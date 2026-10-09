ABD ordusundan İran'a ''Hürmüz Boğazı'' cevabı

ABD Merkez Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu yönündeki beyanının gerçeği yansıtmadığını belirterek, 'Hürmüz Boğazı net bir şekilde ABD ve bölgesel müttefikleri tarafından kontrol edilmektedir' açıklamasında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 09.10.2026 09:15
Haber Güncellenme Tarihi: 09.10.2026 09:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu ve İran'ın boğaz üzerinde tam kontrole sahip olduğu yönündeki açıklamalarına ABD'den cevap geldi.
ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada İran'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, "Şu anda 20 milyon varil ham petrol de dahil olmak üzere ticari mallar ve enerji kaynakları taşıyan gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaktadır. Hürmüz Boğazı net bir şekilde ABD ve bölgesel müttefikleri tarafından kontrol edilmektedir" denildi.
İRAN, HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPALI OLDUĞUNU DUYURMUŞTU
DMO Komutanı Kıdemli Danışmanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Nakdi, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı kapalı ve İran ordusu boğaz üzerinde tam kontrole sahip. İran'ın meşru talepleri karşılanana kadar da bu durum devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.
Hürmüz Boğazı'ndaki yasa dışı faaliyetlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Nakdi, "Bazı kişiler küçük teknelerle petrol kaçakçılığı yapıp petrolü tankerlere aktarıyor. Ancak kaçırılan petrol miktarı son derece düşük. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın bu tür faaliyetlere açık olduğunu söylemek mümkün değil. Bu konuyla da ilgileneceğiz" diye konuşmuştu.
Nakdi, boğazda yasa dışı geçiş amacıyla bazı güzergahların oluşturulduğunu belirterek, "Yakında, Hürmüz Boğazı'ndaki kayalık alanların patlatılması ve tahrip edilmesiyle oluşturulan sınırlı sayıdaki yasa dışı geçiş yolları da kapatılacak" demişti.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
23:35 ABD'nin, İran'la savaş kapsamında uzun süredir Orta Doğu'da görevde olan ve mürettebatın koşullarının kötüleştiği iddialarıyla gündeme gelen USS Abraham Lincoln uçak gemisi California eyaletindeki San Diego Körfezi'ne ulaştı.
22:14 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın, bölgedeki çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesine yönelik girişimlerini desteklediklerini ve bu konuda İran'a her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.
21:14 ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın milyarlarca dolar değerindeki petrol ve petrokimya ürünlerini dış pazarlara taşımada kullandığı gölge filo ağına yönelik yaptırım uyguladığını açıkladı.
16:26 İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden geri adım atmayacağını söyledi.
16:13 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile savaşı sona erdirmek için görüşme sürecinin devam ettiğini ve arabulucular aracılığıyla mesaj alışverişinin yapıldığını belirterek, "Şu anda ABD'lilerin görüşlerini inceliyoruz ve önümüzdeki birkaç gün içinde cevabımızı sunacağız" dedi.
15.34 Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'de İran destekli Husilerin 3 kişinin ölümüne ve 36 kişinin yaralanmasına neden olan Suudi Arabistan'daki Abha ve Kral Halid havalimanlarına saldırılarını kınadı.15.32 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, müzakerelerin devam ettiğini, ABD'nin önerisini değerlendirdiklerini ve birkaç gün içinde cevap vereceklerini söyledi.13.21 İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde düzenlenen 2 ayrı silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.13.20 Brent petrolün varil fiyatı, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılar düzenleyebileceğine ilişkin haber akışı ve Hürmüz Boğazı'nda alternatif geçiş güzergahlarının kapatılabileceği yönündeki açıklamaların arz endişelerini artırmasıyla yüzde 4'ün üzerinde arttı.
12.30 ABD Kongre Araştırma Hizmetleri raporunda, ülkenin 28 Şubat'tan bu yana İran savaşında 81 hava aracını kaybettiği ya da bu araçlarda kalıcı hasar oluştuğu belirtildi.
10.58 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Kongre Araştırma Servisi'nin Destansı Öfke Operasyonu'na ilişkin raporunu paylaşarak, "İran Silahlı Kuvvetleri'nin 42 ABD askeri hava aracını düşürdüğünü kabul etti, şimdi ise sayı 81'e ulaştı" dedi.
09:57 ABD merkezli NBC News, ABD ve İran'ın New York'ta dolaylı nükleer müzakere gerçekleştirdiğini iddia etti.
08.56 ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik muhtemel saldırıların zamanlaması için değerlendirme yaptığı ve orduya hazır olunması emrinin verildiği öne sürüldü.
08.56 ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik muhtemel saldırıların zamanlaması için değerlendirme yaptığı ve orduya hazır olunması emrinin verildiği öne sürüldü.
08.22 ABD Başkanı Donald Trump, söz verdiği gibi İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediğini belirterek, "Bunu asla yapamayacaklarını biliyorlar. Yakında oradan ayrılacağız. Petrol fiyatlarının hızlıca düştüğünü göreceksiniz" açıklamasında bulundu.
06.46 ABD Merkez Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu yönündeki beyanının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Hürmüz Boğazı net bir şekilde ABD ve bölgesel müttefikleri tarafından kontrol edilmektedir" açıklamasında bulundu.
03.50 Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Katar'ın Medinet eş-Şemal bölgesinin 94,4 kilometre kuzeyinde seyreden bir tankerin şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı.
01.03 İran, ABD'nin müzakerelerde sunduğu önerilere ilişkin yanıtını arabulucular aracılığıyla ileteceğini açıkladı.
