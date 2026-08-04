Avrupa'nın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı! Türkiye zirveye damga vurdu
Avrupa'nın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı! Türkiye zirveye damga vurdu
The National Interest tarafından hazırlanan Avrupa'nın en güçlü hava kuvvetleri analizinde Türkiye; KAAN, Bayraktar TB2 ve modern savaş uçağı filosuyla öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Liste, Türk savunma sanayisinin yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.
Haber Giriş Tarihi: 04.08.2026 15:50
Haber Güncellenme Tarihi: 04.08.2026 15:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü yılı geride kalırken Avrupa ülkelerinin hava gücü yeniden gündeme geldi. ABD merkezli The National Interest dergisinde yayımlanan analizde Avrupa'nın en güçlü hava kuvvetleri; uçak sayısı, muharebe hazırlığı, teknolojik altyapı ve savunma sanayisi kapasitesine göre sıralandı. Türkiye, Rusya'nın ardından ikinci sırada gösterildi.
TÜRKİYE AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ İKİNCİ HAVA KUVVETİ
The National Interest'ın analizine göre Türkiye, yaklaşık bin hava aracı ve 300'e yakın savaş uçağıyla Avrupa'nın en güçlü ikinci hava kuvvetine sahip ülke oldu.
Türk Hava Kuvvetleri'nin ana gücünü F-16 Fighting Falcon savaş uçakları oluştururken envanterde F-4 Phantom II ve F-5 Tiger II uçakları da bulunuyor.
Analizde, Türkiye'nin son yıllarda yerli ve milli savunma sanayisine yaptığı yatırımlara da dikkat çekildi. Özellikle beşinci nesil milli muharip uçak KAAN projesinin Türkiye'nin hava gücünü daha ileri bir seviyeye taşımasının beklendiği belirtildi.
Bayraktar TB2 başta olmak üzere Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen düşük maliyetli ve yüksek etkili insansız hava araçlarının da Türkiye'ye önemli bir operasyonel üstünlük sağladığı ifade edildi.
Bayraktar TB2'nin 2020'deki Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında ve Rusya-Ukrayna savaşının ilk dönemlerinde gösterdiği başarının, Türkiye'nin hava harp teknolojilerinde ulaştığı seviyeyi ortaya koyduğu vurgulandı.
RUSYA İLK SIRADA
Sıralamanın zirvesinde Rusya yer aldı. Analizde, yaklaşık 4 bin 300 hava aracına sahip olan Rusya'nın envanterinde 900'den fazla ön cephe savaş uçağının bulunduğu aktarıldı.
Su-30, Su-35 ve Su-34 gibi gelişmiş savaş uçaklarının Rus hava filosunun temelini oluşturduğu, beşinci nesil Su-57 savaş uçağının üretiminin ise sınırlı kaldığı belirtildi.
Ukrayna savaşında Rusya'nın hassas vuruş kapasitesine ilişkin bazı eksiklerin ortaya çıktığı kaydedilirken ülkenin Avrupa'nın en büyük ve en güçlü hava filosuna sahip olmayı sürdürdüğü ifade edildi.
İNGİLTERE ÜÇÜNCÜ, FRANSA DÖRDÜNCÜ
Listenin üçüncü sırasında İngiltere yer aldı. Yaklaşık 670 hava aracı ve 160 savaş uçağına sahip Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin, F-35B Lightning II ve Eurofighter Typhoon uçaklarıyla NATO'nun önde gelen hava güçlerinden biri olduğu belirtildi.
Dördüncü sırada bulunan Fransa'nın ise yaklaşık 520 hava aracından oluşan filosunun merkezinde yerli üretim Dassault Rafale savaş uçaklarının bulunduğu aktarıldı.
The National Interest, Fransa'nın savunma sanayisindeki yerli üretim kapasitesi sayesinde ABD sistemlerine bağımlılığı en düşük büyük Avrupa hava güçlerinden biri olduğuna dikkat çekti.
İTALYA İLK BEŞTE
Listenin beşinci sırasında İtalya yer aldı. Ülkenin 740 ila 960 arasında hava aracına sahip olduğu belirtilirken F-35A ve F-35B savaş uçaklarını birlikte kullandığı ifade edildi.
İtalya'nın ayrıca Avrupa'daki F-35 üretim ve bakım faaliyetlerinde önemli bir role sahip olan Cameri tesisine ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı.
ALMANYA'YA ÖZEL PARANTEZ
Almanya ilk beşe giremezken analizde ayrıca değerlendirilen ülkeler arasında yer aldı. Yaklaşık 380 hava aracına sahip Alman Hava Kuvvetleri'nin, NATO'nun Avrupa'daki lojistik ve hava savunma kapasitesinde önemli bir konumda bulunduğu belirtildi.
Almanya'nın F-35A savaş uçaklarını envanterine katarak hava filosunu modernize etmeye hazırlandığı da aktarıldı.
TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİ ATILIMINA VURGU
The National Interest'ın değerlendirmesinde hava gücünün yalnızca uçak sayısıyla ölçülmediği belirtildi. Pilot eğitimi, bakım ve göreve hazırlık oranları, erken uyarı sistemleri, teknolojik altyapı ve savunma sanayisi kapasitesinin de sıralamada etkili olduğu ifade edildi.
Türkiye'nin geniş hava filosunun yanı sıra KAAN, Bayraktar TB2 ve diğer yerli savunma projeleriyle Avrupa'nın en güçlü ikinci hava kuvveti olarak öne çıktığı kaydedildi.
