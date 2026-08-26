Türkiye'nin MUGEM'i Avrupa'yı titretti! İtalyan basını: Başka bir ülke daha yapmadı
Türkiye'nin MUGEM'i Avrupa'yı titretti! İtalyan basını: Başka bir ülke daha yapmadı
Türkiye'nin MUGEM sınıfı ilk milli uçak gemisinin 27 Eylül 2027'de denize indirilecek olması uluslararası medyada geniş yankı buldu. İtalyan basını, Türkiye'nin ilk milli uçak gemisini “Türk Gücü” olarak nitelendirirken, hava, su üstü ve su altı insansız sistemlerinin aynı platformda entegre edilmesinin henüz başka bir ülke tarafından gerçekleştirilmediğine dikkat çekti. Haberde ayrıca MUGEM sınıfı ilk milli uçak gemisinin 60 bin ton ağırlığında olduğu vurgulandı.
Haber Giriş Tarihi: 26.08.2026 11:35
Haber Güncellenme Tarihi: 26.08.2026 11:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İtalyan basını Formiche, Türkiye'nin hava, kara ve denizdeki savunma sanayisini mercek altına aldı. Analiz niteliğindeki haberinde "Türkiye ilk uçak gemisini 2027'de denize indirecek. Akdeniz'in kaderi nasıl değişecek?" başlığına yer veren İtalya basını, Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi projesi üzerinden Türk Deniz Kuvvetleri'nin geçirdiği dönüşüm ele aldı.
İLK MİLLİ UÇAK GEMİSİ DENİZE İNDİRİLECEK
Türkiye'nin denizlerdeki stratejik ağırlığının giderek arttığına dikkati çeken İtalya basını, Türk Deniz Kuvvetleri için yeni bir dönemin başlayacağını aktardı. Haberde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun, Gölcük'te yapımı süren MUGEM sınıfı ilk milli uçak gemisinin 27 Eylül 2027'de denize indirileceğini açıkladığı anımsatıldı.
Türkiye'nin denizlerdeki hedefinin yalnızca kıyı savunmasıyla sınırlı olmadığının altı çizilen haberde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamalarına da yer verildi. Ankara'nın artık denizlerde rekabet etmekle yetinmediği ve kıtalararası bir rol hedeflediğine dikkat çekilen haberde, köklü modernizasyon sürecinde kritik bir viraj olan MUGEM projesinin, Türk Deniz Kuvvetleri'nin süregelen modernizasyon çalışmalarındaki en önemli proje olduğu belirtildi.
60 BİN TONLUK "TÜRK GÜCÜ" SIÇRAMA OLACAK
Haberde ayrıca MUGEM'in hayata geçirilmesinin Türk deniz gücünde stratejik ölçekte bir sıçrama anlamına geleceği bildirildi. Öte yandan İtalyan basını haberinde MUGEM'den "Türk gücü" olarak bahsetti. Projenin detaylarına yer verilen haberde, "285 metre uzunluğunda ve 60 bin ton ağırlığında olması beklenen milli uçak gemisinin azami hızının 26 knot, menzilinin ise 10 bin deniz mili olması planlanıyor. Geminin 2 bin 500 personele kadar taşıması öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.
İtalyan Donanması'na ait Trieste gemisi ile Türkiye'nin MUGEM sınıfı ilk milli uçak gemisinin karşılaştırıldığı haberde, MUGEM sınıfı geminin hava araçlarını konuşlandıracak şekilde tasarlandığı belirtildi.
İtalyan basınında yer alan analize göre Türkiye, MUGEM projesinde TB3, ANKA-3, deniz varyantı HÜRJET ve KIZILELMA gibi yerli hava platformlarını konuşlandırarak devasa bir filo oluşturmayı planlıyor. Ankara'nın insansız havacılıktaki teknolojik üstünlüğünü küresel bir deniz gücüne dönüştürme stratejisi olarak yorumlanan bu hamle kapsamında, gemide 52 adede kadar KIZILELMA insansız savaş uçağının görev yapmasının hedeflendiği bildirildi.
"HENÜZ BAŞKA BİR ÜLKE TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ"
Formiche'nin haberindeki en dikkat çeken bölüm ise uçak gemisinin yalnızca hava araçlarını taşıyan klasik bir platform olarak tasarlanmadığı oldu. MUGEM'in doğrudan gemiden konuşlandırılabilecek insansız su üstü ve su altı araçlarını da taşıyacak yeni nesil bir uçak gemisi konseptini temsil ettiği belirtilen haberde, hava, su üstü ve su altı insansız sistemlerinin aynı platformda entegre edilmesinin henüz başka bir ülke tarafından gerçekleştirilmediği değerlendirmesine yer verildi.
İtalyan yayın organı, Türkiye'nin ilk uçak gemisini hizmete almasıyla Akdeniz'deki jeopolitik dengelerin sarsılacağını ve bölgede Fransa ve İtalya'ya yeni bir rakip olarak ortaya çıktığını analiz etti. Türkiye'nin bu stratejik kabiliyetle askeri denklemi değiştirdiği ve "Avrupa'nın Akdeniz'de yeni bir rakibi" olduğu vurgulandı.
İtalyan basını ve uzmanlar, Türkiye'nin MUGEM'i yerli hava, deniz ve mühimmat sistemleriyle entegre ederek yalnızca yeni bir gemi inşa etmediğini, aksine Akdeniz'deki askeri denklemi baştan yazacak yerli ve bağımsız bir jeopolitik güç odağı oluşturduğunu vurguladı.