01.00 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması misyonunu tamamladıklarını savunarak, "Bu durum, çok hızlı şekilde sona erecek." dedi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
ABD ordusundan İran'a ''Hürmüz Boğazı'' cevabı
ABD Merkez Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu yönündeki beyanının gerçeği yansıtmadığını belirterek, 'Hürmüz Boğazı net bir şekilde ABD ve bölgesel müttefikleri tarafından kontrol edilmektedir' açıklamasında bulundu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu ve İran'ın boğaz üzerinde tam kontrole sahip olduğu yönündeki açıklamalarına ABD'den cevap geldi.
ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada İran'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, "Şu anda 20 milyon varil ham petrol de dahil olmak üzere ticari mallar ve enerji kaynakları taşıyan gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaktadır. Hürmüz Boğazı net bir şekilde ABD ve bölgesel müttefikleri tarafından kontrol edilmektedir" denildi.
İRAN, HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPALI OLDUĞUNU DUYURMUŞTU
DMO Komutanı Kıdemli Danışmanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Nakdi, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı kapalı ve İran ordusu boğaz üzerinde tam kontrole sahip. İran'ın meşru talepleri karşılanana kadar da bu durum devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.
Hürmüz Boğazı'ndaki yasa dışı faaliyetlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Nakdi, "Bazı kişiler küçük teknelerle petrol kaçakçılığı yapıp petrolü tankerlere aktarıyor. Ancak kaçırılan petrol miktarı son derece düşük. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın bu tür faaliyetlere açık olduğunu söylemek mümkün değil. Bu konuyla da ilgileneceğiz" diye konuşmuştu.
Nakdi, boğazda yasa dışı geçiş amacıyla bazı güzergahların oluşturulduğunu belirterek, "Yakında, Hürmüz Boğazı'ndaki kayalık alanların patlatılması ve tahrip edilmesiyle oluşturulan sınırlı sayıdaki yasa dışı geçiş yolları da kapatılacak" demişti.
23:35 ABD'nin, İran'la savaş kapsamında uzun süredir Orta Doğu'da görevde olan ve mürettebatın koşullarının kötüleştiği iddialarıyla gündeme gelen USS Abraham Lincoln uçak gemisi California eyaletindeki San Diego Körfezi'ne ulaştı.
22:14 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın, bölgedeki çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesine yönelik girişimlerini desteklediklerini ve bu konuda İran'a her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.
21:14 ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın milyarlarca dolar değerindeki petrol ve petrokimya ürünlerini dış pazarlara taşımada kullandığı gölge filo ağına yönelik yaptırım uyguladığını açıkladı.
16:26 İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden geri adım atmayacağını söyledi.
16:13 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile savaşı sona erdirmek için görüşme sürecinin devam ettiğini ve arabulucular aracılığıyla mesaj alışverişinin yapıldığını belirterek, "Şu anda ABD'lilerin görüşlerini inceliyoruz ve önümüzdeki birkaç gün içinde cevabımızı sunacağız" dedi.
15.34 Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'de İran destekli Husilerin 3 kişinin ölümüne ve 36 kişinin yaralanmasına neden olan Suudi Arabistan'daki Abha ve Kral Halid havalimanlarına saldırılarını kınadı.15.32 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, müzakerelerin devam ettiğini, ABD'nin önerisini değerlendirdiklerini ve birkaç gün içinde cevap vereceklerini söyledi.13.21 İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde düzenlenen 2 ayrı silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.13.20 Brent petrolün varil fiyatı, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılar düzenleyebileceğine ilişkin haber akışı ve Hürmüz Boğazı'nda alternatif geçiş güzergahlarının kapatılabileceği yönündeki açıklamaların arz endişelerini artırmasıyla yüzde 4'ün üzerinde arttı.
12.30 ABD Kongre Araştırma Hizmetleri raporunda, ülkenin 28 Şubat'tan bu yana İran savaşında 81 hava aracını kaybettiği ya da bu araçlarda kalıcı hasar oluştuğu belirtildi.
10.58 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Kongre Araştırma Servisi'nin Destansı Öfke Operasyonu'na ilişkin raporunu paylaşarak, "İran Silahlı Kuvvetleri'nin 42 ABD askeri hava aracını düşürdüğünü kabul etti, şimdi ise sayı 81'e ulaştı" dedi.
09:57 ABD merkezli NBC News, ABD ve İran'ın New York'ta dolaylı nükleer müzakere gerçekleştirdiğini iddia etti.
08.56 ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik muhtemel saldırıların zamanlaması için değerlendirme yaptığı ve orduya hazır olunması emrinin verildiği öne sürüldü.
08.56 ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik muhtemel saldırıların zamanlaması için değerlendirme yaptığı ve orduya hazır olunması emrinin verildiği öne sürüldü.
08.22 ABD Başkanı Donald Trump, söz verdiği gibi İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediğini belirterek, "Bunu asla yapamayacaklarını biliyorlar. Yakında oradan ayrılacağız. Petrol fiyatlarının hızlıca düştüğünü göreceksiniz" açıklamasında bulundu.
06.46 ABD Merkez Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu yönündeki beyanının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Hürmüz Boğazı net bir şekilde ABD ve bölgesel müttefikleri tarafından kontrol edilmektedir" açıklamasında bulundu.
03.50 Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Katar'ın Medinet eş-Şemal bölgesinin 94,4 kilometre kuzeyinde seyreden bir tankerin şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı.
01.03 İran, ABD'nin müzakerelerde sunduğu önerilere ilişkin yanıtını arabulucular aracılığıyla ileteceğini açıkladı.
01.00 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması misyonunu tamamladıklarını savunarak, "Bu durum, çok hızlı şekilde sona erecek." dedi.
Çok Okunanlar