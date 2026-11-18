Dünya Ejderha'yı konuşuyor: Türkiye bir ilke imza attı
Dünya Ejderha'yı konuşuyor: Türkiye bir ilke imza attı
ASELSAN'ın EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik (HPEM) İHA Savunma Sistemi, aynı anda havalanan 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hâle getirdi. Dünyada bir ilk olan tarihi başarı geniş yankı uyandırdı. Dünya basını, 'Ejderha Ateşi'nin cephe hattında sürü saldırılara karşı kritik caydırıcılık sunduğunu yazdı.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 09:16
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 09:17
Kaynak:
AA
ASELSAN'ın geliştirdiği EJDERHA'nın, mühimmat kullanmadan 51 dronu f elektromanyetik dalgalar sayesinde tek bir tuşla etkisiz hale getirmesi uluslararası basında da geniş yer buldu.
Dünya literatüründü bir ilk olan Ejderha ile ilgili Almanya merkezli Berliner Zeitung, "Türk savunma sistemi dünya prömiyerini yaptı. ASELSAN, Avrupa pazarında hızla büyüyor" diye yazdı.
Haberde ASELSAN'ın başarısından övgü ile bahsedildi. Polonya merkezli Defence Industry Europe ise haberi "Türkiye, tam 51 dronu elektromanyetik dalgalarla saniyeler içinde etkisiz hâle getirdi" sözleri ile verdi.
Ukraynalı Militarnyi, "ASELSAN, EJDERHA ile 1.000 metre mesafedeki kablolu dronları elektromanyetik dalgalarla etkisiz hâle getirdi" diye yazdı.
Haberde Ejderha Ateşi'nin cephe hattında sürü saldırılara karşı kritik caydırıcılık sunduğu ifade edildi.
Azerbaycan Todaypress gazetesi ise "Türkiye, dünyada bir ilke imza atarak tam 51 dronu füze kullanmadan düşürdü" ifadeleri ile bu başarıyı okurlarına duyurdu.
ASELSAN'IN EJDERHA SİSTEMİ 51 DRONU SANİYELER İÇİNDE ETKİSİZ HALE GETİRDİ
ASELSAN'ın 51. kuruluş yıl dönümünü temsilen 51 dronun aynı anda havalandırıldığı denemede, EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik (HPEM) İHA Savunma Sistemi, tüm hedefleri saniyeler içerisinde eş zamanlı olarak etkisiz hale getirdi.
Vakum elektroniği teknolojisiyle yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üreten EJDERHA, ilk aşamada iki farklı kablolu dronu yaklaşık bin metre mesafeden etkisiz hale getirdi. Böylece, geleneksel İHA'lara karşı tedbir sistemlerinin etki edemediği kablolu dronlara karşı, EJDERHA'nın da koruma sağlayabildiği gösterildi. İkinci aşamada ise günümüzde önemli bir risk teşkil eden sürü dron tehdidi, EJDERHA tarafından bertaraf edildi. ASELSAN'ın 51. kuruluş yıl dönümünü temsilen 51 dron aynı anda havalandırıldı. EJDERHA, çoklu tehdit senaryosu doğrultusunda, havalanan tüm dronları saniyeler içinde eş zamanlı olarak etkisiz hale getirdi.
Türkiye'nin milli ve katmanlı hava savunma mimarisi ÇELİKKUBBE bünyesinde görev yapmak üzere, mini ve mikro sınıf İHA tehditlerini tespit edip etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirilen EJDERHA ile ASELSAN, önleyici elektronik harp sistemleri alanında bir ilki gerçekleştirmiş oldu.
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Dünya Ejderha'yı konuşuyor: Türkiye bir ilke imza attı
ASELSAN'ın EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik (HPEM) İHA Savunma Sistemi, aynı anda havalanan 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hâle getirdi. Dünyada bir ilk olan tarihi başarı geniş yankı uyandırdı. Dünya basını, 'Ejderha Ateşi'nin cephe hattında sürü saldırılara karşı kritik caydırıcılık sunduğunu yazdı.
ASELSAN'ın geliştirdiği EJDERHA'nın, mühimmat kullanmadan 51 dronu f elektromanyetik dalgalar sayesinde tek bir tuşla etkisiz hale getirmesi uluslararası basında da geniş yer buldu.
Dünya literatüründü bir ilk olan Ejderha ile ilgili Almanya merkezli Berliner Zeitung, "Türk savunma sistemi dünya prömiyerini yaptı. ASELSAN, Avrupa pazarında hızla büyüyor" diye yazdı.
Haberde ASELSAN'ın başarısından övgü ile bahsedildi. Polonya merkezli Defence Industry Europe ise haberi "Türkiye, tam 51 dronu elektromanyetik dalgalarla saniyeler içinde etkisiz hâle getirdi" sözleri ile verdi.
Ukraynalı Militarnyi, "ASELSAN, EJDERHA ile 1.000 metre mesafedeki kablolu dronları elektromanyetik dalgalarla etkisiz hâle getirdi" diye yazdı.
Haberde Ejderha Ateşi'nin cephe hattında sürü saldırılara karşı kritik caydırıcılık sunduğu ifade edildi.
Azerbaycan Todaypress gazetesi ise "Türkiye, dünyada bir ilke imza atarak tam 51 dronu füze kullanmadan düşürdü" ifadeleri ile bu başarıyı okurlarına duyurdu.
ASELSAN'IN EJDERHA SİSTEMİ 51 DRONU SANİYELER İÇİNDE ETKİSİZ HALE GETİRDİ
ASELSAN'ın 51. kuruluş yıl dönümünü temsilen 51 dronun aynı anda havalandırıldığı denemede, EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik (HPEM) İHA Savunma Sistemi, tüm hedefleri saniyeler içerisinde eş zamanlı olarak etkisiz hale getirdi.
Vakum elektroniği teknolojisiyle yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üreten EJDERHA, ilk aşamada iki farklı kablolu dronu yaklaşık bin metre mesafeden etkisiz hale getirdi. Böylece, geleneksel İHA'lara karşı tedbir sistemlerinin etki edemediği kablolu dronlara karşı, EJDERHA'nın da koruma sağlayabildiği gösterildi. İkinci aşamada ise günümüzde önemli bir risk teşkil eden sürü dron tehdidi, EJDERHA tarafından bertaraf edildi. ASELSAN'ın 51. kuruluş yıl dönümünü temsilen 51 dron aynı anda havalandırıldı. EJDERHA, çoklu tehdit senaryosu doğrultusunda, havalanan tüm dronları saniyeler içinde eş zamanlı olarak etkisiz hale getirdi.
Türkiye'nin milli ve katmanlı hava savunma mimarisi ÇELİKKUBBE bünyesinde görev yapmak üzere, mini ve mikro sınıf İHA tehditlerini tespit edip etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirilen EJDERHA ile ASELSAN, önleyici elektronik harp sistemleri alanında bir ilki gerçekleştirmiş oldu.
Kaynak: AA
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