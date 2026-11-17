Almanya'da İslam karşıtı afiş krizi... Müslümanları hedef alan kampanyaya tepki yağdı
Almanya'da İslam karşıtı afiş krizi... Müslümanları hedef alan kampanyaya tepki yağdı
Bremen'de Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Müslümanları şüphe altında bıraktığı gerekçesiyle eleştirilen afiş kampanyası, İslami kuruluşların tepkisi üzerine erken sonlandırıldı. İçişleri Senatörü Eva Högl, kampanyanın birçok Müslümanı derinden yaraladığını kabul ederek özür diledi.
Haber Giriş Tarihi: 17.11.2026 08:30
Haber Güncellenme Tarihi: 17.11.2026 08:30
Kaynak:
İHA
Almanya'nın Bremen eyaletinde Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başlattığı ve Müslümanları şüphe altında bıraktığı gerekçesiyle eleştirilen afiş kampanyası, İslami kuruluşların tepkileri üzerine erken sonlandırıldı.
Bremen İçişleri Senatörü Eva Högl, 4 Kasım'da başlatılan ve kentteki dijital reklam panolarında yayımlanan kampanyanın birçok Müslümanı rahatsız ettiğini belirterek uygulama biçiminden dolayı üzüntü duyduğunu açıkladı. Högl, kampanyanın eyaletteki birçok Müslüman kadın ve erkeği derinden yaraladığının farkına vardığını ve bu durumdan son derece üzgün olduğunu ifade etti.
"AMAÇ DOĞRU UYGULAMA YANLIŞTI"
Kampanyanın amacının doğru, uygulama biçiminin ise yanlış olduğunu kabul eden Högl, dışarıdan dostça davranmayı şüpheli gösteren bir kampanyanın hedef alınan az sayıdaki kişiyi değil, hedef alınmayan çok sayıda kişiyi etkilediğini vurguladı. Senatör, eleştirilerin ardından kampanya görsellerinin yayımlanmasının planlanandan önce sona erdirildiğini duyurdu.
MÜSLÜMAN KURULUŞLARDAN SERT TEPKİ
Bölgedeki Müslüman cemaatlerin çatı kuruluşu olan Bremen İslam Din Topluluğu (Schura Bremen), yaptığı açıklamada kampanyadan şaşkınlık ve dehşet duyduklarını bildirdi. Açıklamada, kampanyanın Müslümanları genel şüphe altında bıraktığı ve toplumsal önyargıları körüklediği belirtildi.
Bremen'de gönüllü faaliyet gösteren, derneklerde sorumluluk üstlenen ve toplumsal yaşama katkı sunan binlerce Müslümanın zan altında bırakıldığı vurgulanan açıklamada, bu tür mesajların Müslüman karşıtı önyargıları güçlendirebileceği ve toplumsal uyuma zarar verebileceği kaydedildi. Açıklamada ayrıca kampanyanın yol açtığı zararın giderilmesi için yetkililerin uygun adımlar atması çağrısında bulunuldu.
KOYUN POSTUNDAKİ KURT GÖRSELİ TARTIŞMA YARATTI
Kampanyada, koyun postuna bürünmüş bir kurt görseli kullanılarak, "Dış görünüşte dostane, özünde demokrasi karşıtı" ifadesiyle Müslümanlar zan altında bırakılmıştı. Afişin altında ise "İslamcı sızma bir tehlikedir. Görünüşün ardına bakın" sözleri yer almıştı.
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Almanya'da İslam karşıtı afiş krizi... Müslümanları hedef alan kampanyaya tepki yağdı
Bremen'de Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Müslümanları şüphe altında bıraktığı gerekçesiyle eleştirilen afiş kampanyası, İslami kuruluşların tepkisi üzerine erken sonlandırıldı. İçişleri Senatörü Eva Högl, kampanyanın birçok Müslümanı derinden yaraladığını kabul ederek özür diledi.
Almanya'nın Bremen eyaletinde Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başlattığı ve Müslümanları şüphe altında bıraktığı gerekçesiyle eleştirilen afiş kampanyası, İslami kuruluşların tepkileri üzerine erken sonlandırıldı.
Bremen İçişleri Senatörü Eva Högl, 4 Kasım'da başlatılan ve kentteki dijital reklam panolarında yayımlanan kampanyanın birçok Müslümanı rahatsız ettiğini belirterek uygulama biçiminden dolayı üzüntü duyduğunu açıkladı. Högl, kampanyanın eyaletteki birçok Müslüman kadın ve erkeği derinden yaraladığının farkına vardığını ve bu durumdan son derece üzgün olduğunu ifade etti.
"AMAÇ DOĞRU UYGULAMA YANLIŞTI"
Kampanyanın amacının doğru, uygulama biçiminin ise yanlış olduğunu kabul eden Högl, dışarıdan dostça davranmayı şüpheli gösteren bir kampanyanın hedef alınan az sayıdaki kişiyi değil, hedef alınmayan çok sayıda kişiyi etkilediğini vurguladı. Senatör, eleştirilerin ardından kampanya görsellerinin yayımlanmasının planlanandan önce sona erdirildiğini duyurdu.
MÜSLÜMAN KURULUŞLARDAN SERT TEPKİ
Bölgedeki Müslüman cemaatlerin çatı kuruluşu olan Bremen İslam Din Topluluğu (Schura Bremen), yaptığı açıklamada kampanyadan şaşkınlık ve dehşet duyduklarını bildirdi. Açıklamada, kampanyanın Müslümanları genel şüphe altında bıraktığı ve toplumsal önyargıları körüklediği belirtildi.
Bremen'de gönüllü faaliyet gösteren, derneklerde sorumluluk üstlenen ve toplumsal yaşama katkı sunan binlerce Müslümanın zan altında bırakıldığı vurgulanan açıklamada, bu tür mesajların Müslüman karşıtı önyargıları güçlendirebileceği ve toplumsal uyuma zarar verebileceği kaydedildi. Açıklamada ayrıca kampanyanın yol açtığı zararın giderilmesi için yetkililerin uygun adımlar atması çağrısında bulunuldu.
KOYUN POSTUNDAKİ KURT GÖRSELİ TARTIŞMA YARATTI
Kampanyada, koyun postuna bürünmüş bir kurt görseli kullanılarak, "Dış görünüşte dostane, özünde demokrasi karşıtı" ifadesiyle Müslümanlar zan altında bırakılmıştı. Afişin altında ise "İslamcı sızma bir tehlikedir. Görünüşün ardına bakın" sözleri yer almıştı.
Kaynak: İHA
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