa'nın doğu kanadındaki ülkelerin Ankara'nın askeri kapasitesine daha fazla önem verdiği ifade edildi.
"TÜRKİYE, AVRUPA İÇİN ÖNEMLİ BİR AKTÖR"
Uzmanlara göre Türkiye; güçlü ordusu, operasyonel tecrübesi, stratejik konumu ve gelişen savunma sanayisiyle Avrupa güvenliği açısından önemli bir aktör konumunda. Haberde, Türkiye'nin insansız hava araçları, mühimmat ve zırhlı araç üretimindeki kabiliyetlerinin dikkat çektiği, bu kapasitenin Avrupa savunması için potansiyel katkı sunduğu kaydedildi.
AVRUPA YÖNÜNÜ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ
Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada artan güvenlik riskleri nedeniyle NATO'nun kolektif savunma yapısına önem verdiği vurgulanan analizde, Türkiye'nin Avrupa ile savunma iş birliğini artırmayı hedeflediği belirtildi.
Sonuç olarak Defense News analizinde, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığına ilişkin tartışmaların arttığı bir dönemde, Avrupa'nın güvenlik alanında daha fazla iş birliğine ihtiyaç duyabileceği değerlendirmesine yer verildi.
Avrupa'nın güvenlik arayışında yeni rota: Türkiye adres gösterildi
Batı basını, ABD'nin Avrupa'dan desteğini çekme ihtimaline karşı NATO'nun en etkin müttefiki olarak Türkiye'yi işaret ederek, kıtanın yeni güvenlik mimarisinde Ankara'nın kilit rol oynayacağını vurguladı.
ABD basınına göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump yönetiminin Avrupa'ya yönelik güvenlik taahhütlerini gözden geçirdiği bir süreçte, Türkiye'nin kıtanın savunma mimarisine daha güçlü şekilde entegre olacağı değerlendiriliyor.
NATO'YA TÜRKİYE DAMGASI
Defense News tarafından yayımlanan analizde, Türkiye'nin NATO içindeki rolüne dikkat çekilirken ve Avrupa'nın güvenlik mimarisinde daha fazla yer alacağı ifade edildi. Analizde, Türkiye'nin son yıllarda NATO operasyonlarına sağladığı katkılarla öne çıkan müttefiklerden biri haline geldiği belirtilirken, özellikle Avrupa'nın doğu kanadındaki ülkelerin Ankara'nın askeri kapasitesine daha fazla önem verdiği ifade edildi.
"TÜRKİYE, AVRUPA İÇİN ÖNEMLİ BİR AKTÖR"
Uzmanlara göre Türkiye; güçlü ordusu, operasyonel tecrübesi, stratejik konumu ve gelişen savunma sanayisiyle Avrupa güvenliği açısından önemli bir aktör konumunda. Haberde, Türkiye'nin insansız hava araçları, mühimmat ve zırhlı araç üretimindeki kabiliyetlerinin dikkat çektiği, bu kapasitenin Avrupa savunması için potansiyel katkı sunduğu kaydedildi.
AVRUPA YÖNÜNÜ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ
Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada artan güvenlik riskleri nedeniyle NATO'nun kolektif savunma yapısına önem verdiği vurgulanan analizde, Türkiye'nin Avrupa ile savunma iş birliğini artırmayı hedeflediği belirtildi.
Sonuç olarak Defense News analizinde, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığına ilişkin tartışmaların arttığı bir dönemde, Avrupa'nın güvenlik alanında daha fazla iş birliğine ihtiyaç duyabileceği değerlendirmesine yer verildi.
Çok Okunanlar