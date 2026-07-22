Denizlerde güç gösterisi! AKYA'dan hedefe tam isabet
Denizlerde güç gösterisi! AKYA'dan hedefe tam isabet
Milli Savunma Bakanlığı, Denizkurdu-II 2026 Tatbikatı kapsamında TCG Sakarya denizaltısından ateşlenen ROKETSAN üretimi milli AKYA torpidosunun hedef gemiyi tam isabetle vurduğu anların görüntülerini paylaştı. Başarıyla gerçekleştirilen atış, Türk savunma sanayisinin denizlerde ulaştığı ileri teknolojik kabiliyeti bir kez daha ortaya koydu.
Haber Giriş Tarihi: 22.07.2026 15:14
Haber Güncellenme Tarihi: 22.07.2026 15:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen AKYA torpidosunun 11 Haziran'da hedef gemiyi tam isabetle vurduğu faaliyete ilişkin görüntüyü paylaştı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen AKYA torpidosu, Denizkurdu-II 2026 Tatbikatı kapsamında TCG Sakarya denizaltısından M/G Sokullu Mehmet Paşa adlı hedef gemiye başarıyla ateşlendi. Tam isabet sağlayan AKYA, hedefi başarıyla imha ederek Türk savunma sanayisinin ulaştığı teknolojik seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi." ifadelerine yer verildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Denizlerde güç gösterisi! AKYA'dan hedefe tam isabet
Milli Savunma Bakanlığı, Denizkurdu-II 2026 Tatbikatı kapsamında TCG Sakarya denizaltısından ateşlenen ROKETSAN üretimi milli AKYA torpidosunun hedef gemiyi tam isabetle vurduğu anların görüntülerini paylaştı. Başarıyla gerçekleştirilen atış, Türk savunma sanayisinin denizlerde ulaştığı ileri teknolojik kabiliyeti bir kez daha ortaya koydu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen AKYA torpidosunun 11 Haziran'da hedef gemiyi tam isabetle vurduğu faaliyete ilişkin görüntüyü paylaştı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen AKYA torpidosu, Denizkurdu-II 2026 Tatbikatı kapsamında TCG Sakarya denizaltısından M/G Sokullu Mehmet Paşa adlı hedef gemiye başarıyla ateşlendi. Tam isabet sağlayan AKYA, hedefi başarıyla imha ederek Türk savunma sanayisinin ulaştığı teknolojik seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi." ifadelerine yer verildi.
Çok Okunanlar