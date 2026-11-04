ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Texas'ta valilik seçimlerini Demokrat rakibi Gina Hinojosa'ya karşı kaybeden Greg Abbott'a sert çıktı.
Trump, "Teksas Valisi Greg Abbott, siyasi hayatının son 6 ayında RINO (Cumhuriyetçi görünümlü liberal) olmasaydı, kaybetmezdi." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı, Abbott için "Orijinal formülüne geri döndü." nitelendirmesinde bulundu ve bu durumu "hiç de hoş bulmadığını" belirtti.
Texaslı seçmenlerin yüzde 42,2'sinin oylarını alan Abbott, valilik koltuğunu yüzde 56,5 oy alan Demokrat Hinojosa'ya kaptırmıştı.
Hinojosa, üç dönemdir valilik görevini yürüten Cumhuriyetçi Abbott'a karşı aldığı oylarla tarihi bir zafere imza atmış, Texas'ta 1991 yılından bu yana valilik koltuğunu kazanan ilk Demokrat aday olmuş ve eyalet tarihinde vali seçilen ilk Latin aday olmayı başarmıştı.
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38 yıl sonra bir ilk! ABD'nin kalesi yıkıldı
ABD Kongre ara seçimlerinde, Cumhuriyetçi Partinin kalesi olarak bilinen Texas eyaletindeki Senato yarışını Demokratların adayı James Talarico kazandı.
Talarico, rakibi Ken Paxton'ı geride bırakarak 1988'den bu yana ilk defa Texas'ın Senato renklerini maviye boyadı ve önemli bir zafere imza attı.
Eyalet genelinde oyların yüzde 59,1'i Talarico'ya giderken, Paxton'ın oy oranı yüzde 39,3'te kaldı.
Talarico, seçim kampanyasında günlük yaşam maliyetlerini düşürmeye ve eyalet başsavcısı olan Paxton'a yöneltilen yolsuzluk iddialarını yeniden gündeme getirmeye odaklanmıştı.
Başkan Donald Trump'ın desteğini alan Paxton ise kampanya süresince Talarico'nun sosyal konulardaki ilerici duruşunun Teksas'ın değerleriyle örtüşmediğini savunmuştu.
Öte yandan, Ohio eyaletindeki Demokrat aday Amy Acton da Cumhuriyetçi rakibi Vivek Ramaswamy'e karşı yarışı kazandı.
Kansas'ta ise yine Demokrat aday Cindy Holcher, Cumhuriyetçi rakibi Ty Masterson'a karşı oyların yüzde 51'ini almayı başardı.
Böylece ABD Senatosunda Cumhuriyetçi Partiden Demokratlara geçen eyalet sayısı 5'e yükseldi.
- TRUMP, TEXAS'TA VALİLİK SEÇİMLERİNİ KAYBEDEN ABBOTT'U ELEŞTİRDİ
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Texas'ta valilik seçimlerini Demokrat rakibi Gina Hinojosa'ya karşı kaybeden Greg Abbott'a sert çıktı.
Trump, "Teksas Valisi Greg Abbott, siyasi hayatının son 6 ayında RINO (Cumhuriyetçi görünümlü liberal) olmasaydı, kaybetmezdi." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı, Abbott için "Orijinal formülüne geri döndü." nitelendirmesinde bulundu ve bu durumu "hiç de hoş bulmadığını" belirtti.
Texaslı seçmenlerin yüzde 42,2'sinin oylarını alan Abbott, valilik koltuğunu yüzde 56,5 oy alan Demokrat Hinojosa'ya kaptırmıştı.
Hinojosa, üç dönemdir valilik görevini yürüten Cumhuriyetçi Abbott'a karşı aldığı oylarla tarihi bir zafere imza atmış, Texas'ta 1991 yılından bu yana valilik koltuğunu kazanan ilk Demokrat aday olmuş ve eyalet tarihinde vali seçilen ilk Latin aday olmayı başarmıştı.
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