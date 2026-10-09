ABD basınından tehlikeli ''İran'' iddiası! Üç uçak gemisi yola çıktı
ABD basınından tehlikeli ''İran'' iddiası! Üç uçak gemisi yola çıktı
New York Times gazetesi, ABD ordusunun İran'a karşı seçenekleri değerlendirdiğini öne sürdü. ABD'ye ait üç uçak gemisinin Orta Doğu'ya varmak üzere olduğu belirtilen haberde, Trump'ın talimatları üzerine ordunun, İran'ın insansız hava aracı ve füze cephaneliği ile enerji tesisleri ve diğer askeri hedeflerine yönelik saldırı planları hazırladığı iddia edildi.
Haber Giriş Tarihi: 09.10.2026 09:25
Haber Güncellenme Tarihi: 09.10.2026 09:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a karşı herhangi bir saldırı düzenlenmeyeceğini açıklamasının ardından ABD ordusunun, İran'a saldırı seçeneklerini değerlendirdiği öne sürüldü.
New York Times (NYT) gazetesinin isimlerini paylaşmayan ABD'li yetkililerin konuya ilişkin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, ABD ordusuna ait üç uçak gemisinin Orta Doğu'ya varmak üzere olduğu belirtildi.
Haberde, Trump'ın talimatları üzerine ordunun, İran'ın insansız hava aracı ve füze cephaneliği ile enerji tesisleri ve diğer askeri hedeflerine yönelik saldırı planları hazırladığı iddia edildi.
Yaklaşık 3 gün süreceği öne sürülen saldırılarda, ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun komuta merkezleri ile karargahlarının da hedef alınabileceği ileri sürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıklamıştı.
İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın 27 Ekim'de yapılacak İsrail parlamento seçimleri öncesinde İran'a saldırı düzenlemeyi planladığını iddia etti.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmelerde İran'a olası bir saldırının seçimlerin ertelenmesine yol açabileceği konusunda uyarıda bulunduğu öne sürüldü.
ABD'li yetkililerin, Zamir'e, ABD ordusunun gelecek üç hafta içinde İran'a yönelik saldırıların yeniden başlaması için hazırlık yaptığını bildirdiği ifade edildi.
Zamir'in ise İran'ın, ABD'nin herhangi bir saldırısına İsrail'e füze atarak karşılık vereceği ve bunun da İsrail'deki seçimlerin ertelenmesine sebep olacağı uyarısında bulunduğu aktarıldı.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
04.40 İran basını, Hürmüz Boğazı'nın güney geçişine izinsiz giren tankerlerin denize döşenmiş mayınlara çarpması sonucunda birkaç şiddetli patlamanın meydana geldiğini bildirdi.
01.39 New York Times gazetesi, ABD ordusunun İran'a karşı seçenekleri değerlendirdiğini öne sürdü. ABD'ye ait üç uçak gemisinin Orta Doğu'ya varmak üzere olduğu belirtilen haberde, Trump'ın talimatları üzerine ordunun, İran'ın insansız hava aracı ve füze cephaneliği ile enerji tesisleri ve diğer askeri hedeflerine yönelik saldırı planları hazırladığı iddia edildi.
01.13 ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, Orta Doğu'da bulunan Amerikan vatandaşlarını güvenlik geriliminin artabileceği konusunda uyararak, seyahatlerde yaşanabilecek aksamalara hazırlıklı olmalarını istedi.
00.01 İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın 27 Ekim'de yapılacak İsrail parlamento seçimleri öncesinde İran'a saldırı düzenlemeyi planladığını iddia etti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
ABD basınından tehlikeli ''İran'' iddiası! Üç uçak gemisi yola çıktı
New York Times gazetesi, ABD ordusunun İran'a karşı seçenekleri değerlendirdiğini öne sürdü. ABD'ye ait üç uçak gemisinin Orta Doğu'ya varmak üzere olduğu belirtilen haberde, Trump'ın talimatları üzerine ordunun, İran'ın insansız hava aracı ve füze cephaneliği ile enerji tesisleri ve diğer askeri hedeflerine yönelik saldırı planları hazırladığı iddia edildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a karşı herhangi bir saldırı düzenlenmeyeceğini açıklamasının ardından ABD ordusunun, İran'a saldırı seçeneklerini değerlendirdiği öne sürüldü.
New York Times (NYT) gazetesinin isimlerini paylaşmayan ABD'li yetkililerin konuya ilişkin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, ABD ordusuna ait üç uçak gemisinin Orta Doğu'ya varmak üzere olduğu belirtildi.
Haberde, Trump'ın talimatları üzerine ordunun, İran'ın insansız hava aracı ve füze cephaneliği ile enerji tesisleri ve diğer askeri hedeflerine yönelik saldırı planları hazırladığı iddia edildi.
Yaklaşık 3 gün süreceği öne sürülen saldırılarda, ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun komuta merkezleri ile karargahlarının da hedef alınabileceği ileri sürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıklamıştı.
İSRAİL BASINI: TRUMP, İSRAİL SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE İRAN'A SALDIRI DÜZENLEMEYİ PLANLIYOR
İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın 27 Ekim'de yapılacak İsrail parlamento seçimleri öncesinde İran'a saldırı düzenlemeyi planladığını iddia etti.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmelerde İran'a olası bir saldırının seçimlerin ertelenmesine yol açabileceği konusunda uyarıda bulunduğu öne sürüldü.
ABD'li yetkililerin, Zamir'e, ABD ordusunun gelecek üç hafta içinde İran'a yönelik saldırıların yeniden başlaması için hazırlık yaptığını bildirdiği ifade edildi.
Zamir'in ise İran'ın, ABD'nin herhangi bir saldırısına İsrail'e füze atarak karşılık vereceği ve bunun da İsrail'deki seçimlerin ertelenmesine sebep olacağı uyarısında bulunduğu aktarıldı.
04.40 İran basını, Hürmüz Boğazı'nın güney geçişine izinsiz giren tankerlerin denize döşenmiş mayınlara çarpması sonucunda birkaç şiddetli patlamanın meydana geldiğini bildirdi.
01.39 New York Times gazetesi, ABD ordusunun İran'a karşı seçenekleri değerlendirdiğini öne sürdü. ABD'ye ait üç uçak gemisinin Orta Doğu'ya varmak üzere olduğu belirtilen haberde, Trump'ın talimatları üzerine ordunun, İran'ın insansız hava aracı ve füze cephaneliği ile enerji tesisleri ve diğer askeri hedeflerine yönelik saldırı planları hazırladığı iddia edildi.
01.13 ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, Orta Doğu'da bulunan Amerikan vatandaşlarını güvenlik geriliminin artabileceği konusunda uyararak, seyahatlerde yaşanabilecek aksamalara hazırlıklı olmalarını istedi.
00.01 İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın 27 Ekim'de yapılacak İsrail parlamento seçimleri öncesinde İran'a saldırı düzenlemeyi planladığını iddia etti.
Çok Okunanlar