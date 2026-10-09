ABD'de 90 yıl sonra bir ilk: Canlı yayında kurşuna dizecekler
ABD'de 90 yıl sonra bir ilk: Canlı yayında kurşuna dizecekler
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Fort Hood Üssü saldırganı Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesinin halk tarafından izlenebileceğini açıkladı. Hegseth, bu adımın insanların ciddi sonuçları anlaması için gerekli olduğunu söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 09.10.2026 09:23
Haber Güncellenme Tarihi: 09.10.2026 09:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 2009 yılında Teksas'taki Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi öldüren eski ordu psikiyatristi Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesinin halk tarafından izlenebileceğini duyurdu. Hegseth'in açıklamaları, ABD'de 90 yıldır gerçekleştirilmeyen halka açık bir infaz ihtimalini gündeme taşıdı.
Pete Hegseth
HEGSETH KAMUOYUNA AÇIK OLACAK DEDİ
Real America's Voice kanalına konuşan Hegseth, Hasan'ın infazına ilişkin bir soru üzerine, idamın herkes tarafından izlenebileceğini söyledi. Hegseth, "İnsanların bunu izleyebilmesini sağlayacağız. Kamuoyuna açık olacak. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı. Hasan'ın infazının internet üzerinden mi, televizyondan mı yayınlanacağı yoksa yalnızca belirli kişilere mi açık olacağı konusunda ise netlik sağlanamadı.
Nidal Hasan
90 YILDIR HALKA AÇIK İDAM YAPILMADI
ABD medyasında yer alan haberlere göre, ülkede 90 yıldır halka açık bir idam gerçekleştirilmedi. Hegseth'in açıklamaları, ordunun infazı halkın izlemesine nasıl izin vereceğine dair yeni soruları gündeme getirdi. Ülke medyası, ABD ordusunda kurşuna dizilerek yapılan son infazın 1945'te gerçekleştirildiğini ve idam edilen kişinin II. Dünya Savaşı sırasında Fransa'da firar eden er Eddie Slovik olduğunu hatırlattı. ABD'de son halka açık idam ise 1936'da Kentucky eyaletinde, beyaz bir kadına tecavüzden suçlu bulunan siyahi Rainey Bethea'nın asılmasıyla yaşanmıştı.
TRUMP İDAM KARARINI ONAYLAMIŞTI
ABD Savunma Bakanlığı tarafından 5 Ekim'de yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın, Fort Hood saldırısının faili Nidal Malik Hasan'ın ordu tarafından kurşuna dizilerek idam edilmesini onayladığı bildirilmişti. 3 Aralık'ta idam edilmesi beklenen Hasan, Kasım 2009'da Teksas'taki Fort Hood Üssü'nde gerçekleştirdiği saldırıda 13 kişinin ölümüne, 32 kişinin yaralanmasına neden olmuş, askeri bir jüri tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
ABD'de 90 yıl sonra bir ilk: Canlı yayında kurşuna dizecekler
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Fort Hood Üssü saldırganı Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesinin halk tarafından izlenebileceğini açıkladı. Hegseth, bu adımın insanların ciddi sonuçları anlaması için gerekli olduğunu söyledi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 2009 yılında Teksas'taki Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi öldüren eski ordu psikiyatristi Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesinin halk tarafından izlenebileceğini duyurdu. Hegseth'in açıklamaları, ABD'de 90 yıldır gerçekleştirilmeyen halka açık bir infaz ihtimalini gündeme taşıdı.
Pete Hegseth
HEGSETH KAMUOYUNA AÇIK OLACAK DEDİ
Real America's Voice kanalına konuşan Hegseth, Hasan'ın infazına ilişkin bir soru üzerine, idamın herkes tarafından izlenebileceğini söyledi. Hegseth, "İnsanların bunu izleyebilmesini sağlayacağız. Kamuoyuna açık olacak. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı. Hasan'ın infazının internet üzerinden mi, televizyondan mı yayınlanacağı yoksa yalnızca belirli kişilere mi açık olacağı konusunda ise netlik sağlanamadı.
Nidal Hasan
90 YILDIR HALKA AÇIK İDAM YAPILMADI
ABD medyasında yer alan haberlere göre, ülkede 90 yıldır halka açık bir idam gerçekleştirilmedi. Hegseth'in açıklamaları, ordunun infazı halkın izlemesine nasıl izin vereceğine dair yeni soruları gündeme getirdi. Ülke medyası, ABD ordusunda kurşuna dizilerek yapılan son infazın 1945'te gerçekleştirildiğini ve idam edilen kişinin II. Dünya Savaşı sırasında Fransa'da firar eden er Eddie Slovik olduğunu hatırlattı. ABD'de son halka açık idam ise 1936'da Kentucky eyaletinde, beyaz bir kadına tecavüzden suçlu bulunan siyahi Rainey Bethea'nın asılmasıyla yaşanmıştı.
TRUMP İDAM KARARINI ONAYLAMIŞTI
ABD Savunma Bakanlığı tarafından 5 Ekim'de yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın, Fort Hood saldırısının faili Nidal Malik Hasan'ın ordu tarafından kurşuna dizilerek idam edilmesini onayladığı bildirilmişti. 3 Aralık'ta idam edilmesi beklenen Hasan, Kasım 2009'da Teksas'taki Fort Hood Üssü'nde gerçekleştirdiği saldırıda 13 kişinin ölümüne, 32 kişinin yaralanmasına neden olmuş, askeri bir jüri tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştı.
Çok Okunanlar