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ABD'li Senatör Lindsey Graham vefat etti

ABD Senatörü Lindsey Graham’ın ofisi, Graham’ın "ani bir rahatsızlık" nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber Giriş Tarihi: 12.07.2026 09:43
Haber Güncellenme Tarihi: 12.07.2026 09:44
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD'li Senatör Lindsey Graham vefat etti

ABD Senatörü Lindsey Graham hayatını kaybetti. Graham'ın ofisi, ölümüyle ilgili X hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, "11 Temmuz Cumartesi akşamı, ABD Senatörü Lindsey Graham kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Senatör Graham'ın ailesi bu zor dönemde edilen dualar için teşekkür ediyor ve mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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