Akdeniz'de Ankara'nın dediği oldu! Fransızlar Türkiye onay vermeden hareket etmedi
Akdeniz'de Ankara'nın dediği oldu! Fransızlar Türkiye onay vermeden hareket etmedi
Girit'ten GKRY'ye elektrik hattı çekecek Fransız gemisi, Türkiye'nin izniyle demir alarak çalışmalara başladı. Paris'in Ankara'dan onay beklemesi, Türkiye-Libya Deniz Yetki Anlaşması'nı tanıması olarak yorumlandı.
Haber Giriş Tarihi: 12.11.2026 09:29
Haber Güncellenme Tarihi: 12.11.2026 09:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında elektrik hattı çekecek Fransız gemisinin Türkiye'nin belirlediği koordinatlarda çalışma yapabilmesine izin verildi.
Fransa ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran kablo döşeme projesinde Türkiye'nin onayıyla izin geldi. Geminin Türkiye yayımladığı NAVTEX ile belirlenen koordinatlarda 10 Kasım 2026 ile 19 Mart 2027 tarihleri arasında sualtı kablosu döşenmesine yönelik çalışma yapmasına izin verdi.
ATİNA'YI TANIMADI
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Abeille Marengo isimli Fransız gemisinin ilk aşamada sadece araştırma faaliyeti yürütmesine onay çıktı.
Ankara'nın NAVTEX'i Atina'yı rahatsız etti. Yunanistan da bunun üzerine bir NAVTEX yayımlayarak Türkiye'nin yayımladığı NAVTEX'in geçersiz olduğunu savundu. Ancak Fransız şirket Türkiye'nin onayını almadan hareket etmedi.
Projenin yürütücüsü Fransa ile Türkiye arasında günlerdir devam eden diplomatik temasların ardından Ankara'dan geminin sadece Türkiye'nin izin verdiği koordinatlarda araştırma çalışması yapmasına onay çıktı.
GİRİT'TEN AYRILDI
27 Ekim'den bu yana Girit Adası'ndaki Kandiye Limanı'nda bekleyen Fransız bayraklı Abeille Marengo, NAVTEX'in yayımlanmasının ardından önceki akşam limandan ayrıldı. Gemi testlerin ardından Doğu Akdeniz'e açılarak Kaşot Adası açıklarına hareket etti.
YUNAN BASINI TOPA TUTTU
Türkiye'nin yetki alanı itirazı üzerine Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo'nun Girit'ten ayrılmaması üzerine Yunan basını Başbakan Kiryakos Miçotakis'i hedef almıştı. Fransa'nın Türk makamları ile irtibata geçip onay beklemesi üzerine Yunan VoiceNews, Başbakan Miçotakis'in fotoğrafıyla birlikte bir tavuk görseli kullanarak "Neden korkuyorsunuz" başlığını atmıştı.
PARİS, LİBYA ANLAŞMASINI TANIMIŞ OLDU
Libya Temsilciler Meclisi, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin imzalanan Mutabakat Zaptı'na 20 Ekim'de onay vermişti. Fransa'nın diplomatik yollardan Ankara'nın onayını alması 'Türkiye-Libya deniz yetki anlaşmasını tanımış oldu' şeklinde yorumlandı.
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Akdeniz'de Ankara'nın dediği oldu! Fransızlar Türkiye onay vermeden hareket etmedi
Girit'ten GKRY'ye elektrik hattı çekecek Fransız gemisi, Türkiye'nin izniyle demir alarak çalışmalara başladı. Paris'in Ankara'dan onay beklemesi, Türkiye-Libya Deniz Yetki Anlaşması'nı tanıması olarak yorumlandı.
Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında elektrik hattı çekecek Fransız gemisinin Türkiye'nin belirlediği koordinatlarda çalışma yapabilmesine izin verildi.
Fransa ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran kablo döşeme projesinde Türkiye'nin onayıyla izin geldi. Geminin Türkiye yayımladığı NAVTEX ile belirlenen koordinatlarda 10 Kasım 2026 ile 19 Mart 2027 tarihleri arasında sualtı kablosu döşenmesine yönelik çalışma yapmasına izin verdi.
ATİNA'YI TANIMADI
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Abeille Marengo isimli Fransız gemisinin ilk aşamada sadece araştırma faaliyeti yürütmesine onay çıktı.
Ankara'nın NAVTEX'i Atina'yı rahatsız etti. Yunanistan da bunun üzerine bir NAVTEX yayımlayarak Türkiye'nin yayımladığı NAVTEX'in geçersiz olduğunu savundu. Ancak Fransız şirket Türkiye'nin onayını almadan hareket etmedi.
Projenin yürütücüsü Fransa ile Türkiye arasında günlerdir devam eden diplomatik temasların ardından Ankara'dan geminin sadece Türkiye'nin izin verdiği koordinatlarda araştırma çalışması yapmasına onay çıktı.
GİRİT'TEN AYRILDI
27 Ekim'den bu yana Girit Adası'ndaki Kandiye Limanı'nda bekleyen Fransız bayraklı Abeille Marengo, NAVTEX'in yayımlanmasının ardından önceki akşam limandan ayrıldı. Gemi testlerin ardından Doğu Akdeniz'e açılarak Kaşot Adası açıklarına hareket etti.
YUNAN BASINI TOPA TUTTU
Türkiye'nin yetki alanı itirazı üzerine Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo'nun Girit'ten ayrılmaması üzerine Yunan basını Başbakan Kiryakos Miçotakis'i hedef almıştı. Fransa'nın Türk makamları ile irtibata geçip onay beklemesi üzerine Yunan VoiceNews, Başbakan Miçotakis'in fotoğrafıyla birlikte bir tavuk görseli kullanarak "Neden korkuyorsunuz" başlığını atmıştı.
PARİS, LİBYA ANLAŞMASINI TANIMIŞ OLDU
Libya Temsilciler Meclisi, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin imzalanan Mutabakat Zaptı'na 20 Ekim'de onay vermişti. Fransa'nın diplomatik yollardan Ankara'nın onayını alması 'Türkiye-Libya deniz yetki anlaşmasını tanımış oldu' şeklinde yorumlandı.
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