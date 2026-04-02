Bayraktar TB3'ten tarihi başarı: Hedefe tam isabet atış
Türkiye'nin savunma sanayisinde dikkat çeken projelerinden biri olan Bayraktar sistemlerinde yeni bir başarıya daha imza atıldı. Selçuk Bayraktar, Bayraktar KALKAN DİHA'nın BG180 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi ile belirlediği hedefi, Bayraktar TB3'ün başarıyla vurduğunu açıkladı. Gerçekleştirilen test, Baykar'ın teknolojik gücünü bir kez daha ortaya koydu.
Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 13:03
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 13:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar KALKAN DİHA'nın BG180 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi ile hedefi işaretlediğini, ardından Bayraktar TB3'ün bu hedefi başarıyla vurduğunu duyurdu. Bayraktar TB3, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.
"BAYRAKTAR TB3 İLE HEDEFE TAM İSABET"
Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün KALKAN DİHA tarafından işaretlenen noktayı başarıyla vurduğunu belirtti. Bu operasyon, BG180 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi'nin etkinliğini de gösterdi.
BAYKAR'DAN SAVUNMA SANAYİSİNDE YENİ GÜÇ GÖSTERİSİ
Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar TB3 ve KALKAN DİHA'nın ortak operasyonu, Türkiye'nin savunma teknolojisindeki yenilikçi adımlarını ortaya koydu. Bayraktar TB3, BG180 sistemiyle birlikte hedefe ulaşarak dikkat çekti.
Bu başarılı operasyon, Baykar'ın savunma sanayisindeki liderliğini ve Türk mühendisliğinin geldiği noktayı bir kez daha vurguladı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
