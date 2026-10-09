Antalya uzay üssüne dönüştü! IAC 2026'da halk günü heyecanı
Antalya uzay üssüne dönüştü! IAC 2026'da halk günü heyecanı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda TUA ve SAHA İstanbul ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), son gününde astronot imza etkinlikleri, 'Future Space' deneyim alanları ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılacağı özel panelle kapılarını halka açtı.
Haber Giriş Tarihi: 09.10.2026 09:31
Haber Güncellenme Tarihi: 09.10.2026 09:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen IAC 2026, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılıyor.
Etkinlik, son gününde vatandaşları ağırlıyor. Kongrenin Halk Günü'ne katılmak isteyenler, saat 10.00'a kadar "https://iac2026.org/public-day" adresinden ücretsiz kayıt yaptırabilecek.
Uzay kongrelerinde ilk kez yer alan "Future Space" alanında yeni nesil uzay teknolojileri, simülasyonlar ve interaktif deneyimler, bu defa halkın beğenisine sunulacak.
Anadolu'nun köklü kültürel birikimini ve üretim mirasını yansıtan "Anadoludakiler" sergisi de konukların beğenisine sunulacak.
AA Productions tarafından hazırlanan "Salda: A Bridge to the Red Planet" belgeseli de 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında Halk Günü'nde izleyicilerle buluşacak.
Öte yandan, IAC 2026'ya dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen astronotlar imza etkinliğine katılacak.
- "GELECEK BURADA BAŞLIYOR: TEKNOLOJİ, UZAY VE YENİ NESİL" BAŞLIKLI PANEL YAPILACAK
Antalya'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük uzay zirvesi, Halk Günü kapsamında önemli bir panele de ev sahipliği yapacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün moderatörlüğünde "Gelecek Burada Başlıyor: Teknoloji, Uzay ve Yeni Nesil" başlıklı panel gerçekleştirilecek.
NEST Kongre ve Fuar Merkezi Açılış Seremonisi Alanı'nda 15.00-16.00 saatlerinde düzenlenecek özel oturumda Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin derin uzay vizyonu ve yeni neslin geleceği kapsamlı şekilde ele alınacak.
Türkiye'nin teknoloji ekosistemine yön veren öncü isimlerin tecrübelerini ve vizyonlarını paylaşacağı panelde gençlerin uzay ve havacılık alanındaki potansiyeli ile Türkiye'nin kritik teknolojilerdeki bağımsızlık yürüyüşü değerlendirilecek.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Antalya uzay üssüne dönüştü! IAC 2026'da halk günü heyecanı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda TUA ve SAHA İstanbul ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), son gününde astronot imza etkinlikleri, 'Future Space' deneyim alanları ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılacağı özel panelle kapılarını halka açtı.
Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen IAC 2026, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılıyor.
Etkinlik, son gününde vatandaşları ağırlıyor. Kongrenin Halk Günü'ne katılmak isteyenler, saat 10.00'a kadar "https://iac2026.org/public-day" adresinden ücretsiz kayıt yaptırabilecek.
Uzay kongrelerinde ilk kez yer alan "Future Space" alanında yeni nesil uzay teknolojileri, simülasyonlar ve interaktif deneyimler, bu defa halkın beğenisine sunulacak.
Anadolu'nun köklü kültürel birikimini ve üretim mirasını yansıtan "Anadoludakiler" sergisi de konukların beğenisine sunulacak.
AA Productions tarafından hazırlanan "Salda: A Bridge to the Red Planet" belgeseli de 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında Halk Günü'nde izleyicilerle buluşacak.
Öte yandan, IAC 2026'ya dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen astronotlar imza etkinliğine katılacak.
- "GELECEK BURADA BAŞLIYOR: TEKNOLOJİ, UZAY VE YENİ NESİL" BAŞLIKLI PANEL YAPILACAK
Antalya'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük uzay zirvesi, Halk Günü kapsamında önemli bir panele de ev sahipliği yapacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün moderatörlüğünde "Gelecek Burada Başlıyor: Teknoloji, Uzay ve Yeni Nesil" başlıklı panel gerçekleştirilecek.
NEST Kongre ve Fuar Merkezi Açılış Seremonisi Alanı'nda 15.00-16.00 saatlerinde düzenlenecek özel oturumda Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin derin uzay vizyonu ve yeni neslin geleceği kapsamlı şekilde ele alınacak.
Türkiye'nin teknoloji ekosistemine yön veren öncü isimlerin tecrübelerini ve vizyonlarını paylaşacağı panelde gençlerin uzay ve havacılık alanındaki potansiyeli ile Türkiye'nin kritik teknolojilerdeki bağımsızlık yürüyüşü değerlendirilecek.
Çok Okunanlar