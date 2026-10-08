ABD basınından ''Yemen'' iddiası! Suudi Arabistan'dan Şara'ya talep
ABD basınından ''Yemen'' iddiası! Suudi Arabistan'dan Şara'ya talep
ABD merkezli Axios’un 3 ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Suriye yönetimi, Suudi Arabistan’ın talebi üzerine Yemen’de Husilere karşı yürütülen operasyonlara asker gönderme seçeneğini değerlendiriyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın konuya ilişkin henüz nihai kararını vermediği, ancak Riyad’ın talebine olumlu yaklaşmasının yüksek ihtimal olduğu öne sürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 08.10.2026 08:29
Haber Güncellenme Tarihi: 08.10.2026 08:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yemen’de İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki güçler arasındaki çatışmalar sürerken, bölgedeki dengeleri etkileyebilecek yeni bir iddia gündeme geldi.
ABD merkezli Axios’un 3 ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Suriye’nin Husilere karşı yürütülen operasyonlara askeri destek verme ihtimalini değerlendirdiği ileri sürüldü.
Riyad ile Şam arasında temaslar sürüyor
İddiaya göre Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan’ın asker talebini ciddi şekilde değerlendiriyor. Riyad ile Şam arasındaki görüşmelerin devam ettiği, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin de iki ülke tarafından gelişmeler konusunda bilgilendirildiği aktarıldı.
ABD yönetiminin, Suriye’nin olası askeri desteğine prensipte karşı olmadığı öne sürüldü.
Söz konusu planın, Suudi Arabistan’ın Yemen’de Husilere karşı yürüttüğü operasyonlara destek sağlarken ABD’nin bölgeye doğrudan askeri müdahalede bulunmasının da önüne geçebileceği değerlendiriliyor.
“Riyad’daki görüşmede gündeme geldi”
ABD’li bir yetkili, Suriye askerlerinin Yemen’e gönderilmesi konusunun bu hafta başında Riyad’da yapılan görüşmede gündeme geldiğini söyledi.
Söz konusu görüşmede Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın bir araya geldiği belirtildi.
İddiaya göre Suudi Arabistan, Yemen’de Husilere karşı mücadele eden ve Husilere kıyasla daha az eğitimli olduğu belirtilen yerel güçlere destek sağlanması amacıyla Şara’dan asker talebinde bulundu.
Henüz nihai bir karar alınmadığı belirtilirken, Suriye liderinin Riyad’ın talebini kabul etme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü.
ABD’nin plana karşı çıkmadığı iddiası
Axios’un haberinde, Trump yönetiminin olası askeri sevkiyata karşı çıkmadığı da iddia edildi.
ABD’li bir yetkili, Suriye askerlerinin olası konuşlandırılmasının Suudi Arabistan öncülüğündeki operasyonlara destek sağlayabileceğini ve Washington’ın Yemen’e doğrudan müdahalesine gerek bırakmadan sahadaki güç dengesini etkileyebileceğini ifade etti.
Ayrıca böyle bir adımın Suudi Arabistan ile Suriye arasındaki ilişkileri daha da güçlendirebileceği değerlendirmesinin ABD yönetiminde bulunduğu aktarıldı.
İki ABD’li yetkili ise Suriye askerlerinin Yemen’de nasıl konuşlandırılabileceğine ilişkin ABD Merkez Komutanlığı’na (CENTCOM) danışıldığını ileri sürdü.
10 ila 20 bin Suriye askerinin gönderilmesi gündemde
Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen bir kaynak ise daha dikkat çekici bir iddiada bulundu.
Kaynağa göre Suriye ordusu, Yemen’e 10 bin ila 20 bin arasında asker gönderebilir. Sevkiyat için değerlendirilen birliklerin ise Şam yakınlarında konuşlu 90. Tümen ile Suriye’nin güneyindeki Süveyda’da bulunan 84. Tümen olduğu öne sürüldü.
Suriye yönetiminin Yemen’e asker gönderip göndermeyeceği konusunda henüz resmi bir karar bulunmazken, Riyad ile Şam arasındaki temasların devam ettiği belirtildi. Olası bir askeri sevkiyatın gerçekleşmesi halinde bunun Suriye, Suudi Arabistan, ABD ve Yemen arasındaki bölgesel dengeler açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.
