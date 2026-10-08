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ASELSAN'dan 125 milyon dolarlık satış sözleşmesi
ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcıya Silah ve Elektronik Harp sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 125 milyon dolar olan bir satış sözleşmesi imzaladı.
ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcıya Silah ve Elektronik Harp sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 125 milyon dolar olan bir satış sözleşmesi imzaladı.
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