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Sokak ortasında dehşet! 24 yaşındaki Reyhan hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi.

Haber Giriş Tarihi: 25.07.2026 08:02
Haber Güncellenme Tarihi: 25.07.2026 08:02
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Sokak ortasında dehşet! 24 yaşındaki Reyhan hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Gülbahçesi Mahallesi 13362 Sokak'ta Reyhan Acar'a (24), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Acar, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Acar'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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