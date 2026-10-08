ABD ordusundan İran'a ''Hürmüz Boğazı'' cevabı

ABD Merkez Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu yönündeki beyanının gerçeği yansıtmadığını belirterek, 'Hürmüz Boğazı net bir şekilde ABD ve bölgesel müttefikleri tarafından kontrol edilmektedir' açıklamasında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 08.10.2026 08:31
Haber Güncellenme Tarihi: 08.10.2026 08:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu ve İran'ın boğaz üzerinde tam kontrole sahip olduğu yönündeki açıklamalarına ABD'den cevap geldi.
ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada İran'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, "Şu anda 20 milyon varil ham petrol de dahil olmak üzere ticari mallar ve enerji kaynakları taşıyan gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaktadır. Hürmüz Boğazı net bir şekilde ABD ve bölgesel müttefikleri tarafından kontrol edilmektedir" denildi.
İRAN, HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPALI OLDUĞUNU DUYURMUŞTU
DMO Komutanı Kıdemli Danışmanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Nakdi, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı kapalı ve İran ordusu boğaz üzerinde tam kontrole sahip. İran'ın meşru talepleri karşılanana kadar da bu durum devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.
Hürmüz Boğazı'ndaki yasa dışı faaliyetlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Nakdi, "Bazı kişiler küçük teknelerle petrol kaçakçılığı yapıp petrolü tankerlere aktarıyor. Ancak kaçırılan petrol miktarı son derece düşük. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın bu tür faaliyetlere açık olduğunu söylemek mümkün değil. Bu konuyla da ilgileneceğiz" diye konuşmuştu.
Nakdi, boğazda yasa dışı geçiş amacıyla bazı güzergahların oluşturulduğunu belirterek, "Yakında, Hürmüz Boğazı'ndaki kayalık alanların patlatılması ve tahrip edilmesiyle oluşturulan sınırlı sayıdaki yasa dışı geçiş yolları da kapatılacak" demişti.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
08.22 ABD Başkanı Donald Trump, söz verdiği gibi İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediğini belirterek, "Bunu asla yapamayacaklarını biliyorlar. Yakında oradan ayrılacağız. Petrol fiyatlarının hızlıca düştüğünü göreceksiniz" açıklamasında bulundu.
06.46 ABD Merkez Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu yönündeki beyanının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Hürmüz Boğazı net bir şekilde ABD ve bölgesel müttefikleri tarafından kontrol edilmektedir" açıklamasında bulundu.
03.50 Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Katar'ın Medinet eş-Şemal bölgesinin 94,4 kilometre kuzeyinde seyreden bir tankerin şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı.
01.03 İran, ABD'nin müzakerelerde sunduğu önerilere ilişkin yanıtını arabulucular aracılığıyla ileteceğini açıkladı.
01.00 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması misyonunu tamamladıklarını savunarak, "Bu durum, çok hızlı şekilde sona erecek." dedi.
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ABD ordusundan İran'a ''Hürmüz Boğazı'' cevabı
ABD Merkez Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu yönündeki beyanının gerçeği yansıtmadığını belirterek, 'Hürmüz Boğazı net bir şekilde ABD ve bölgesel müttefikleri tarafından kontrol edilmektedir' açıklamasında bulundu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu ve İran'ın boğaz üzerinde tam kontrole sahip olduğu yönündeki açıklamalarına ABD'den cevap geldi.
ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada İran'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, "Şu anda 20 milyon varil ham petrol de dahil olmak üzere ticari mallar ve enerji kaynakları taşıyan gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaktadır. Hürmüz Boğazı net bir şekilde ABD ve bölgesel müttefikleri tarafından kontrol edilmektedir" denildi.
İRAN, HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPALI OLDUĞUNU DUYURMUŞTU
DMO Komutanı Kıdemli Danışmanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Nakdi, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı kapalı ve İran ordusu boğaz üzerinde tam kontrole sahip. İran'ın meşru talepleri karşılanana kadar da bu durum devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.
Hürmüz Boğazı'ndaki yasa dışı faaliyetlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Nakdi, "Bazı kişiler küçük teknelerle petrol kaçakçılığı yapıp petrolü tankerlere aktarıyor. Ancak kaçırılan petrol miktarı son derece düşük. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın bu tür faaliyetlere açık olduğunu söylemek mümkün değil. Bu konuyla da ilgileneceğiz" diye konuşmuştu.
Nakdi, boğazda yasa dışı geçiş amacıyla bazı güzergahların oluşturulduğunu belirterek, "Yakında, Hürmüz Boğazı'ndaki kayalık alanların patlatılması ve tahrip edilmesiyle oluşturulan sınırlı sayıdaki yasa dışı geçiş yolları da kapatılacak" demişti.
08.22 ABD Başkanı Donald Trump, söz verdiği gibi İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediğini belirterek, "Bunu asla yapamayacaklarını biliyorlar. Yakında oradan ayrılacağız. Petrol fiyatlarının hızlıca düştüğünü göreceksiniz" açıklamasında bulundu.
06.46 ABD Merkez Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu yönündeki beyanının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Hürmüz Boğazı net bir şekilde ABD ve bölgesel müttefikleri tarafından kontrol edilmektedir" açıklamasında bulundu.
03.50 Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Katar'ın Medinet eş-Şemal bölgesinin 94,4 kilometre kuzeyinde seyreden bir tankerin şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı.
01.03 İran, ABD'nin müzakerelerde sunduğu önerilere ilişkin yanıtını arabulucular aracılığıyla ileteceğini açıkladı.
01.00 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması misyonunu tamamladıklarını savunarak, "Bu durum, çok hızlı şekilde sona erecek." dedi.
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