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ABD basınından ''Yemen'' iddiası! Suudi Arabistan'dan Şara'ya talep
ABD merkezli Axios’un 3 ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Suriye yönetimi, Suudi Arabistan’ın talebi üzerine Yemen’de Husilere karşı yürütülen operasyonlara asker gönderme seçeneğini değerlendiriyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın konuya ilişkin henüz nihai kararını vermediği, ancak Riyad’ın talebine olumlu yaklaşmasının yüksek ihtimal olduğu öne sürüldü.
Yemen’de İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki güçler arasındaki çatışmalar sürerken, bölgedeki dengeleri etkileyebilecek yeni bir iddia gündeme geldi.
ABD merkezli Axios’un 3 ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Suriye’nin Husilere karşı yürütülen operasyonlara askeri destek verme ihtimalini değerlendirdiği ileri sürüldü.
Riyad ile Şam arasında temaslar sürüyor
İddiaya göre Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan’ın asker talebini ciddi şekilde değerlendiriyor. Riyad ile Şam arasındaki görüşmelerin devam ettiği, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin de iki ülke tarafından gelişmeler konusunda bilgilendirildiği aktarıldı.
ABD yönetiminin, Suriye’nin olası askeri desteğine prensipte karşı olmadığı öne sürüldü.
Söz konusu planın, Suudi Arabistan’ın Yemen’de Husilere karşı yürüttüğü operasyonlara destek sağlarken ABD’nin bölgeye doğrudan askeri müdahalede bulunmasının da önüne geçebileceği değerlendiriliyor.
“Riyad’daki görüşmede gündeme geldi”
ABD’li bir yetkili, Suriye askerlerinin Yemen’e gönderilmesi konusunun bu hafta başında Riyad’da yapılan görüşmede gündeme geldiğini söyledi.
Söz konusu görüşmede Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın bir araya geldiği belirtildi.
İddiaya göre Suudi Arabistan, Yemen’de Husilere karşı mücadele eden ve Husilere kıyasla daha az eğitimli olduğu belirtilen yerel güçlere destek sağlanması amacıyla Şara’dan asker talebinde bulundu.
Henüz nihai bir karar alınmadığı belirtilirken, Suriye liderinin Riyad’ın talebini kabul etme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü.
ABD’nin plana karşı çıkmadığı iddiası
Axios’un haberinde, Trump yönetiminin olası askeri sevkiyata karşı çıkmadığı da iddia edildi.
ABD’li bir yetkili, Suriye askerlerinin olası konuşlandırılmasının Suudi Arabistan öncülüğündeki operasyonlara destek sağlayabileceğini ve Washington’ın Yemen’e doğrudan müdahalesine gerek bırakmadan sahadaki güç dengesini etkileyebileceğini ifade etti.
Ayrıca böyle bir adımın Suudi Arabistan ile Suriye arasındaki ilişkileri daha da güçlendirebileceği değerlendirmesinin ABD yönetiminde bulunduğu aktarıldı.
İki ABD’li yetkili ise Suriye askerlerinin Yemen’de nasıl konuşlandırılabileceğine ilişkin ABD Merkez Komutanlığı’na (CENTCOM) danışıldığını ileri sürdü.
10 ila 20 bin Suriye askerinin gönderilmesi gündemde
Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen bir kaynak ise daha dikkat çekici bir iddiada bulundu.
Kaynağa göre Suriye ordusu, Yemen’e 10 bin ila 20 bin arasında asker gönderebilir. Sevkiyat için değerlendirilen birliklerin ise Şam yakınlarında konuşlu 90. Tümen ile Suriye’nin güneyindeki Süveyda’da bulunan 84. Tümen olduğu öne sürüldü.
Suriye yönetiminin Yemen’e asker gönderip göndermeyeceği konusunda henüz resmi bir karar bulunmazken, Riyad ile Şam arasındaki temasların devam ettiği belirtildi. Olası bir askeri sevkiyatın gerçekleşmesi halinde bunun Suriye, Suudi Arabistan, ABD ve Yemen arasındaki bölgesel dengeler açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.
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