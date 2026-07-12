ABD İran'a üçüncü saldırı dalgasını başlattı

Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresinde güvenlik gerilimi yeniden yükseldi. İran devlet televizyonu, ülkenin güneyindeki birçok kentte peş peşe patlama sesleri duyulduğunu bildirirken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) İran'a yönelik bu hafta üçüncü hava saldırısı dalgasını başlattığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 12.07.2026 09:46
Haber Güncellenme Tarihi: 12.07.2026 09:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr ve Aseluye kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Umman Körfezi kıyısındaki Çabahar'da iki patlama sesi bildirildi.
Yayınlanan bilgilerde, daha önce de patlamaların yaşandığı Buşehr'de beş yeni patlama sesi duyulduğu ifade edildi. Hürmüz Boğazı yakınındaki Bender Abbas'ta üç, Sirik kentinde ise iki patlama sesi duyulduğu aktarıldı.
CENTCOM üçüncü saldırı dalgasını duyurdu
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, X platformundaki resmî hesabından yaptığı açıklamada İran'a yönelik yeni saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu.
Açıklamada, İslam Devrim Muhafızları güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen Kıbrıs bandıralı M/V GFS Galaxy isimli konteyner gemisine saldırmasının ardından bu hafta üçüncü saldırı turunun başlatıldığı belirtildi.
Ticari gemiye ilişkin açıklama paylaşıldı
CENTCOM, saldırıya uğrayan ticari gemide sivil mürettebattan bir kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Açıklamada, geminin makine dairesinde çıkan yangının ciddi hasara yol açtığı ve geminin seyrine devam edemediği kaydedildi.
Komutanlık, İran'a daha önce ticari gemilere yönelik saldırılar sonrasında mutabakat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için fırsat tanındığını, ancak Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemiler ile sivil denizcilere yönelik saldırıların sürdüğünü öne sürdü.
ABD açıklamasında başkan talimatına vurgu yapıldı
CENTCOM açıklamasında, başlatılan yeni saldırılarla İran'a "ağır bir maliyet ödetildiği" ifade edilirken, operasyonların ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
İran makamları ise patlama haberleri ve ABD'nin açıklamalarına ilişkin gelişmeleri resmî kanallar üzerinden duyurmaya devam ediyor.
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ABD İran'a üçüncü saldırı dalgasını başlattı
Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresinde güvenlik gerilimi yeniden yükseldi. İran devlet televizyonu, ülkenin güneyindeki birçok kentte peş peşe patlama sesleri duyulduğunu bildirirken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) İran'a yönelik bu hafta üçüncü hava saldırısı dalgasını başlattığını açıkladı.
İran devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr ve Aseluye kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Umman Körfezi kıyısındaki Çabahar'da iki patlama sesi bildirildi.
Yayınlanan bilgilerde, daha önce de patlamaların yaşandığı Buşehr'de beş yeni patlama sesi duyulduğu ifade edildi. Hürmüz Boğazı yakınındaki Bender Abbas'ta üç, Sirik kentinde ise iki patlama sesi duyulduğu aktarıldı.
CENTCOM üçüncü saldırı dalgasını duyurdu
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, X platformundaki resmî hesabından yaptığı açıklamada İran'a yönelik yeni saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu.
Açıklamada, İslam Devrim Muhafızları güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen Kıbrıs bandıralı M/V GFS Galaxy isimli konteyner gemisine saldırmasının ardından bu hafta üçüncü saldırı turunun başlatıldığı belirtildi.
Ticari gemiye ilişkin açıklama paylaşıldı
CENTCOM, saldırıya uğrayan ticari gemide sivil mürettebattan bir kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Açıklamada, geminin makine dairesinde çıkan yangının ciddi hasara yol açtığı ve geminin seyrine devam edemediği kaydedildi.
Komutanlık, İran'a daha önce ticari gemilere yönelik saldırılar sonrasında mutabakat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için fırsat tanındığını, ancak Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemiler ile sivil denizcilere yönelik saldırıların sürdüğünü öne sürdü.
ABD açıklamasında başkan talimatına vurgu yapıldı
CENTCOM açıklamasında, başlatılan yeni saldırılarla İran'a "ağır bir maliyet ödetildiği" ifade edilirken, operasyonların ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
İran makamları ise patlama haberleri ve ABD'nin açıklamalarına ilişkin gelişmeleri resmî kanallar üzerinden duyurmaya devam ediyor.
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