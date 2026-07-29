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TEM'de midibüs devrildi: Yaralılar var

TEM Otoyolu'nun Sarıyer mevkisinde midibüsün devrilmesi sonucu bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber Giriş Tarihi: 29.07.2026 09:09
Haber Güncellenme Tarihi: 29.07.2026 09:10
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
TEM'de midibüs devrildi: Yaralılar var

TEM Otoyolu'nda ilerleyen midibüs, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak Sarıyer-Beşiktaş ayrımında devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralıların bulunduğu kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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