ABD Ticaret Bakanı Lutnick hakkında çarpıcı iddia: Çin'e çip kısıtlamalarını geciktirdi
ABD Ticaret Bakanı Lutnick hakkında çarpıcı iddia: Çin'e çip kısıtlamalarını geciktirdi
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in, Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka çiplerini yasa dışı yollarla Çin'e aktardığından şüphelenilen şirketlere yönelik ihracat kısıtlamalarının uygulanmasını ertelediği öne sürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 12.11.2026 10:29
Haber Güncellenme Tarihi: 12.11.2026 10:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in, Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka çiplerini Çin'e yasa dışı yollarla gönderdiğinden şüphelenilen şirketlere yönelik ihracat kısıtlamalarının uygulanmasını geciktirdiği öne sürüldü.
Axios'un 6 üst düzey kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Çin'e çip ihracatının sınırlandırılması konusunda görüş ayrılıkları yaşandı.
Kaynaklar, Trump'ın bu yıl üçüncü kez Nvidia çiplerinin Çin'e yönlendirilmesinden şüphelenilen şirketlere yönelik önlem alınmasına onay verdiğini ancak Ticaret Bakanı Lutnick'in söz konusu kısıtlamaların uygulanmasına karşı çıktığını iddia etti.
İddiaya göre Lutnick, Hazine Bakanı Scott Bessent, Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun katıldığı toplantıda, özellikle Çin'e çip aktarımında rol oynadığından şüphelenilen Megaspeed şirketine yönelik ihracat kontrollerinin uygulanması konusunda Bessent'in eleştirileriyle karşılaştı.
Toplantının ardından yetkililerin Trump ile Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te görüştüğü, Trump'ın Elon Musk'ı telefonla aradığı ve ihracat kontrollerinin uygulanmasına onay verdiği belirtildi.
Musk'ın Rubio, Bessent, Greer ve Hegseth'in kısıtlama getirilmesi yönündeki görüşlerini desteklediği, Lutnick'in ise böyle bir adımın Çin'le ticaret savaşını başlatabileceği uyarısında bulunduğu öne sürüldü.
Trump'ın önlemlerin uygulanması talimatına rağmen Lutnick'in yeni seçenekler hazırlayarak konuyu yeniden değerlendirmeye açmayı önerdiği ancak diğer yetkililerin kararın zaten alındığını belirterek uygulamanın başlatılmasını istediği iddia edildi.
Öte yandan Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Kristen Eichamer, Bessent'in Lutnick ile karşı karşıya geldiği iddiasını reddetti ancak diğer iddialara ilişkin yorum yapmadı.
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ABD Ticaret Bakanı Lutnick hakkında çarpıcı iddia: Çin'e çip kısıtlamalarını geciktirdi
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in, Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka çiplerini yasa dışı yollarla Çin'e aktardığından şüphelenilen şirketlere yönelik ihracat kısıtlamalarının uygulanmasını ertelediği öne sürüldü.
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in, Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka çiplerini Çin'e yasa dışı yollarla gönderdiğinden şüphelenilen şirketlere yönelik ihracat kısıtlamalarının uygulanmasını geciktirdiği öne sürüldü.
Axios'un 6 üst düzey kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Çin'e çip ihracatının sınırlandırılması konusunda görüş ayrılıkları yaşandı.
Kaynaklar, Trump'ın bu yıl üçüncü kez Nvidia çiplerinin Çin'e yönlendirilmesinden şüphelenilen şirketlere yönelik önlem alınmasına onay verdiğini ancak Ticaret Bakanı Lutnick'in söz konusu kısıtlamaların uygulanmasına karşı çıktığını iddia etti.
İddiaya göre Lutnick, Hazine Bakanı Scott Bessent, Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun katıldığı toplantıda, özellikle Çin'e çip aktarımında rol oynadığından şüphelenilen Megaspeed şirketine yönelik ihracat kontrollerinin uygulanması konusunda Bessent'in eleştirileriyle karşılaştı.
Toplantının ardından yetkililerin Trump ile Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te görüştüğü, Trump'ın Elon Musk'ı telefonla aradığı ve ihracat kontrollerinin uygulanmasına onay verdiği belirtildi.
Musk'ın Rubio, Bessent, Greer ve Hegseth'in kısıtlama getirilmesi yönündeki görüşlerini desteklediği, Lutnick'in ise böyle bir adımın Çin'le ticaret savaşını başlatabileceği uyarısında bulunduğu öne sürüldü.
Trump'ın önlemlerin uygulanması talimatına rağmen Lutnick'in yeni seçenekler hazırlayarak konuyu yeniden değerlendirmeye açmayı önerdiği ancak diğer yetkililerin kararın zaten alındığını belirterek uygulamanın başlatılmasını istediği iddia edildi.
Öte yandan Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Kristen Eichamer, Bessent'in Lutnick ile karşı karşıya geldiği iddiasını reddetti ancak diğer iddialara ilişkin yorum yapmadı.
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