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Türkiye'nin MUGEM'i Avrupa'yı titretti! İtalyan basını: Başka bir ülke daha yapmadı
Türkiye'nin MUGEM sınıfı ilk milli uçak gemisinin 27 Eylül 2027'de denize indirilecek olması uluslararası medyada geniş yankı buldu. İtalyan basını, Türkiye'nin ilk milli uçak gemisini “Türk Gücü” olarak nitelendirirken, hava, su üstü ve su altı insansız sistemlerinin aynı platformda entegre edilmesinin henüz başka bir ülke tarafından gerçekleştirilmediğine dikkat çekti. Haberde ayrıca MUGEM sınıfı ilk milli uçak gemisinin 60 bin ton ağırlığında olduğu vurgulandı.
İtalyan basını Formiche, Türkiye'nin hava, kara ve denizdeki savunma sanayisini mercek altına aldı. Analiz niteliğindeki haberinde "Türkiye ilk uçak gemisini 2027'de denize indirecek. Akdeniz'in kaderi nasıl değişecek?" başlığına yer veren İtalya basını, Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi projesi üzerinden Türk Deniz Kuvvetleri'nin geçirdiği dönüşüm ele aldı.
İLK MİLLİ UÇAK GEMİSİ DENİZE İNDİRİLECEK
Türkiye'nin denizlerdeki stratejik ağırlığının giderek arttığına dikkati çeken İtalya basını, Türk Deniz Kuvvetleri için yeni bir dönemin başlayacağını aktardı. Haberde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun, Gölcük'te yapımı süren MUGEM sınıfı ilk milli uçak gemisinin 27 Eylül 2027'de denize indirileceğini açıkladığı anımsatıldı.
Türkiye'nin denizlerdeki hedefinin yalnızca kıyı savunmasıyla sınırlı olmadığının altı çizilen haberde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamalarına da yer verildi. Ankara'nın artık denizlerde rekabet etmekle yetinmediği ve kıtalararası bir rol hedeflediğine dikkat çekilen haberde, köklü modernizasyon sürecinde kritik bir viraj olan MUGEM projesinin, Türk Deniz Kuvvetleri'nin süregelen modernizasyon çalışmalarındaki en önemli proje olduğu belirtildi.
60 BİN TONLUK "TÜRK GÜCÜ" SIÇRAMA OLACAK
Haberde ayrıca MUGEM'in hayata geçirilmesinin Türk deniz gücünde stratejik ölçekte bir sıçrama anlamına geleceği bildirildi. Öte yandan İtalyan basını haberinde MUGEM'den "Türk gücü" olarak bahsetti. Projenin detaylarına yer verilen haberde, "285 metre uzunluğunda ve 60 bin ton ağırlığında olması beklenen milli uçak gemisinin azami hızının 26 knot, menzilinin ise 10 bin deniz mili olması planlanıyor. Geminin 2 bin 500 personele kadar taşıması öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.
İtalyan Donanması'na ait Trieste gemisi ile Türkiye'nin MUGEM sınıfı ilk milli uçak gemisinin karşılaştırıldığı haberde, MUGEM sınıfı geminin hava araçlarını konuşlandıracak şekilde tasarlandığı belirtildi.
İtalyan basınında yer alan analize göre Türkiye, MUGEM projesinde TB3, ANKA-3, deniz varyantı HÜRJET ve KIZILELMA gibi yerli hava platformlarını konuşlandırarak devasa bir filo oluşturmayı planlıyor. Ankara'nın insansız havacılıktaki teknolojik üstünlüğünü küresel bir deniz gücüne dönüştürme stratejisi olarak yorumlanan bu hamle kapsamında, gemide 52 adede kadar KIZILELMA insansız savaş uçağının görev yapmasının hedeflendiği bildirildi.
"HENÜZ BAŞKA BİR ÜLKE TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ"
Formiche'nin haberindeki en dikkat çeken bölüm ise uçak gemisinin yalnızca hava araçlarını taşıyan klasik bir platform olarak tasarlanmadığı oldu. MUGEM'in doğrudan gemiden konuşlandırılabilecek insansız su üstü ve su altı araçlarını da taşıyacak yeni nesil bir uçak gemisi konseptini temsil ettiği belirtilen haberde, hava, su üstü ve su altı insansız sistemlerinin aynı platformda entegre edilmesinin henüz başka bir ülke tarafından gerçekleştirilmediği değerlendirmesine yer verildi.
İtalyan yayın organı, Türkiye'nin ilk uçak gemisini hizmete almasıyla Akdeniz'deki jeopolitik dengelerin sarsılacağını ve bölgede Fransa ve İtalya'ya yeni bir rakip olarak ortaya çıktığını analiz etti. Türkiye'nin bu stratejik kabiliyetle askeri denklemi değiştirdiği ve "Avrupa'nın Akdeniz'de yeni bir rakibi" olduğu vurgulandı.
İtalyan basını ve uzmanlar, Türkiye'nin MUGEM'i yerli hava, deniz ve mühimmat sistemleriyle entegre ederek yalnızca yeni bir gemi inşa etmediğini, aksine Akdeniz'deki askeri denklemi baştan yazacak yerli ve bağımsız bir jeopolitik güç odağı oluşturduğunu vurguladı.
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