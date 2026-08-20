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TUFAN Kamikaze İDA Türkiye'de ilk kez suya indirildi
Deniz harbinde yeni nesil vurucu güç olarak geliştirilen TUFAN Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (İDA) ilk kez suya indirildi.
TRT'nin iletişim paydaşı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.
ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz harbinde oyunun kurallarını değiştiren TUFAN Kamikaze İDA, ilk kez sularımızda." ifadelerine yer verildi.
TUFAN, 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında ziyaretçilerle buluşacak.
Açıklamada, vatandaşlar TUFAN'ı yakından görmek üzere TEKNOFEST Mavi Vatan'a davet edildi.
- TEKNOFEST Mavi Vatan'da deniz teknolojileri vitrine çıkıyor
Denizcilik ve savunma sanayii teknolojilerini odağına alan TEKNOFEST Mavi Vatan, 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.
Etkinlik kapsamında Türkiye'nin denizlerdeki teknolojik kabiliyetlerini yansıtan çeşitli platform ve sistemler ziyaretçilere tanıtılıyor.
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