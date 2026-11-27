Milli Teknoloji Programları için geri sayım! Başvuru tarihini kaçırmayın
Milli Teknoloji Programları için geri sayım! Başvuru tarihini kaçırmayın
Bakan Kacır, Milli Teknoloji Akademisi bünyesinde yürütülen Milli Teknoloji Uzmanlık Programları ile gençlere otonom sürüş teknolojileri ve çip tasarımı alanlarında uzmanlaşma fırsatı sunulacağını açıkladı. Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri ve akademisyenlerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek programlar için başvurular 20 Aralık'a kadar devam edecek.
Haber Giriş Tarihi: 27.11.2026 10:50
Haber Güncellenme Tarihi: 27.11.2026 10:50
Kaynak:
AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından konuya ilişkin bilgi verdi.
Söz konusu programın, Milli Teknoloji Akademisi bünyesinde yürütüldüğünü bildiren Kacır, şunları kaydetti:
"Geleceğin teknolojilerinde söz sahibi olacak gençlerimizi Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinin ve akademisyenlerin katkılarıyla yetiştiriyoruz. Milli Teknoloji Uzmanlık Programları ile çip tasarımı ve otonom sürüş teknolojileri alanlarında uzmanlaşma fırsatı gençlerimizi bekliyor. Son başvuru 20 Aralık."
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Milli Teknoloji Programları için geri sayım! Başvuru tarihini kaçırmayın
Bakan Kacır, Milli Teknoloji Akademisi bünyesinde yürütülen Milli Teknoloji Uzmanlık Programları ile gençlere otonom sürüş teknolojileri ve çip tasarımı alanlarında uzmanlaşma fırsatı sunulacağını açıkladı. Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri ve akademisyenlerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek programlar için başvurular 20 Aralık'a kadar devam edecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından konuya ilişkin bilgi verdi.
Söz konusu programın, Milli Teknoloji Akademisi bünyesinde yürütüldüğünü bildiren Kacır, şunları kaydetti:
"Geleceğin teknolojilerinde söz sahibi olacak gençlerimizi Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinin ve akademisyenlerin katkılarıyla yetiştiriyoruz. Milli Teknoloji Uzmanlık Programları ile çip tasarımı ve otonom sürüş teknolojileri alanlarında uzmanlaşma fırsatı gençlerimizi bekliyor. Son başvuru 20 Aralık."
Kaynak: AA
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