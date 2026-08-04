ABD'de Trump yönetimine tarife şoku! 25 eyalet mahkemeye başvurdu
ABD'de Trump yönetimine tarife şoku! 25 eyalet mahkemeye başvurdu
ABD'de 25 eyalet, Başkan Donald Trump yönetiminin 60 ticaret ortağına yönelik yeni gümrük vergisi kararını yargıya taşıdı. Eyaletler, tarifelerin yasal yetki aşımıyla uygulandığını savunarak kararın iptalini ve tahsil edilen vergilerin iadesini talep etti.
Haber Giriş Tarihi: 04.08.2026 08:07
Haber Güncellenme Tarihi: 04.08.2026 08:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump'ın yeni gümrük tarifelerine 25 eyaletten dava: Yetki aşımı suçlaması
Spot: ABD'de 25 eyalet, Başkan Donald Trump yönetiminin 60 ticaret ortağına yönelik yeni gümrük vergisi kararını yargıya taşıdı. Eyaletler, tarifelerin yasal yetki aşımıyla uygulandığını savunarak kararın iptalini ve tahsil edilen vergilerin iadesini talep etti.
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere yönelik açıkladığı yeni gümrük vergileri yargıya taşındı. California öncülüğünde hareket eden 25 eyalet, tarifelerin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı.
Davaya California Başsavcısı Rob Bonta, Arizona Başsavcısı Kris Mayes ve Oregon Başsavcısı Dan Rayfield öncülük ederken; çok sayıda eyalet ile Kentucky ve Pennsylvania valileri de resmi olarak destek verdi.
"Yetki aşıldı" iddiası
Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Trump yönetiminin 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında uygulamaya koyduğu tarifelerde yasal sınırları aştığı ve İdari Usul Yasası'nı ihlal ettiği öne sürüldü.
Başsavcılar, söz konusu tarifelerin zorla çalıştırmayla üretilen malları hedef alma amacını taşımadığını ve daha önce mahkemelerce hukuka aykırı bulunan uygulamaların yeniden yürürlüğe konulmaya çalışıldığını savundu.
Mahkemeden iptal ve vergi iadesi talebi
Eyaletler, mahkemeden tarifelerin hukuka aykırı olduğunun tespit edilmesini, uygulamanın derhal durdurulmasını ve bu kapsamda şimdiye kadar tahsil edilen gümrük vergilerinin tam olarak iade edilmesini istedi.
Başsavcılardan Trump yönetimine sert tepki
California Başsavcısı Rob Bonta, Trump yönetiminin kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, Amerikalıların yaşam maliyetini artırma konusunda o kadar kararlı ki bunu yapmak için yasaları tekrar tekrar ihlal etmeyi göze alıyor." ifadelerini kullandı.
Arizona Başsavcısı Kris Mayes, tarifelerin market fiyatlarını tırmandırdığını ve küçük işletmeleri zor durumda bıraktığını vurguladı. Oregon Başsavcısı Dan Rayfield ise gümrük vergilerinin yükünü yabancı ülkelerin değil, doğrudan ABD vatandaşlarının taşıdığını belirterek uygulamayı yasa dışı olarak nitelendirdi.
Tarifeler geçen ay duyurulmuştu
ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), 23 Temmuz'da yaptığı açıklamada, zorla çalıştırmayla üretilen malların ithalatının engellenmesinde yetersiz kaldıkları gerekçesiyle 60 ticaret ortağına yönelik yüzde 10 ile yüzde 12,5 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.
Yeni tarife kararı, ABD Yüksek Mahkemesi'nin daha önce bazı gümrük vergilerini hukuka aykırı bulmasının ardından yürürlüğe konulan geçici küresel tarifelerin sona ermesine kısa süre kala açıklanmıştı.
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ABD'de Trump yönetimine tarife şoku! 25 eyalet mahkemeye başvurdu
ABD'de 25 eyalet, Başkan Donald Trump yönetiminin 60 ticaret ortağına yönelik yeni gümrük vergisi kararını yargıya taşıdı. Eyaletler, tarifelerin yasal yetki aşımıyla uygulandığını savunarak kararın iptalini ve tahsil edilen vergilerin iadesini talep etti.
Trump'ın yeni gümrük tarifelerine 25 eyaletten dava: Yetki aşımı suçlaması
Spot: ABD'de 25 eyalet, Başkan Donald Trump yönetiminin 60 ticaret ortağına yönelik yeni gümrük vergisi kararını yargıya taşıdı. Eyaletler, tarifelerin yasal yetki aşımıyla uygulandığını savunarak kararın iptalini ve tahsil edilen vergilerin iadesini talep etti.
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere yönelik açıkladığı yeni gümrük vergileri yargıya taşındı. California öncülüğünde hareket eden 25 eyalet, tarifelerin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı.
Davaya California Başsavcısı Rob Bonta, Arizona Başsavcısı Kris Mayes ve Oregon Başsavcısı Dan Rayfield öncülük ederken; çok sayıda eyalet ile Kentucky ve Pennsylvania valileri de resmi olarak destek verdi.
"Yetki aşıldı" iddiası
Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Trump yönetiminin 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında uygulamaya koyduğu tarifelerde yasal sınırları aştığı ve İdari Usul Yasası'nı ihlal ettiği öne sürüldü.
Başsavcılar, söz konusu tarifelerin zorla çalıştırmayla üretilen malları hedef alma amacını taşımadığını ve daha önce mahkemelerce hukuka aykırı bulunan uygulamaların yeniden yürürlüğe konulmaya çalışıldığını savundu.
Mahkemeden iptal ve vergi iadesi talebi
Eyaletler, mahkemeden tarifelerin hukuka aykırı olduğunun tespit edilmesini, uygulamanın derhal durdurulmasını ve bu kapsamda şimdiye kadar tahsil edilen gümrük vergilerinin tam olarak iade edilmesini istedi.
Başsavcılardan Trump yönetimine sert tepki
California Başsavcısı Rob Bonta, Trump yönetiminin kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, Amerikalıların yaşam maliyetini artırma konusunda o kadar kararlı ki bunu yapmak için yasaları tekrar tekrar ihlal etmeyi göze alıyor." ifadelerini kullandı.
Arizona Başsavcısı Kris Mayes, tarifelerin market fiyatlarını tırmandırdığını ve küçük işletmeleri zor durumda bıraktığını vurguladı. Oregon Başsavcısı Dan Rayfield ise gümrük vergilerinin yükünü yabancı ülkelerin değil, doğrudan ABD vatandaşlarının taşıdığını belirterek uygulamayı yasa dışı olarak nitelendirdi.
Tarifeler geçen ay duyurulmuştu
ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), 23 Temmuz'da yaptığı açıklamada, zorla çalıştırmayla üretilen malların ithalatının engellenmesinde yetersiz kaldıkları gerekçesiyle 60 ticaret ortağına yönelik yüzde 10 ile yüzde 12,5 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.
Yeni tarife kararı, ABD Yüksek Mahkemesi'nin daha önce bazı gümrük vergilerini hukuka aykırı bulmasının ardından yürürlüğe konulan geçici küresel tarifelerin sona ermesine kısa süre kala açıklanmıştı.
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