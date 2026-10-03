ROKETSAN'ın geliştirdiği R-NOVA yetenek avına çıkıyor! Mülakat masasında teknoloji devrimi
ROKETSAN'ın geliştirdiği R-NOVA yetenek avına çıkıyor! Mülakat masasında teknoloji devrimi
ROKETSAN, işe alım süreçlerini kolaylaştırmak ve adayların yetkinliklerini ölçmek amacıyla geliştirdiği 'R-NOVA' simülasyonunu TEKNOFEST Güneydoğu'da tanıttı. Adayların kriz yönetimi, liderlik ve stres altında hızlı karar verme becerilerini 15 soruyla teste tabi tutan simülasyon, insan kaynakları uzmanlarına kişiye özel ve detaylı değerlendirme yapma imkanı sunuyor.
Haber Giriş Tarihi: 03.10.2026 11:54
Haber Güncellenme Tarihi: 03.10.2026 11:55
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.
ROKETSAN tarafından geliştirilen, işe alım süreçlerinde insan kaynakları departmanlarınca kullanılması hedeflenen R-NOVA simülasyonu da festivalde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Simülasyonda iş başvuru süreçlerinde kişilik envanteri çıkarmaya yönelik 15 soru soruluyor. Sorularla, kullanıcının kriz yönetimi becerisi, takım çalışmasına yatkınlığı ve liderlik özellikleri teste tabi tutuluyor.
Testin ardından insan kaynakları uzmanları kişilerle daha özelleştirilmiş görüşmeler yapabiliyor ve kullanıcının güçlü yönlerini görebiliyor.
- "KISITLI SÜRE İÇERİSİNDE HIZLI KARAR VERME BECERİSİNİ ÖLÇÜYOR"
Simülasyon deneyimini anlatan hemşirelik bölümü mezunu Hamdiye Büyükaslan, yaşadığı test sürecinin kendisine hızlı karar verme yetkinliği kazandırdığını söyledi.
Soruların kısa bir sürede stres içinde cevaplanması gerektiğine işaret eden Büyükaslan, "Bizim görevimiz de hemşirelik olduğu için sağlıkta ne kadar hızlı olursan o kadar iyi oluyor, onun için de faydası oldu. Çünkü orada hızlı karar vermek önemli. O an insan sağlığı bizim elimizde. Ne kadar hızlı olursak o kadar iyi." dedi.
Büyükaslan, belirlenen sürede hızlı ve mantıklı kararlar alınmasının önemini vurgulayarak, "Kısıtlı süre içerisinde hızlı karar verme becerisini ölçüyor. Başarılı olanlar bence değerlendirilebilir. Çünkü hızlı karar verebiliyorsa demek ki bir yeteneği vardır." diye konuştu.
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ROKETSAN'ın geliştirdiği R-NOVA yetenek avına çıkıyor! Mülakat masasında teknoloji devrimi
ROKETSAN, işe alım süreçlerini kolaylaştırmak ve adayların yetkinliklerini ölçmek amacıyla geliştirdiği 'R-NOVA' simülasyonunu TEKNOFEST Güneydoğu'da tanıttı. Adayların kriz yönetimi, liderlik ve stres altında hızlı karar verme becerilerini 15 soruyla teste tabi tutan simülasyon, insan kaynakları uzmanlarına kişiye özel ve detaylı değerlendirme yapma imkanı sunuyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.
ROKETSAN tarafından geliştirilen, işe alım süreçlerinde insan kaynakları departmanlarınca kullanılması hedeflenen R-NOVA simülasyonu da festivalde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Simülasyonda iş başvuru süreçlerinde kişilik envanteri çıkarmaya yönelik 15 soru soruluyor. Sorularla, kullanıcının kriz yönetimi becerisi, takım çalışmasına yatkınlığı ve liderlik özellikleri teste tabi tutuluyor.
Testin ardından insan kaynakları uzmanları kişilerle daha özelleştirilmiş görüşmeler yapabiliyor ve kullanıcının güçlü yönlerini görebiliyor.
- "KISITLI SÜRE İÇERİSİNDE HIZLI KARAR VERME BECERİSİNİ ÖLÇÜYOR"
Simülasyon deneyimini anlatan hemşirelik bölümü mezunu Hamdiye Büyükaslan, yaşadığı test sürecinin kendisine hızlı karar verme yetkinliği kazandırdığını söyledi.
Soruların kısa bir sürede stres içinde cevaplanması gerektiğine işaret eden Büyükaslan, "Bizim görevimiz de hemşirelik olduğu için sağlıkta ne kadar hızlı olursan o kadar iyi oluyor, onun için de faydası oldu. Çünkü orada hızlı karar vermek önemli. O an insan sağlığı bizim elimizde. Ne kadar hızlı olursak o kadar iyi." dedi.
Büyükaslan, belirlenen sürede hızlı ve mantıklı kararlar alınmasının önemini vurgulayarak, "Kısıtlı süre içerisinde hızlı karar verme becerisini ölçüyor. Başarılı olanlar bence değerlendirilebilir. Çünkü hızlı karar verebiliyorsa demek ki bir yeteneği vardır." diye konuştu.
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