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Avrupa'nın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı! Türkiye zirveye damga vurdu
The National Interest tarafından hazırlanan Avrupa'nın en güçlü hava kuvvetleri analizinde Türkiye; KAAN, Bayraktar TB2 ve modern savaş uçağı filosuyla öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Liste, Türk savunma sanayisinin yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.
Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü yılı geride kalırken Avrupa ülkelerinin hava gücü yeniden gündeme geldi. ABD merkezli The National Interest dergisinde yayımlanan analizde Avrupa'nın en güçlü hava kuvvetleri; uçak sayısı, muharebe hazırlığı, teknolojik altyapı ve savunma sanayisi kapasitesine göre sıralandı. Türkiye, Rusya'nın ardından ikinci sırada gösterildi.
TÜRKİYE AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ İKİNCİ HAVA KUVVETİ
The National Interest'ın analizine göre Türkiye, yaklaşık bin hava aracı ve 300'e yakın savaş uçağıyla Avrupa'nın en güçlü ikinci hava kuvvetine sahip ülke oldu.
Türk Hava Kuvvetleri'nin ana gücünü F-16 Fighting Falcon savaş uçakları oluştururken envanterde F-4 Phantom II ve F-5 Tiger II uçakları da bulunuyor.
Analizde, Türkiye'nin son yıllarda yerli ve milli savunma sanayisine yaptığı yatırımlara da dikkat çekildi. Özellikle beşinci nesil milli muharip uçak KAAN projesinin Türkiye'nin hava gücünü daha ileri bir seviyeye taşımasının beklendiği belirtildi.
Bayraktar TB2 başta olmak üzere Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen düşük maliyetli ve yüksek etkili insansız hava araçlarının da Türkiye'ye önemli bir operasyonel üstünlük sağladığı ifade edildi.
Bayraktar TB2'nin 2020'deki Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında ve Rusya-Ukrayna savaşının ilk dönemlerinde gösterdiği başarının, Türkiye'nin hava harp teknolojilerinde ulaştığı seviyeyi ortaya koyduğu vurgulandı.
RUSYA İLK SIRADA
Sıralamanın zirvesinde Rusya yer aldı. Analizde, yaklaşık 4 bin 300 hava aracına sahip olan Rusya'nın envanterinde 900'den fazla ön cephe savaş uçağının bulunduğu aktarıldı.
Su-30, Su-35 ve Su-34 gibi gelişmiş savaş uçaklarının Rus hava filosunun temelini oluşturduğu, beşinci nesil Su-57 savaş uçağının üretiminin ise sınırlı kaldığı belirtildi.
Ukrayna savaşında Rusya'nın hassas vuruş kapasitesine ilişkin bazı eksiklerin ortaya çıktığı kaydedilirken ülkenin Avrupa'nın en büyük ve en güçlü hava filosuna sahip olmayı sürdürdüğü ifade edildi.
İNGİLTERE ÜÇÜNCÜ, FRANSA DÖRDÜNCÜ
Listenin üçüncü sırasında İngiltere yer aldı. Yaklaşık 670 hava aracı ve 160 savaş uçağına sahip Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin, F-35B Lightning II ve Eurofighter Typhoon uçaklarıyla NATO'nun önde gelen hava güçlerinden biri olduğu belirtildi.
Dördüncü sırada bulunan Fransa'nın ise yaklaşık 520 hava aracından oluşan filosunun merkezinde yerli üretim Dassault Rafale savaş uçaklarının bulunduğu aktarıldı.
The National Interest, Fransa'nın savunma sanayisindeki yerli üretim kapasitesi sayesinde ABD sistemlerine bağımlılığı en düşük büyük Avrupa hava güçlerinden biri olduğuna dikkat çekti.
İTALYA İLK BEŞTE
Listenin beşinci sırasında İtalya yer aldı. Ülkenin 740 ila 960 arasında hava aracına sahip olduğu belirtilirken F-35A ve F-35B savaş uçaklarını birlikte kullandığı ifade edildi.
İtalya'nın ayrıca Avrupa'daki F-35 üretim ve bakım faaliyetlerinde önemli bir role sahip olan Cameri tesisine ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı.
ALMANYA'YA ÖZEL PARANTEZ
Almanya ilk beşe giremezken analizde ayrıca değerlendirilen ülkeler arasında yer aldı. Yaklaşık 380 hava aracına sahip Alman Hava Kuvvetleri'nin, NATO'nun Avrupa'daki lojistik ve hava savunma kapasitesinde önemli bir konumda bulunduğu belirtildi.
Almanya'nın F-35A savaş uçaklarını envanterine katarak hava filosunu modernize etmeye hazırlandığı da aktarıldı.
TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİ ATILIMINA VURGU
The National Interest'ın değerlendirmesinde hava gücünün yalnızca uçak sayısıyla ölçülmediği belirtildi. Pilot eğitimi, bakım ve göreve hazırlık oranları, erken uyarı sistemleri, teknolojik altyapı ve savunma sanayisi kapasitesinin de sıralamada etkili olduğu ifade edildi.
Türkiye'nin geniş hava filosunun yanı sıra KAAN, Bayraktar TB2 ve diğer yerli savunma projeleriyle Avrupa'nın en güçlü ikinci hava kuvveti olarak öne çıktığı kaydedildi.
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