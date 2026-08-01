Markette dehşet! Küçük çocuğu darbeden şüpheli gözaltına alındı
Markette dehşet! Küçük çocuğu darbeden şüpheli gözaltına alındı
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir markette çocuğa şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı. Saldırganın gerekli cezayı fazlasıyla almasını istediğini dile getiren küçük çocuğun babası, 'Omuriliğinde çatlak var. Beyin ile deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış, yanakları içeriden patlamış. İnsan olan bunu yapmaz.' diye konuştu.
Haber Giriş Tarihi: 01.08.2026 08:56
Haber Güncellenme Tarihi: 01.08.2026 08:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mersin'de bir markette küçük çocuğu darbeden şüpheli gözaltına alındı. Ağır yaralanan çocuğun omuriliğinde çatlak, dişinde kırık ve başında ödem oluştuğu öğrenildi.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir markette çocuğa şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, Barış Mahallesi'ndeki markette çocuğa şiddet uygulandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlatıldı.
Polis ekiplerince olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli M.E. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da olayda yaralanan M.A.D'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirilerek şüpheli M.E'nin işlemlerinin ardından yarın adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.
MERSİN'DE MARKETTE ŞİDDETE UĞRAYAN ÇOCUK YAŞADIKLARINI ANLATTI
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir markette şiddete uğrayan çocuk, yaşadıklarını anlattı.
Barış Mahallesi'ndeki bir markette dün şiddete uğraması sonucu yaralanan M.A.D'nin (11), Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisinde tedavisi sürüyor.
M.A.D, AA muhabirine, olayın arkadaşlarıyla marketten çıkarken başına geldiğini anlattı.
Olayın bir kısmını hatırladığını ifade eden M.A.D, şöyle konuştu:
"Marketten çıkıyorduk, arkadaşlarım 'deli adam geliyor' dedi. Oradaki ablalar 'kaçın' dedi. Onlar kaçtı ben kaçamadım, köşede kaldım. Sonra adam geldi, beni yakaladı. Gerisini hatırlamıyorum. Fırsat bildi, bizi orada tek başımıza yakaladı, darbetti. Cezalandırılmasını istiyorum."
M.A.D, şu an kendini iyi hissettiğini belirterek, "Ona sonsuza kadar hapis cezası versinler." dedi.
- "GEREKLİ CEZAYI FAZLASIYLA ALMASINI İSTİYORUM"
Baba Mahmut D. de oğluna bunu yapanın gerekli cezayı almasını istediğini vurguladı.
Oğlunun tedavisinin sürdüğünü belirten baba Mahmut D, şunları kaydetti:
"Yazık, çocuklarımız bizim geleceğimiz. İnşallah iyi olmasını istiyoruz. Omuriliğinde çatlak var. Beyin ile deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış, yanakları içeriden patlamış. İnsan olan bunu yapmaz. Allah hiçbir babayı böyle durumla sınamasın, kimsenin başına vermesin. Gerekli cezayı fazlasıyla almasını istiyorum. Bugün benim çocuğuma olduysa yarın başka vatandaşın çocuğuna, kızına, hanımına olabilir."
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Markette dehşet! Küçük çocuğu darbeden şüpheli gözaltına alındı
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir markette çocuğa şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı. Saldırganın gerekli cezayı fazlasıyla almasını istediğini dile getiren küçük çocuğun babası, 'Omuriliğinde çatlak var. Beyin ile deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış, yanakları içeriden patlamış. İnsan olan bunu yapmaz.' diye konuştu.
Mersin'de bir markette küçük çocuğu darbeden şüpheli gözaltına alındı. Ağır yaralanan çocuğun omuriliğinde çatlak, dişinde kırık ve başında ödem oluştuğu öğrenildi.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir markette çocuğa şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, Barış Mahallesi'ndeki markette çocuğa şiddet uygulandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlatıldı.
Polis ekiplerince olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli M.E. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da olayda yaralanan M.A.D'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirilerek şüpheli M.E'nin işlemlerinin ardından yarın adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.
MERSİN'DE MARKETTE ŞİDDETE UĞRAYAN ÇOCUK YAŞADIKLARINI ANLATTI
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir markette şiddete uğrayan çocuk, yaşadıklarını anlattı.
Barış Mahallesi'ndeki bir markette dün şiddete uğraması sonucu yaralanan M.A.D'nin (11), Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisinde tedavisi sürüyor.
M.A.D, AA muhabirine, olayın arkadaşlarıyla marketten çıkarken başına geldiğini anlattı.
Olayın bir kısmını hatırladığını ifade eden M.A.D, şöyle konuştu:
"Marketten çıkıyorduk, arkadaşlarım 'deli adam geliyor' dedi. Oradaki ablalar 'kaçın' dedi. Onlar kaçtı ben kaçamadım, köşede kaldım. Sonra adam geldi, beni yakaladı. Gerisini hatırlamıyorum. Fırsat bildi, bizi orada tek başımıza yakaladı, darbetti. Cezalandırılmasını istiyorum."
M.A.D, şu an kendini iyi hissettiğini belirterek, "Ona sonsuza kadar hapis cezası versinler." dedi.
- "GEREKLİ CEZAYI FAZLASIYLA ALMASINI İSTİYORUM"
Baba Mahmut D. de oğluna bunu yapanın gerekli cezayı almasını istediğini vurguladı.
Oğlunun tedavisinin sürdüğünü belirten baba Mahmut D, şunları kaydetti:
"Yazık, çocuklarımız bizim geleceğimiz. İnşallah iyi olmasını istiyoruz. Omuriliğinde çatlak var. Beyin ile deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış, yanakları içeriden patlamış. İnsan olan bunu yapmaz. Allah hiçbir babayı böyle durumla sınamasın, kimsenin başına vermesin. Gerekli cezayı fazlasıyla almasını istiyorum. Bugün benim çocuğuma olduysa yarın başka vatandaşın çocuğuna, kızına, hanımına olabilir."
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