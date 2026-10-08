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ASELSAN'dan 125 milyon dolarlık satış sözleşmesi

ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcıya Silah ve Elektronik Harp sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 125 milyon dolar olan bir satış sözleşmesi imzaladı.

Haber Giriş Tarihi: 08.10.2026 09:38
Haber Güncellenme Tarihi: 08.10.2026 09:39
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
ASELSAN'dan 125 milyon dolarlık satış sözleşmesi

ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcıya Silah ve Elektronik Harp sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 125 milyon dolar olan bir satış sözleşmesi imzaladı.

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